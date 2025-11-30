Místo dítěte v kočárku pes, rostoucí pet byznys a klesající porodnost. Čeká nás tchajwanský scénář?
- Loni se v Česku narodilo nejméně dětí v historii měření a za rok 2025 počet pravděpodobně klesne na další minimum.
- Nízkou porodností trpí většina vyspělého světa. Pet byznys roste.
- Příklad Tchaj-wanu ukazuje, že lidé přesouvají své pečovatelské touhy na zvířata, která tam vozí běžně v kočárcích.
Jednou z priorit nově vznikající české vlády je zvednout klesající porodnost. Výhled do budoucna je ještě horší, než se čekalo. Loni se v Česku narodilo nejméně dětí v historii měření a aktuální vývoj předčil i nejčernější scénáře. Dopadneme jako Tchajwanci a budeme vozit v drahých kočárcích raději psy?
Česká porodnost se aktuálně pohybuje kolem 1,4 dítěte na ženu. Toto číslo mimo jiné znamená, že v Česku došlo v posledních třech letech k největšímu poklesu porodnosti v rámci celé Evropy. Mezi lety 2022 a 2023 klesl průměrný počet dětí na ženu z 1,64 na 1,46. Toto číslo se pak v roce 2024 dále snížilo na 1,37 a neúprosný trend bude dle prognóz statistiků pokračovat i nadále.
Nejslabší generace od Marie Terezie
Vyjádřeno počty dětí: v roce 2024 se jich narodilo 84,3 tisíce, tedy nejméně od dob Marie Terezie. Nyní je pravděpodobné, že počet nově narozených dětí klesne pod 80 tisíc.
Česká populace se zmenšuje a jde o zásadní ekonomické a celospolečenské téma. Podle expertů je k udržení konstantní velikosti populace bez migrace potřeba průměrně 2,1 dítěte na ženu.
Problém je komplexní, nemá jednoduchou příčinu ani řešení. Souvisí nejen s často skloňovanou nedostupností bydlení, zvyšujícím se věkem prvorodiček či nedostatkem kapacit předškolní péče o děti, ale také se změnou myšlení a priorit. Jde o problém celého vyspělého světa. Nejnižší světová porodnost je aktuálně v Jižní Koreji, kde se rodí 0,75 dítěte na ženu a tamní společnost vymírá. Nikde na světě si s tématem příliš neví rady.
Ke každému dítěti pes zdarma
Příkladem je třeba Tchaj-wan, kde se porodnost pohybuje kolem 0,8 dítěte na ženu a ostrov je tedy v závěsu za Jižní Koreou. Společnost čelí rychlému stárnutí populace a výraznému demografickému poklesu. A právě tady zkoušeli nejrůznější způsoby, jak lidi přimět k plození dětí: včetně mnoha druhů finančních podpor. Asi nejbizarnějším nápadem bylo, když jeden z prezidentských kandidátů – miliardář Terry Gou – přišel s nápadem, že rodinám, které zplodí dítě, dá zdarma psa.
Návrh ani dotyčný prezidentský kandidát nakonec neuspěli, nápad však obletěl světová média. Právě na Tchaj-wanu můžeme pozorovat, jak může vypadat společnost bez dětí a co i nás může za pár let čekat.
Když jsem byla na služební cestě na tomto ostrově před dvěma lety, byl právě tohle pro mě jeden z nejsilnějších zážitků. Děti tu totiž opravdu moc nepotkáte. Zato zde uvidíte běžně psy v kočárcích – asi nejbizarnější výjev z mé návštěvy. Psích kočárků je tu záplava. Místní své psy milují a pro mnohé jsou náhradou za děti. Zvířata běžně nosí oblečky, ladí outfity s majiteli, vozí se v kočárcích v peřinkách, nosí se dokonce i v mandukách. A v centru Tchaj-peje v luxusních čtvrtích jsou specializované značkové obchody zaměřené právě na tyhle speciální psí produkty a kočárky.
Víc psů než dětí
„Psí kočárky jsou často dražší než ty dětské. Před pár dny jsem viděl u nás v parčíku dvě dámy, jak venčily nějaké pudly asi tři minuty. Následně jim asi třicet minut umývaly tlapky vlhčenými ubrousky, než je uložily zpět do kočárku,“ popsal mi místní scénu Jan Šípek, český fotograf, který žije na Tchaj-wanu s manželkou diplomatkou a dvěma malými dcerami a který je autorem fotografií k tomuto článku.
Podle něj se ale Tchaj-wan snaží – je tu mnoho atrakcí pro děti, dětské kavárny, záchody v restauracích, obecně mnohem lepší „baby friendly“ vybavení než v Evropě. Jen děti prostě chybí. Ostatně, podle nejnovějších statistik žije na Tchaj-wanu víc psů než dětí do 15 let. Pet byznys doslova bobtná, tržby z něj se pohybují okolo neuvěřitelných dvou miliard amerických dolarů (údaje z roku 2023 ze zdrojů tchajwanského ministerstva zemědělství). To představuje nárůst o pětinu od roku 2021.
tchajwan porodnost |
Za dítě 70 tisíc korun
Tchaj-wan se snaží neblahý trend zvrátit mimo jiné dalším příspěvkem. Místní vláda rozhodla, že nově každá rodina dostane jednorázový příspěvek na dítě v hodnotě 100 tisíc tchajwanských dolarů, což je v přepočtu asi 70 tisíc korun. Novinka má platit od ledna 2026.
I nově nastupující česká vláda chce rodičům přidat na rodičovském příspěvku, který chce zvýšit o 50 tisíc korun na celkovou částku 400 tisíc. Ekonomové však upozorňují, že finanční motivace nefungují. Přepočteno na peníze, vychovat dítě je stále dražší záležitost (podle odhadů se náklady pohybují do 18 let kolem dvou milionů korun) a 50 tisíc je jen kapkou v moři.
„Padesát tisíc korun znamená 200 korun na měsíc, pokud budeme kalkulovat s tím, že dítě budeme živit do dvaceti let. To není motivace,“ vypočítává v pořadu FLOW například ekonom Filip Matějka a zároveň upozorňuje na další obří problém, který nám bobtná na světě: samota. Mnoho lidí podle něj v důchodu bude řešit spíše samotu než výši penze. Ekonomické důsledky neochoty mít děti se promítnou i do péče o stárnoucí generaci.
Chce se někdo o někoho vlastně starat?
„Pokud se nechceme starat o děti, pravděpodobně se nebudeme chtít starat ani o staré lidi. A to je další zásadní téma, které budeme muset vyřešit,“ varuje Matějka a naznačuje, že nedostatek personálu v sociálních službách bude prohlubovat současnou krizi.
Situace v Česku ještě není tak dramatická, ale už dnes vidíme konkrétní dopady. Letos zavřou dvě české porodnice, které nemají využití. Známý porodník profesor Ladislav Krofta, který vede porodnici v pražském Podolí, upozorňuje, že i tato vyhlášená instituce, kam se ještě nedávno stály fronty, nyní začíná bojovat o rodičky. V letním rozhovoru pro FLOW Krofta predikoval, že už za pár let bude vzácnost potkat na ulici těhotnou ženu.
Zbývá se ptát, zda se i my v Česku budeme za pár let procházet po parcích, kde uslyšíme spíše štěkot z drahých designových kočárků než dětský pláč.
Pet byznys totiž roste setrvale i u nás. Jen psů žije v českých domácnostech podle odhadu veterinářů přes dva a půl milionu a díky poptávce se byznys s přidruženými službami pro ně rychle rozvíjí. Vznikají také nové projekty – třeba šicí dílny psích obleků, salony či lázně.