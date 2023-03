Nedovolme, aby lidé zase ztratili důvěru v solární energii | e15.cz

Když si pročítám recenze a zkušenosti lidí s fotovoltaikou nejen na rodinných domech, její instalací i s technickou podporou některých společností, nevěřícně pozoruji, co se to zase děje. Mnoho lidí za poslední rok ztratilo důvěru v solární energii kvůli neprofesionálnímu a vychytralému přístupu k podnikání těch dodavatelů, kteří se jen snaží využít současného trendu na úkor kvalitních a dlouhodobých služeb zákazníkům. A to je škoda, protože Češi po dlouhém období nedůvěry získávají o fotovoltaickou čistou energii znovu zájem.