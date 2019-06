Předplatné změnilo nejen odvětví zábavy, ale i firemní IT, říká odborník | E15.cz

Malé a střední firmy dnes díky informačním technologiím mohou konkurovat velkým hráčům. Jak ale do firemního IT investovat skutečně efektivně, aby mohly organizace rychle reagovat na potřeby trhu? To v rozhovoru vysvětluje Martin Doležel, obchodní ředitel pro malé, středně velké a velké podniky ve společnosti Cisco.

Proč by měly měly o nejmodernějších technologiích uvažovat i malé a střední firmy?

Protože v současnosti jsme svědky velmi rychlého vývoje. Řešení, které před lety postačovalo, už dnes zkrátka nedokáže držet krok s dobou. Pokud se firma rozhodne neinvestovat, brzy se setká s omezeními své infrastruktury. Stejně tak se stále častěji setkáváme s kyberútoky, které cílí na malé a střední firmy. Zastaralý systém nedokáže nové hrozby odhalit a zabránit jim. Především ve výrobním sektoru jsou vidět podceněné investice do bezpečnosti síťové infrastruktury pro výrobní část, zatímco ta kancelářská je zabezpečena kvalitně. A ztráty po kyberútoku dokážou být značné, pokud například způsobí odstávku výroby.

K tomu je třeba započítat ztrátu důvěry zákazníků či promarněné obchodní příležitosti. Dnes jsou špičkové bezpečnostní technologie dostupné i pro malé firmy, a pokud je jejich konkurence využije, pravděpodobně také získá lepší pozici na trhu.



Jaký je podle vás nejlepší příklad z praxe, jak technologie mohou pomoci v jejich podnikání?

Většina lidí používá chytrý telefon, ze kterého se mohou prostřednictvím Wi-Fi sítě připojit k internetu. A právě tyto bezdrátové sítě lze například využít kreativně ve velkých obchodních centrech nebo řetězcích, restauraci či jiném prostředí, a to pro analýzu chování spotřebitele na základě anonymizovaných dat. Wi-Fi síť totiž dnes dokáže zjistit, jak se zákazníci pohybují, a ve kterých místech tráví nejvíce času. Provozovatel tak může upravit rozmístění zboží, aby zaujalo více lidí.

Stejně tak lze Wi-Fi využít k oslovení uživatelů s personalizovanou nabídkou. Jako druhý příklad mohu uvést řešení pro týmovou spolupráci, kdy firmy s pobočkami mohou ušetřit čas svých zaměstnanců na schůzkách tím, že snadno zahájí videokonferenci odkudkoliv. Zaměstnanci mohou využít chytrý telefon, tablet nebo notebook a zároveň drží celou firemní komunikaci v jedné zabezpečené platformě.



Kde mohou firmy ušetřit, pokud se rozhodnou, že chtějí nasadit nové technologie?

O ceně technologií je třeba uvažovat z dlouhodobého hlediska, nikoliv pouze na základě pořizovací ceny. Pokud firma provozuje starší systém a připojuje do své sítě stále více zařízení, pak tomu samozřejmě bude potřebovat úměrně navýšit odpovídající zdroje – technologické i lidské. Těch lidských je dnes na trhu nedostatek a jejich hledání stojí čas a nemalé peníze. Nové technologie pomáhají fungovat automatizovaněji, šetřit čas a kapacity, což dává prostor stávajícím odborníkům/specialistům věnovat se rozvoji firmy. Neplatí to jen pro IT profese, ale i pro profese spojené s výrobou. To je ale na samostatné téma.



Avšak i počáteční náklady mohou být pro malé firmy důležitým rozhodujícím faktorem, zda vůbec do technologií investovat. Jaká možnost se jim nabízí, aby toto dilema nemusely řešit?

V současnosti se hodně využívá forma předplatného namísto tradiční investice. Firma tak má své IT k dispozici za smluvený měsíční poplatek. Tím může také mnohem lépe předvídat své budoucí náklady na IT a optimalizovat je v průběhu času. Má to ale ještě jednu klíčovou výhodu. Firmy díky předplatnému mají k dispozici vždy ty nejnovější služby a software, aniž by musely něco dokupovat. Stejně jako například Netflix či Spotify mění to, jak konzumujeme zábavu, osvědčuje se tento model i v IT praxi. Představitelé toho modelu jsou již nějakou dobu velcí softwaroví hráči jako Microsoft. Cisco jako první hardwarová IT společnost nabrala tento kurz taky.



Máte nějaké doporučení pro malé a střední firmy, které se už rozhodly a právě vybírají nové technologie?

Hledejte takové řešení, které funguje jako celek. Mnoho firem se snaží neustále dokupovat další a nové technologie, přičemž ty spolu ale nemusejí nutně fungovat hladce a efektivně. Někdy je vytvoření správné strategie tou klíčovou fází. Malé a střední firmy by se měly poradit o výběru s odborníkem, který má zkušenosti a dokáže nabídnout řešení na míru, o jehož existenci nemusela mít firma ani tušení a může pomoci s rozvojem podnikání.

