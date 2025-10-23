Technikům už stačí chytré brýle a AI místo kolegy, říká obchodní ředitel firmy, která stojí za softwarovým řešením Lumnio
Nedostatek zkušených techniků trápí průmysl po celém světě. Český software Lumnio se ale snaží tento problém vyřešit – zaznamenává know-how expertů, vytváří z něj digitální návody a umožňuje pomoc na dálku v reálném čase. Po úspěchu na prestižním veletrhu EMO Hannover teď firma Pocket Virtuality, která za softwarem stojí, plánuje expanzi a chystá masivní nasazení umělé inteligence. „V příštích letech čekáme až trojnásobný růst,“ říká obchodní ředitel Ondřej Barva.
Software Lumnio jste představili teprve před rokem na výrobní konferenci Smart Industry. Nedávno získal ocenění na prestižním mezinárodním veletrhu EMO Hannover, kde se dostal mezi deset nejlepších inovativních produktů. V čem spočívá jeho přelomovost?
Společným problémem firem po celém světě je odchod zkušených techniků do důchodu a nedostatek způsobů, jak jejich know-how efektivně předat mladším kolegům. Manuály často nestačí, lidé dnes pracují i učí se jinak než dřív. A právě tady přichází ke slovu Lumnio. Naše softwarové řešení nabídlo odpověď na tento problém natolik přesvědčivě, že jsme na EMO Hannover dostali prostor na takzvaném Innovation Stage a zároveň se umístili mezi top 10 inovací v soutěži Manufacturing Excellence Award. Vzhledem k tomu, že jde primárně o veletrh zaměřený na hardware, považujeme to za obrovský úspěch – my tam přišli "jen" se softwarem.
Jak Lumnio konkrétně funguje?
Jeho hlavní výhodou je, že řeší přenos know-how komplexně, a přitom velmi jednoduše. A to je podle nás něco, co dnes žádné jiné řešení v této podobě nenabízí. Platforma stojí na třech pilířích. Prvním je zachycení know-how přímo z praxe zkušených techniků – formou videí, komentářů nebo fotodokumentace. Vznikají tak autentické pracovní návody a postupy krok za krokem, které zachycují skutečný průběh servisních zásahů nebo údržby. Za druhé z těchto dat systém vytváří digitální průvodce, které mohou mladší či méně zkušení technici používat přímo v terénu.
A za třetí?
Pokud si technik s něčím neví rady, může okamžitě požádat o pomoc zkušenějšího kolegu přes videohovor. Při použití chytrých brýlí navíc odborník na dálku vidí přesně to, co technik právě dělá, a může mu v reálném čase kreslit třeba do obrazu šipky, zvýrazňovat části zařízení nebo přidávat poznámky. Tím se výrazně zvyšuje rychlost a kvalita podpory a je to daleko efektivnější než teoretické školení v zasedačkách. Mimo to systém také celý zásah zaznamená a vznikne tak protokol pro zákazníka nebo interní audit.
Záznam tedy vždy probíhá přes chytré brýle?
Nemusí. Záznam lze pořizovat i mobilem nebo tabletem, v praxi se ale právě brýle ukazují jako nejefektivnější. Fungují v podstatě jako tablet, který máte na hlavě, takže vám zůstávají volné ruce – což je při práci v terénu zásadní.
Obchodní ředitel firmy Pocket Virtuality Ondřej Barva (na snímku uprostřed) přebírá ocenění za softwarové řešení Lumnio na veletrhu EMO Hannover |
Promítl se úspěch na veletrhu už do konkrétních zakázek?
Určitě. Ozývají se nám teď firmy nejen z Evropy, ale i z Mexika, Jižní Koreje nebo Saúdské Arábie. A nejde jen o obecný zájem – často řeší velmi specifické problémy, kde se Lumnio ukazuje jako ideální nástroj. Například v Mexiku nám jeden zákazník vysvětloval, že kvůli bezpečnostním pravidlům nesmí technici nad 50 let pracovat ve výškách – zejména kvůli vysokým teplotám. Tyto zásahy tak provádějí mladší pracovníci, kteří ale často postrádají potřebné zkušenosti. Díky našemu systému mají k dispozici digitálního průvodce a možnost okamžité konzultace s odborníkem na dálku. Pracují tak s větší jistotou, i když daný úkon dělají poprvé.
Evropa je pro nás nicméně nadále klíčová – máme zákazníky v Česku i Německu, chystáme expanzi do Polska, na Balkán, do Itálie a Velké Británie.
Kolik zákazníků už dnes obsluhujete?
Produkt jsme oficiálně uvedli na trh teprve loni v listopadu, a už dnes máme zhruba 30 zákazníků, převážně v Česku, ale i na Slovensku. Mezi nimi i velké hráče jako České dráhy, DB Schenker, Linde nebo Wienerberger. Získat důvěru takových firem není snadné, o to více si toho vážíme.
Pocket Virtuality
Společnost Pocket Virtuality vznikla v roce 2017 jako technologický startup a patří mezi průkopníky rozšířené reality v průmyslovém prostředí. Spolupracovala na projektech s firmami jako ASML, NASA či Škoda Auto.
V roce 2023 získala strategického investora – skupinu Czechoslovak Group (CSG). V rámci její divize CSG Aerospace vyvinula software Lumnio, který pomáhá řešit nedostatek zkušených servisních techniků. Na konci roku 2024 ho představila na prvním ročníku konference Smart Industry.
V jakých oborech má Lumnio největší využití?
