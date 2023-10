Praha chce lidi motivovat k pěstounství, připravila kampaň | e15.cz

Zvýšit povědomí o náhradní rodinné péči, protože je v Praze málo pěstounů a kojenecké ústavy čeká transformace. To je cílem kampaně, kterou hlavní město rozjíždí pod heslem „Láska se nedělí. Láska se násobí.“

Představí veřejnosti sedm různých příběhů lidí, kteří již pěstouny jsou, nebo naopak byli v této formě péče vychováni. Tímto krokem metropole pokračuje ve snaze nalézt co nejširší spektrum pěstounů. Kampaň je k vidění v ulicích Prahy a naváže na ni i putovní výstava. Vznikly také nové stránky https://pestouni.praha.eu/.

Podle údajů na tomto webu bylo jen v loňském roce nahlášeno do evidence pro zprostředkování pěstounské péče 98 dětí. Ovšem uspělo jich jen 25. V Praze je totiž, stejně jako v celé České republice, značný nedostatek zájemců o náhradní rodinnou péči. Děti, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a nemohou z různých důvodů vyrůstat ve své biologické rodině, přitom nutně potřebují zajistit náhradní rodinné prostředí na nezbytně nutnou dobu.

„Nebudu měnit svět ani dělat velké věci, ale postarám se jako pěstounka na přechodnou dobu vždy o jedno dítě, které to zrovna potřebuje. To je můj kousek, který mohu udělat, a je na mně, jak bude ten kousek poctivý a laskavý,“ říká pěstounka na přechodnou dobu Sylva Lingová.

Pěstounem nemusí být jen manželský pár

Cílem kampaně je také uvést na pravou míru mýty a předsudky, které ve společnosti panují. Například si mnoho lidí stále myslí, že pěstounem může být jen manželský pár, případně že se jím nemůže stát osoba žijící ve stejnopohlavním páru.

„V zemi, kde v posledních letech výrazně narostl počet dětí vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu, musíme mít funkční systém, který se o ně postará. V Praze vidíme, že i když současný právní systém v tomto smyslu není ideální, jde to,“ říká Zdeněk Soudný, ředitel organizace Dobrá rodina, která pěstounům zajišťuje doprovázení a další odborné služby. „První vlna pěstounů, kteří se na možnost zapojit se do pomoci ohroženým dětem těšili mnoho let, byla vyčerpána před několika lety… Nacházet nové je za stávajícího systému velice komplikované. Pomoci tomu musí nadstandardní přístup ke každému pěstounovi, který je u městských částí a pražského magistrátu opravdu příkladný,“ dodává.

Autorkou fotografií kampaně je Alžběta Jungrová, která byla opakovaně oceněna v soutěži Czech Press Photo. Putovní výstava bude pokračovat letos i v příštím roce. Prvním místem, kde je umístěna, se stalo Mariánské náměstí v Praze, a setrvá tam až do 31. října. Znovu se zde pak objeví od 30. listopadu do začátku ledna 2024. V příštím roce bude k vidění například v městské části Praha 2, v Praze 4 nebo v Praze 21.

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, která by měla umožnit dětem, o něž se nemohou jejich biologičtí rodiče postarat, vyrůstat v rodině. Praha eviduje celkem 1192 pěstounů, kteří mají svěřeno alespoň jedno dítě do pěstounské péče, poručenské péče s osobní péčí poručníka či se jedná o osoby, které jsou zařazeny do evidence osob, jež mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.