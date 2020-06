Další vlna rozvolňování. Týká se roušek, hromadných akcí i cestování | E15.cz

Při zachování oddělených skupin po maximálně 500 lidech bude od pondělka 15. června možné vpustit na hromadné akce až 2500 lidí. Týkat se to bude třeba sportovních stadionů se sektory s vlastním vchodem i zázemím. Mezi jednotlivými sektory bude zakázáno přecházet. Využít nová pravidla budou moci hned v pondělí pořadatelé tří zápasů druhé fotbalové ligy.

Od 8. června není povinné nosit roušku u bazénů a na koupalištích, nemusejí ji mít televizní a rozhlasoví moderátoři a redaktoři s hosty ve studiu, pokud dodrží dvoumetrový odstup.

Zakrytá ústa a nos nebudou muset mít od pondělka 15. června venku ani lidé, kteří budou blízko u sebe. „Nadále však ještě nějakou dobu zůstává v platnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorách staveb a v prostředcích veřejné dopravy,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Nově bude také od 15. června povolen prodej občerstvení na trzích či švédské stoly v restauracích. Kina či divadla mají možnost od pondělí nabízet občerstvení, diváci ale nesmějí jíst a pít přímo v hledišti, kde není zajištěné zachování odstupu.

Současně s uvolňováním omezení se rozšiřují možnosti cestování, zejména do sousedních států. Slezské vojvodství, Portugalsko a Švédsko ponechalo ministerstvo zdravotnictví mezi územími s vysokým rizikem nákazy koronavirem. Většina evropských zemí, včetně dalších částí Polska, spadá podle úřadu do kategorie s nízkým rizikem nákazy. Při cestě z nich nebudou potřebovat testy Češi ani cizinci.

Středně rizikové jsou Belgie a Velká Británie, při cestě z těchto zemí do ČR budou muset mít negativní testy na COVID-19 cizinci. Pokud by lidé potřebný test neměli, musejí být po příjezdu 14 dní v karanténě. Dosud ČR zrušila povinnost prokázat se negativním testem pouze pro cesty do Rakouska, Maďarska a na Slovensko.