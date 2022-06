Peníze před inflací nejlépe ochrání dobře zvolená investice | E15.cz

Při takto vysoké inflaci existuje prakticky jen jediná cesta. Začít investovat. Dnešní trh ale nenabízí příliš mnoho nástrojů, které by s přijatelnou mírou rizika dokázaly dnešní inflaci přetlačit. Jak ale tvrdí výkonný ředitel společnosti Ericonn Pavel Kuta, stále jsou na trhu k mání profesionálně vedené projekty, které svojí vysokou mírou zhodnocení inflaci dlouhodobě porážejí.

Společnost Ericonn dokázala za tři roky působení na investičním trhu dokončit investiční projekty v celkovém objemu 115 milionů korun. Každý projekt navíc dosáhl ročního zhodnocení minimálně 20 procent. Podle partnera společnosti Ericonn Ivo Menšíka je receptem správná volba portfolia. „Věříme, že se nám podařilo najít ideální investiční mix. Investujeme do pohledávek zajištěných nemovitostmi. Zároveň poskytujeme i nebankovní financování pro právnické osoby a budujeme vlastní portfolio výnosových nemovitostí,“ prozrazuje Ivo Menšík.

„Naše portfolio investičních projektů je skutečně velmi pestré. Nabízíme uzavřený fond pro kvalifikované investory, realitní development, nebo investice do zajištěných pohledávek či nebankovních úvěrů. Je to investiční model, který společně s digitalizací a automatizací interních procesů umožní další expanzi nejen v České republice, ale i v zahraničí, doplňuje výkonný ředitel Ericonn Pavel Kuta.

Pavel KutaAutor: Tomáš Lébr

Podle Ivo Menšíka jsou důležitým aspektem každé úspěšné společnosti kvalitní lidé. „Každá firma je hlavně o lidech, a nám se podařilo vybudovat tým, který se ve všech ohledech doplňuje, a to díky zkušenostem z různých oborů. Jedná se především o IT technologie, insolvenční a obchodní právo. Tento fungující mix podporují společné dlouholeté úspěšné investice do realit, a to nejen v rámci České republiky, ale i zahraničí,“ popisuje Ivo Menšík.

Ericonn spravuje investiční portfolio v objemu přesahujícím stovky milionů korun. Přesto se s tímto objemem nechce spokojit. „Investiční projekty, které budeme realizovat ještě v tomto roce, opět dosáhnou hranice stovek milionů korun,“ prozrazuje další plány společnosti Pavel Kuta.

O skupině Ericonn

Její misí je rozvíjet investice do nemovitostí s využitím právě probíhající technologické revoluce a digitalizace. Investice vidí tam, kde je ostatní nevidí. Také věří, že každá doba přináší příležitosti, které stačí jen uchopit a rozvíjet.

Pavel Kuta navázal spolupráci se společností Ericonn nejdříve jako soukromý investor, následně se stal investičním partnerem a členem managmentu. Do společnosti přinesl 20leté zkušenosti z oblasti IT projektů, kde působil jako technický konzultant na projektech nasazování systémů v prostředí bankovních domů a poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice a Velké Británii, zároveň investoval v oblasti realit a developmentu.

Ivo Menšík spolupracuje se společností Ericonn již od počátku, kdy jí poskytoval právní služby nejprve jako partner spolupracující advokátní kanceláře. V současnosti je členem managmentu, který je odpovědný za veškeré právní záležitosti. Své zkušenosti získal během své více než 15leté praxe především z oblasti obchodního práva, práva nemovitostí, insolvencí a restrukturalizací.