Real Estate Forum vyzdvihlo potenciál brněnské výstavby | E15.cz

Vedle nového znění stavebního zákona, s nadsázkou řečeno povinného tématu konferencí zaměřených na problematiku výstavby a plánovaného rozvoje měst a obcí, se významným bodem letošního fóra stala nová brněnská čtvrť Jižní centrum – developerský projekt vznikající na rozlehlé ploše na jih od hlavního brněnského nádraží. Jak zdůraznil ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček, Brno, má Brno právě zde potenciál, který mu mohou ostatní evropská města závidět.

Podle plánů developerů má ve čtvrti, jíž Brňané znají pod názvem Trnitá, vyrůst několik moderních městských bloků s různým využitím, které nabídnou nejen administrativní prostory, ale také bydlení pro deset až patnáct tisíc lidí včetně potřebného zázemí, jako jsou obchody nebo parky.

Trh komerčních prostor zpomalil

Diskuze v rámci letošního Real Estate Fora se logicky nemohla vyhnout ani tématu vlivu koronaviru na projektování a realizaci výstavby Jižního centra. Opatření proti šíření nemoci COVID-19 zásadně proměnila realitu i výhledy do budoucna, a to především u komerčních a kancelářských prostor. Jak upozornil Lukáš Netolický z realitně poradenské společnosti Cushman & Wakefield, už nyní došlo na tomto trhu ke zpomalení poptávky a v souvislosti s ekonomickou krizí vyjádřil obavy, že v příštím roce bude v Brně až 100 tisíc metrů čtverečných neobsazených ploch, přičemž zvýšená neobsazenost přetrvá až do roku 2023 a 2024.

Developeři se takové situaci samozřejmě snaží přizpůsobit. Společnost CTP Invest ve svém projektu například sníží podíl administrativních ploch ve prospěch rezidenčních. Mezinárodní společnost HB Reavis, která v oblasti Trnité plánuje postavit víceúčelový projekt Nová Zvonařka s více než 120 tisíci metry čtverečnými podlažní plochy, chce zase kromě klasických administrativních prostor nabízet i sdílené pracovní prostory (coworking) nebo servisované kanceláře. „To je směr, který covid možná urychlil, ale ke kterému bychom stejně časem dospěli, protože to vidíme u vyspělejších trhů,“ vysvětlil Štefan Stanko, výkonný ředitel skupiny HB Reavis pro Českou republiku.

Dopravní dostupnost je klíčová

Jak upozornil Milan Kratina, CEO společnosti Accolade, která provozuje brněnské letiště a zároveň vlastní přilehlý logistický areál, jihomoravský metropole je při své strategické poloze, kdy daleko není do Vídně ani do Bratislavy, ideálním dopravním uzlem. Brno má druhé nejfrekventovanější letiště v ČR, v rámci letecké cargo dopravy se přes něj ročně přepraví více než pět tisíc tun nákladu a podle Kratiny by i tato skutečnost brzy měla napomoci znovu rozpohybovat brněnský trh s kancelářskými prostory. „Letiště je brána do města a do kraje, měla by tam být základní konektivita, protože pak roste region a roste i byznys,“ poznamenal Kratina. Za příklad v tomto ohledu mohou platit polská regionální města, kde po roce 2012 po poslední ekonomické krizi dramaticky vzrostl trh kancelářských prostor právě díky zavedení nových leteckých linek a dostavbě dálniční sítě. V současnosti již nájemní prostory u brněnského letiště využívají například společnosti DHL, Coca-cola nebo Zásilkovna.

Nový stavební zákon by měl pomoci

Ludvík Juřička, partner advokátní kanceláře Havel & Partners, zdůraznil, že při umisťování nových developerských projektů je právě dopravní dostupnost jedním z klíčových faktorů. Pokud nemá daná lokalita dobré logistické napojení, podstatně to limituje její rozvoj, což se ukazuje například u investorsky velmi zajímavé lokality Nová Zbrojovka. Mnohde však výstavbu potřebné infrastruktury brzdí největší neduh českého stavebnictví, a to jsou dlouhé povolovací procesy. Přijetí nového stavebního zákona, který by měl povolování nové výstavby, jak rezidenční, tak i dopravní, výrazně zrychlit, by do budoucna mohlo pomoci dalšímu rozvoji realitního trhu nejen v Brně. To potvrdil i další řečník fóra, František Korbel, advokát Havel & Partners, který se na vzniku nové právní úpravy podílel. Nový stavební zákon ale musí ještě projít legislativním procesem, a není proto jasné, kdy a v jaké podobě vlastně začne platit.

Real Estate Forum vzniklo před dvěma lety z iniciativy největší česko-slovenské advokátní kanceláře Havel & Partners a díky výjimečnému složení partnerů i řečníků se stalo nejprestižnější realitní akcí v jihomoravském regionu.