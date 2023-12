Staneme se Tinderem služeb, říká zakladatel aplikace symple Day | e15.cz

S čím speciálním přichází nový rezervační systém symple Day?

Naším plánem je eliminovat internetové prohlížeče. Když sháníte jakoukoli službu, první, co rozkliknete, je Google. Může se jednat například o vyhledávání kadeřníka, manikérky, topenáře a dalších řemeslníků. Samozřejmě byste se v prohlížeči proklikali na tuto skupinu lidí, ale bohužel vám nenabídne relevantní množství a ve vámi požadované lokalitě. Naše aplikace zákazníkovi nabídne několik poskytovatelů jím požadované služby v jeho lokalitě, a to i s volnými termíny. Zákazník si tedy službu vyhledá a zároveň zarezervuje přímo přes naši aplikaci, tedy na jednom místě.

Znamená to, že tedy cílíte především na zákazníky, kteří hledají například nového poskytovatele nějaké služby? Na jaké klienty cílíte primárně?

Ano, jde o zákazníky, kteří poptávají službu, ale musíme podotknout, že primárně cílíme na zákazníky, kteří potřebují určitou službu rychle. Dnes strávíte spoustu času vyhledáváním, a i přestože do vyhledávání napíšete, že hledáte například kadeřníka v Praze 1, může vám na prvních místech vyskočit zaplacená reklama z Plzně. Naše aplikace zefektivňuje celý proces poptávky a nabídky ve službách.

V čem spatřujete hlavní výhody nové aplikace symple Day?

Hlavní výhodou je to, že si objednáte konkrétní službu ve vámi zvolené lokaci i termínu, který se vám nejvíce hodí. Přes naši aplikaci se zároveň rovnou spojíte s daným člověkem. Je to víceméně služba „SOS 24/7“. Každý poskytovatel služby bude mít v naší aplikaci svůj profil, kterým se bude moci prezentovat, a zákazník bude jen takzvaně „svajpovat“ zprava doleva. Bude si vybírat podle toho, kdo mu bude připadat nejlepší. Naši aplikaci bych nazval takovým Tinderem služeb. V neposlední řadě cílíme především na kvalitu partnerů, aby měli lidé na výběr z opravdu kvalitních poskytovatelů.

Kolik takových partnerů chcete v aplikaci mít?

Naším cílem je postupně se dostat na desítky až stovky tisíc partnerů. Začínat budeme zatím se dvěma tisíci.

Máte za sebou už nějaký pilotní provoz?

Přemýšleli jsme o testovací verzi, ale nakonec jsme se rozhodli začít rovnou.

Kdy plánujete spuštění aplikace?

V únoru příštího roku. Spuštění bylo naplánované i na dřívější termín. Chtěli jsme na letošního silvestra slavit prvních pět tisíc partnerů, ale situace s investory nám to celé zbrzdila. Teď tedy plánujeme spuštění během února a začínat budeme se dvěma tisíci partnery.

Zaměříte se pouze na tuzemsko, nebo máte ambice na zahraniční expanzi?

Rozhodně máme v plánu stát se globální aplikací. Česko vnímáme především jako testovací startovní pozici, ale na zahraniční expanzi určitě nebudeme dlouho čekat, protože okolní státy jsou na takovou aplikaci lépe připravené než tuzemsko. Mohlo by se stát, že s tím za pár měsíců přijde v zahraničí někdo jiný a my bychom tak přišli „s křížkem po funuse“. Rozjednané máme nejen Slovensko, ale i Rakousko.

Jak dlouho trval vývoj aplikace?

Na projektu od vzniku myšlenky po její realizaci jsme pracovali více než tři roky. Vývoj samotné aplikace trval přibližně šest měsíců.

Co vás vedlo k tomu vytvořit tuto aplikaci?

Pracoval jsem sedmnáct let ve službách a po celou dobu mi tam přesně taková aplikace chyběla. Rozhodl jsem se, že na něčem takovém začnu pracovat, a chtěl jsem, aby výsledná aplikace fungovala pro všechny typy služeb. Dodnes je velký problém sehnat určité řemeslníky jednoduše přes internet, protože mnozí se v tom virtuálním světě vůbec nepohybují. Někteří řemeslníci třeba fungují formou takzvaných e-poptávek, takže jim chodí několik set e-mailů denně, což samozřejmě nikdo z nich nečte.

Budou jednotlivé služby u vás v aplikaci nějak hodnocené, aby si zákazník mohl vybrat tu nejlepší?

Samozřejmě. Hodnocení poskytovatelů služeb budeme mít vyřešené formou klasických hvězdiček, textové recenze možné nebudou. Z vlastní zkušenosti musím říct, že textové recenze mnohdy nedávají smysl a nejsou objektivní.

Kolik procent z tržeb budete od svých partnerů požadovat?

