Štvanická lávka se pyšní titulem Stavba roku 2023

„Lávka si určitě ocenění zaslouží, je unikátní v několika směrech. Na rozdíl od mostů z běžných typů betonu jsme na této stavbě použili materiál, který nenasakuje vodu, která by v zimě zamrzala a lávku postupně narušovala. Subtilní konstrukce je zároveň citlivá k panoramatu Vltavy. Spolu s použitím vysokopevnostního betonu to znamená, že most vydrží déle a bude mnohem jednodušší na údržbu než jiné stavby. A protože lávka zpřístupní Štvanici, vytvořili jsme rovnou i manuál rozvoje tohoto ostrova. Na některé změny na Štvanici – jako například vznik příjemného sezení u vody – se tak Pražané mohou těšit už v blízké době,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.

Lávka spolu s pavilonem péče o rodinu v nemocnici Pelhřimov nebo s multifunkční sportovní halou Kapka ve Vsetíně získala prestižní titul Stavba roku 2023 v rámci letošního 31. ročníku soutěže Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Ocenění byla předána v pátek 24. listopadu na slavnostním večeru v pražském Rudolfinu.

Mezi 110 stavbami, které byly v letošním roce do soutěže přihlášeny, lávka podle názoru poroty jasně vyčnívala hned v několika ohledech. „Bílá, tvarově velmi lapidární, výtvarnému účinku podřízená, konstrukčně unikátní lávka, která dojmově odhmotňuje použitou železobetonovou konstrukci a obohacuje unikátním způsobem pražský veřejný prostor,“ shrnuje ve svém vyjádření odborná porota.

Začala vznikat v lednu 2022 a k užíváni byla předána v červenci 2023. Představuje jednoduchou spojnici pro pěší a cyklisty mezi městskými částmi Praha 7 a Praha 8 s tím, že je ní přímý přístup také na ostrov Štvanice. Tři sta metrů dlouhá konstrukce z bílého betonu s antigraffiti nátěrem je nezvyklá svým zakřivením. Její pochozí šířka je čtyři metry, u rampy na ostrov Štvanice pak tři metry. Most je osvětlen LED pásy ukrytými v madle zábradlí, nevzniká tedy zbytečný světelný smog. Zakončení madla na karlínské straně je v podobě koní, na té holešovické zase v podobě býků, ostrov Štvanici pak zdobí zajíci.

Mezi Karlínem a Štvanicí překlenuje koryto Vltavy o šířce 38 metrů a mezi Štvanicí a Holešovicemi šířka koryta činí dokonce 149 metrů. Poslední pole mostu u holešovické strany je možné zvednout tak, aby odolalo i průtoku tisícileté vody. Stavba má také drobné spáry, kterými odtéká dešťová voda. Výstavba lávky, jejímž investorem je hlavní město, vyšla celkem na 352 milionů Kč. Autory její podoby jsou Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek a Vít Najvárek, realizaci provedla společnost Skanska a.s. Autory soch a ornamentů jsou Aleš Hvízdal a Jan Hendrych.