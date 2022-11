S udržitelnými technologiemi lze výrazně ušetřit za energie. I díky dotacím | E15.cz

Náklady na bydlení, elektřinu, vodu a paliva tvoří v průměru okolo 25 procent pravidelných měsíčních výdajů domácností v České republice. Samotné bydlení z našich příjmů ukrojí každý měsíc zdaleka nejvyšší částku. S rostoucími cenami energií jsou náklady na provoz nehospodárného domu ještě vyšší. Rostou i náklady na pořízení úsporných řešení – o to více ale ušetříte na nákladech domácnosti. Potenciál úspor nákladů na energie jsou pak řádově desítky procent.

Úsporného bydlení dosáhnete chytrou kombinací jednotlivých řešení. Například zateplením obvodových stěn, střechy a výměnou oken na svém domě docílíte znatelného snížení nákladů na vytápění. Obvodovými zdmi může unikat až 25 procent tepla. Kvalitním a dobře připraveným projektem a následným provedením zateplení domu se ušetří 25 až 50 procent nákladů na vytápění. U nízkoenergetických až pasivních domů to je více než 70 procent nákladů na vytápění. Navíc tím prodloužíte životnost stavby až o 30 let. Správně provedené zateplení zvýší tepelný komfort v domě a sníží vlhkost. Vždy je nutné pamatovat na správné větrání. Až polovinu nákladů na zateplení vám pomůže uhradit státní dotace.

Obnovitelné zdroje jsou dostupné a výhodné. Slunce, vzduch i země dokážou přinést úspory a snížit závislost na rostoucích cenách energií. Fotovoltaické domácí elektrárny, termické solární panely i tepelná čerpadla jsou stále kvalitnější a dostupnější. Snižují vaši závislost na dodavatelích i dopad rostoucích cen energií na vaši peněženku. A jsou ohleduplnější k životnímu prostředí. Navíc dostanete státní dotaci až na třetinu investice.

Fotovoltaické panely mohou mít garanci výkonu až 25 let

Největší potenciál pro samovýrobu elektrické energie mají a zároveň nejdostupnějším řešením jsou fotovoltaické elektrárny s panely na střeše domu. Pořízení fotovoltaické elektrárny je jednoduché. Domácnost si vybere dodavatelskou firmu, a to podle referencí, ceny nebo nabízených parametrů a záruk jejích produktů. Instalační firmy propočítají návratnost projektu a doporučí vhodné řešení podle spotřeby a charakteru užívání energie v daném domě. Dalšími důležitými parametry pro návrh solárního systému jsou velikost a orientace střechy. Z dobrého návrhu pak zájemce pozná návratnost investice, míru vlastního využití elektřiny z fotovoltaiky a poskytované záruky pro jednotlivé komponenty. Panely mohou mít garanci výkonu až 25 let. Stát navíc podporuje nákup technologií svým dotačním programem Nová zelená úsporám a to až 225 tisíc korun. Celkový výkon solárních panelů, které se pohodlně vejdou na běžný rodinný dům může být až 4,9 MW ročně.

Investice do tepelného čerpadla dokáže uspořit až dvě třetiny nákladů

Mezi stále více oblíbené zdroje tepla patří tepelná čerpadla. Investice do tepelného čerpadla jako náhrady starého kotle na tuhá paliva také zvýší komfort obsluhy. Systémů tepelných čerpadel je více. Nejúčinnější jsou tepelná čerpadla využívající teplo země. Jsou ale dražší, zejména kvůli nutnosti hloubkových vrtů. Ne každé podloží tyto vrty umožní. V poslední době jsou tak nejčastější čerpadla pracující s venkovním vzduchem. Investice do tepelného čerpadla dokáže uspořit až dvě třetiny nákladů na vytápění domu.

Vedle návratnosti investice je pro mnoho lidí při rozhodování o pořízení fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla důležitý také přínos životnímu prostředí, ochrana před rostoucími cenami energií, příprava na budoucí zákonné požadavky na zdroje vytápění domácnosti, ale i nezávislost na dodávkách elektřiny a plynu.

Při koupi samostatné fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla je možné využít financování zvýhodněnou půjčkou na úsporné bydlení nebo nezajištěným úvěrem ze stavebního spoření. Splátku a dobu splatnosti lze nastavit dle situace. Například skupina ČSOB podporuje financování těchto technologií zvýhodněnou nabídkou svých produktů.