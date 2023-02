StartupBox láká začínající podnikatele na soutěž startupů | e15.cz

“Na první pohled se může zdát, že podpory startupům a novým podnikatelům je na trhu už hodně. Nicméně často je centralizovaná jen ve velkých městech a nevěnuje se lidem, kteří jsou ve fázi nápadu, není celistvá a je nepřehledná. Proto jsme si jako svoji cestu podpory podnikavosti a podnikání vybrali vybudování právě digitálního nástroje - mentora, který se stane jakýmsi průvodcem se širokým dopadem na velké množství lidí v po celé republice, zejména právě v regionech a vytváříme příležitosti na jejich podporu”, říká jeden ze zakladatelů projektu Petr Mandík.

Chcete se se svým projektem dostat zase o krok dál? Pak se registruje na startupbox.cz/pitchmeifyoucan nebo vyzkoušejte aplikaci StartupBoxu, která vám pomůže založit startup krok po kroku.

Akce, kde může kdokoliv využít pomoc StartupBoxu se blíží. Společně s ČSOB Start it @UNI připravili jedinečnou příležitost, kde mohou začínající podnikatelé získat nové zákazníky, partnery nebo dostat feedback na jejich prezentaci před relevantním publikem a zkusit si prezentaci svého projektu naživo a na velké akci.

Akce se uskuteční v rámci doprovodného programu International E-Commerce Summit a E15 Technology Festivalu, a to 28.02. - 02.03.2023. V rámci „Pitch my if you can” bude moci každý oslovit v rámci své prezentace jak zákazníky, tak investory. Je možné využít připravenou prezentaci, nebo vystoupit tzv. od boku. Na místě bude mentor, který případně pomůže vyladit detaily prezentace, každý registrovaný navíc získá vstupenku na všechny 3 dny akce.