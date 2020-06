Projekt Moje závodka zmapuje, jak se jí ve firmách | E15.cz

V závodních jídelnách a kantýnách se pravidelně stravuje 1,8 milionu lidí. Jaká je průměrná cena jídla? Co mají strávníci nejraději? A co jim naopak chybí? To se pokusí zmapovat projekt „Moje závodka“. Lidé, kteří se do něj zapojí, budou moci vyhrát poukázky na nákup do obchodních domů Tesco v celkové hodnotě 30 tisíc korun.