Původně měli partneři posílat určité procento z tržeb, nicméně takový model je naprosto neuchopitelný a neudržitelný. Partneři by se nejspíš s klienty domlouvali, aby je kontaktovali napřímo bez naší aplikace, což nelze ohlídat. Rozhodli jsme se tedy, že to vyřešíme paušálním měsíčním poplatkem 499 korun, který na účtu podnikatele téměř nic neznamená, ale může mu přinést spoustu nových klientů.

Kdo za celým projektem stojí?

Za celým nápadem a projektem stojím od počátku já. Až později jsme začali tvořit tým s Pavlem Juskou. Od začátku jsem vsadil vše takzvaně na jednu kartu. Zahodil jsem celý svůj dosavadní život včetně práce, kterou jsem dělal sedmnáct let, a vrhl jsem se naplno do tohoto projektu, o němž jsem přesvědčen, že má opravdu velký smysl.

Přibrali jste k sobě nějaké investory?

Ano, bez nich by to už nešlo. Poměrně dlouhou dobu jsme vše museli finančně táhnout z vlastních zdrojů, protože jsme měli velkou smůlu při hledání investorů. Prošli jsme si doslova peklem. Základním problémem pro investory byla skutečnost, že náš projekt není nijak hmatatelný. Není to žádný produkt nebo nemovitost, na kterou by si mohli investoři sáhnout. Zároveň ale když viděli byznys plán s veškerými čísly, moc se jim to líbilo. Monetizačně je to pro všechny zajímavé. Ale potom se většina investorů zastaví na tom, že je to vlastně „jen“ myšlenka a že ani nevidí hotovou aplikaci. Tím pádem od toho mnozí odešli. Poměrně velké změny v tom udělala pandemie. Lidé pochopili, že některé aplikace mají velký smysl, a začali je hojně využívat. Nicméně i přesto se všichni investoři shodli na tom, že zainvestují, až bude hotová aplikace, kterou si budou moci stáhnout do telefonu. To je ale pro nás už pozdě, investici logicky potřebujete na začátku, abyste tu aplikaci mohli vytvořit. Objevili se investoři, kteří chtěli zainvestovat, ale neustále to natahovali, psali omluvné e-maily a nikdy k ničemu nakonec nedošlo. Jednou se dokonce objevil pán v pantoflích na skútru a tvrdil, že má obrovské miliardářské kontakty, které nám bez problému poskytne a veškeré finance zajistí. Patřil jen mezi další lháře, se kterými jsme měli tu „čest“ ztrácet čas.

Co si myslíte, že za těmito pochybnými investory stálo?

Touha zjistit naše know-how. Nic víc. Chtěli po nás vždy vše poslat, tak jsme raději rychle sáhli po vlastních zdrojích a zaplatili jsme to sami dřív, než by někdo náš projekt s celou myšlenkou a veškerými propočty ukradl.

Proč je dnes podle vás situace s investory tak špatná?

Dnes si lidé mnohem více hlídají své finance než dříve. Nevím, jestli je to důsledek covidové doby, ale určitě je ta situace jiná, než tomu bylo před několika lety. Lidé, kteří ty prostředky mají, investují mnohem opatrněji. Pak existuje řada lidí, kteří se jen tváří jako velcí podnikatelé, ale pak se ukáže, že vlastně žádné vlastní zdroje nemají a všemi těmi schůzkami se snaží jen načerpat zkušenosti v byznysovém světě.

Nejde si nevšimnout ypsilonu ve slově symple, který by tam podle anglické gramatiky být neměl. Co tato očividná „chyba“ znamená?

Jde čistě jen o marketingový tah. Je to chyba, která nemá vliv na výslovnost a přitáhne pozornost.

Jak může vaše aplikace ovlivnit trh?

Jsme přesvědčení, že symple Day ovlivní trh výrazně. Nic takového u nás zatím neexistuje. Víme, že existuje jen jedna podobná aplikace, která ale není postavená na stejné myšlence jako symple Day. Když jsem si ji navíc zkoušel stáhnout, volala mi poté asi šestkrát paní z jejich zákaznické linky, proč jsem si nic nevybral. Takové metody udržování klientů už dnes zdaleka nejsou moderní a už vůbec ne efektivní.

Poskytovatelé různých služeb dnes investují do hezkých webových stránek, aby nalákali zákazníky. Pokud budou nabízet své služby přes vaší aplikaci, nebudou zbytečně přicházet o tuto možnost sebeprezentace?

V naší aplikaci budou mít všichni partneři vytvořený vlastní profil včetně svých fotek, prokliků na webové stránky i sociální sítě. Pokud klient bude chtít, dostane se přes naší aplikaci i na všechny webové stránky poskytovatelů či jakékoliv jejich další komunikační kanály.

Jaké jsou vaše nejbližší plány a vize?

V současné době také komunikujeme s Pražským dopravním podnikem o tom, aby si lidé mohli přes naší aplikaci kupovat i jízdenky na hromadnou dopravu a také plánujeme umožnit zákazníkům přes naší aplikaci platbu za parkování po Praze. Aplikaci ale budeme neustále inovovat a vylepšovat tak, abychom co nejvíce uspokojili poptávku na trhu.