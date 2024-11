Snížit teplotu o jeden stupeň může přinést úsporu nákladů až o šest procent

Udržení tepla domova, aniž by spotřeba rostla do závratných výšin, není tak složité, jak by se mohlo zdát. Vyžaduje to ale určité know-how a především důslednost. Optimalizovat své návyky znamená třeba mírně snížit teplotu, ale i takové detaily, jako důsledně zavírat dveře mezi pokoji.