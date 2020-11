Předání rodinného majetku je životním rozhodnutím, říká Jan Pavelka z Asociace rodinných firem | E15.cz

Jak jsou na tom české rodinné firmy ve srovnání se světem?

Stojí si výborně. Nejdůležitějším aspektem českých rodinných firem je, že si velmi zakládají na kvalitě a profesionalitě. Jsou úspěšné a stabilní. V poslední době i proto stále více expandují do zahraničí. Pokud vídáme nějaký problém, tak je to někdy nedostatek sebevědomí a strach z neznáma. Přestože parametry produktu či služeb, kterých dosahují české firmy, jsou evropské či světové. Musíme se umět lépe prezentovat a prodávat. To je úkol právě pro nastupující generaci majitelů, kteří přebírají rodinné firmy.

Platí tedy i v Česku, že rodinné firmy tvoří jeden z pilířů hospodářství státu?

Zcela určitě. U nás je kvůli přerušení svobodného podnikání v dobách nacismu a komunismu podíl na celkové tvorbě HDP menší než v západních zemích, i když tyto postupně doháníme. Na druhou stranu rodinné firmy a jejich vývoj pozorně sleduje i politická scéna, proto vláda v květnu minulého roku schválila definici rodinného podnikání, která souvisí s různými právními předpisy, investičními pobídkami či daněmi.

Jak obtížné je učinit rozhodnutí předat majetek nástupcům?

Bývá jedním z vůbec nejtěžších, ale také nejdůležitějších, které majitel v životě udělá. Proto se mu musí věnovat náležitá péče, pozornost a odpovídající čas. Musí být dobře připravené a promyšlené. Protože podle průzkumů a zjištění ze světa až 70 procent firem předání na druhou generaci nepřežije.

I proto jste založili Asociaci rodinných firem. Co je jejím posláním?

Kdysi jsme založili butikovou advokátní kancelář, která se zaměřuje na české rodinné firmy a jejich vlastníky. Kvůli tomuto zaměření jsme začali organizovat i setkání těchto vlastníků a když nám zájemci pořád přibývali, tak jsme společně založili vlastní platformu – Asociaci rodinných firem. Vznikla za účelem osvěty a edukace nástupnické generace rodinných firem a k pomoci s co nejlepším předáváním majetku. Základním cílem je vzájemné sdílení životních, kariérních a podnikatelských příběhů a zkušeností.

Kolik máte členů?

Počet unikátních členů se blíží ke stovce. Většinou se jedná o firmy s obratem od 100 milionů do několika miliard korun ročně. Důležitý je pro nás vztah a vazba na jednotlivé firmy, jejich rodinu a příběh. Spolupracujeme pak celkem s několika stovkami rodinných firem.

Čemu je potřeba při předávání majetku věnovat největší pozornost?

Aby mohlo dojít k úspěšnému předání firmy, je potřebné, aby nastupující generace měly vůbec zájem v podnikání pokračovat. A musí mít k němu úzký vztah. Na to by měli být nástupci dlouhodobě připravováni. Měli by mít také patřičné vzdělání, zkušenosti s chodem vlastněných firem, měli by být obchodně zdatní a měli by mít i autoritu u zaměstnanců. Každý mladý člověk si ale hledá vlastní životní cestu, takže nelze počítat s tím, že rodinná firma automaticky přejde na syna či dceru. Nemusí se to vždy podařit a pak se musí hledat jiné formy předání či rozdělení majetku.

Jaké největší problémy to provázejí?

Jedním z problémů bývá takzvané spravedlivé rozdělení firmy, tedy například 50 na 50. To je nesprávné, protože loď musí mít jednoho kapitána. Způsobů předání majetku je navíc mnoho a měl by se vybrat pro všechny ten nejvýhodnější. U toho je dobré spolehnout se na poradenství odborníků a opřít se o praktické zkušenosti ostatních, které může zabezpečit například právě Asociace rodinných firem.

Letos zažíváme koronakrizi. Jsou v ní rodinné firmy v něčem odolnější než ostatní společnosti?

Jsou flexibilnější, dokážou se lépe adaptovat na nové podmínky, protože v nich fungují na rozdíl od korporátních společností rychlé mechanismy rozhodování. Také daleko obezřetněji nakládají s financemi, často mají proto větší finanční polštář na dobu krize a mají odpor k externímu financování. Mnohé české rodinné firmy jsou na problémy dobře připravené, ale ani ony nejsou nesmrtelné. Já však věřím, že většina i tuto krizi překoná.