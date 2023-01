Sektor q-commerce roste. Je příležitostí pro digitalizaci retailu a gastro průmyslu | E15.cz

Nakupování na internetu se v posledních letech posunulo o několik kroků dopředu. Do popředí se dostává i takzvané q-commerce, tedy rychlé doručování jakéhokoliv zboží koupeného online k zákazníkovi, a to do 30 minut. Rozvíjí se také platformy, které zákazníkům rozvážejí jídlo a další spotřební produkty. To otevírá prostor jak pro gastro průmysl, tak pro malé a střední retailové obchodníky, kteří takový ekosystém pro svůj byznys mohou využít.