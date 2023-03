Průzkum: Zaměstnance trápí málo odpočinkových a stravovacích zón | e15.cz

Stále více firem aktivně řeší wellbeing (pocit tělesné a duševní pohody, pozn. red.) svých zaměstnanců, jejich představy o pracovním prostředí se ale od očekávání pracovníků liší. „Moderně smýšlející šéfové si uvědomují to, co říkají snad všechny studie a analýzy. Produktivita zaměstnanců roste, či alespoň neklesá, když mají možnost rychlého odpočinku v relaxační zóně. Pozitivně působí i sdílené designové prostory, které podněcují kreativitu. Bohužel někteří konzervativně uvažující manažeři si myslí, že prostor se stoly a počítači je efektivně využitý a nepracovní prostory jsou zbytečné a vlastně drahé. Opak je pravdou a stále více firem si to už uvědomuje. Tato změna myšlení přichází i s generační obměnou a nástupem mileniálů a generace Z,“ vysvětluje Adam Zvada, zakladatel a CEO společnosti Scott.Weber Workspace.

Tento trend potvrzuje i společnost Cushman & Wakefield, která je jedním z největších poskytovatelů poradenství pro nájemce, investory a developery kancelářských prostor v České republice. „Očekávání zaměstnanců se v uplynulých třech letech významně proměnila. Lidé si více všímají toho, v jakém prostředí pracují a jaké jim přináší možnosti. Kanceláře vnímají jako místo ke kooperaci s kolegy, nikoliv jako prostor, kde si odsedí osm hodin. Tyto požadavky pak stále častěji hrají důležitou roli v situacích, kdy se rozhodují o svých dalších kariérních krocích. Firmy, které preferencím svých zaměstnanců nepřikládají větší význam, riskují, že přijdou o své nejlepší pracovníky ve prospěch zaměstnavatelů, kteří jim jsou ochotni naslouchat a jít s dobou,“ říká Radka Novak, vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor pro region střední a východní Evropy, Cushman & Wakefield.

Zaměstnanci se chtějí kvalitně stravovat a pracovat v hezkém prostředí

Rozdílný názor mají zaměstnavatelé a zaměstnanci i v otázce dostupnosti kvalitního stravování. Zatímco u zaměstnanců pestrá nabídka stravování na škále důležitosti hraje velkou roli (81 procent), zaměstnavatelé se domnívají, že jejich pracovníci tomuto aspektu tak velký důraz nepřikládají (71 procent). Nejvíce tento problém trápí generaci Z a mileniály.

Z průzkumu také vyplynulo, že hezké pracovní prostředí, má pro spokojenost pracovníku mnohem větší vliv, než jak se firmy domnívají. Pro téměř 9 z 10 zaměstnanců to je klíčové. Naproti tomu firmy považovaly důležitost prostředí nižší, a to až o 13 procentních bodů.

Češi nechtějí dojíždět za prací

Průzkum také potvrdil jedno z tuzemských specifik – Češi neradi dojíždějí za prací. Naprostá většina pracovníků považuje krátkou dojezdovou vzdálenost domů a dostupnost městské hromadné dopravy za klíčové. Tuto potřebu si uvědomují i zaměstnavatelé.

„S generační obměnou dochází k nevratným změnám. Kanceláře jsou dnes místem pro spolupráci a socializaci. Zaměstnanec by se tam měl cítit především příjemně a mít k dispozici potřebné vybavení stejně tak jako místo pro odpočinek, setkávání či kvalitní stravování. Jedině spokojený zaměstnanec totiž dokáže podat skvělý výkon. Tyto trendy pozorujeme v našich centrech a výsledky našeho průzkumu to je jen potvrzují,“ komentuje současné trendy v oboru Adam Zvada.