Primárně ve strojírenství a průmyslové údržbě, ale možnosti jsou daleko širší. Limity dnes vyplývají spíš z prostředí, ve kterém lze chytré brýle používat. Ale současná generace zařízení – například RealWear – zvládá i extrémně náročné provozy, ať už jde o hlučné haly, prašná prostředí nebo venkovní podmínky. Třeba u Českých drah tak můžeme pomoci s údržbou a servisem téměř 300 typů vozidel. Každé má své specifické komponenty i postupy, a technik tak může být postaven před úkol, který nikdy předtím nedělal. Podobně fungujeme i v obranném průmyslu – například v rámci projektu obrněných vozidel Titus pro českou armádu. Spolupracujeme přímo s výrobcem, pro kterého převádíme tisíce stran technické dokumentace do srozumitelných digitálních návodů. Osádka tak místo složitého listování v papírových manuálech použije chytré brýle nebo tablet, kde má jasně definované kroky, jak provést údržbu nebo výměnu konkrétního dílu. Každý zásah se zároveň zaznamenává – což je klíčové třeba pro udržení záruky, ale i jako důkaz pro zákazníka, že byl servis proveden správně a včas.
Další ukázkou je spolupráce s firmou Altron, která dodává datová centra do vzdálených regionů, například do Saúdské Arábie. Výrobce tam nemůže neustále posílat své techniky, ale zároveň musí garantovat vysokou dostupnost a spolehlivost. Údržbu si tedy provádí přímo zákazník, a díky našemu systému se celý zásah dokumentuje – kdo, co a kdy dělal, jak dlouho to trvalo, přidává se fotodokumentace. Například při výměně filtru je součástí postupu povinný snímek, že byl skutečně vyměněn.
Vidíte potenciál i mimo průmysl?
Ano. Zatím to aktivně nerozvíjíme, ale velký potenciál vidíme ve zdravotnictví – například u záchranných složek nebo vojenské medicíny. Pokud by měl záchranář k dispozici chytré brýle, mohl by ho odborník na dálku navigovat i v kritické situaci.
Jak probíhá zavedení systému u nového zákazníka?
Nabízíme zdarma samoobslužné demo na měsíc. Pak většinou následuje pilotní projekt ve specifickém prostředí klienta, aby si ověřil jeho přínosy v reálném provozu. Pokud se osvědčí, přecházíme na plné nasazení.
Kolik řešení stojí?
Lumnio nabízíme formou služby, zákazník platí podle počtu uživatelů, měsíčně nebo ročně. Licenční model je jednoduchý, 15 tisíc korun za uživatele ročně. Minimální počet je pět licencí a uživatelem může být třeba technik, dokumentarista i vzdálený expert. Chystáme ale už i pokročilejší verzi s umělou inteligencí, která bude stát o něco více.
Jakou roli má aktuálně v systému umělá inteligence?
Zásadní. Aplikace už je dnes vícejazyčná, pracovní postupy se například automaticky zobrazí v jazyce, který má uživatel nastavený. Máme i nástroje pro automatický překlad, kdy lze i samotné brýle lze přepínat do různých jazyků. Nově teď ale vyvíjíme funkci simultánního překladu mluvené řeči. Technik mluví česky, kolega ukrajinsky – a systém jejich řeč překládá v reálném čase. Je to klíčové zejména pro méně zkušené techniky, kteří sice zvládnou pracovní postup, ale jazykově nejsou vybaveni. Uvedení této funkce plánujeme na příští rok.
Souvisí to i s aktuálním děním na Ukrajině?
Nepřímo ano. Někteří naši zákazníci už dnes používají Lumnio pro vzdálenou podporu techniků přímo na Ukrajině, často v blízkosti fronty. Odborníci kvůli bezpečnosti zůstávají doma a vedou zásah na dálku. To je typický příklad využití naší technologie.
Ondřej Barva
Více než třináct let působil na technicko-obchodních a poradenských pozicích v japonských společnostech, z toho osm let ve firmě Sugino Machine Limited, kde jako obchodní manažer zodpovídal za rozvoj obchodu v automobilovém a ropném průmyslu (Oil & Gas) v regionech Evropa, Afrika a Blízký východ.
Od roku 2021 působí ve společnosti Pocket Virtuality, kde propojuje své zkušenosti z průmyslu s nadšením pro moderní technologie. Jako obchodní ředitel zodpovídá za mezinárodní rozvoj a expanzi softwaru Lumnio.
Co vše plánujete na příští rok?
Bude to hlavně rok expanze. Očekáváme, že počet zahraničních zákazníků převýší ty české. Zároveň začneme naplno zavádět do systému zmíněnou umělou inteligenci. Jednu z těchto funkcí představíme už tento týden na konferenci Smart Industry, konkrétně jazykový model, který rozumí technické dokumentaci v sektoru automotive. Technik například napíše „uniká kapalina z místa xy“ a systém vyhodnotí příčinu, doporučí postup a rovnou ho v aplikaci zobrazí. Další oblastí, na které pracujeme, je zpracování videí. Když dnes vznikne hodinový záznam pracovní činnosti, člověk z něj musí ručně vytvářet návod. S pomocí AI bude systém umět: přepsat mluvené slovo, porozumět obsahu a vytvořit digitální návod krok za krokem. To zásadně zrychlí a zpřehlední přenos know-how.
Letos tržbám dominuje stále český trh, jaký výsledek očekáváte? A jak ho pak ovlivní zmíněná expanze?
Letos očekáváme tržby kolem 25 milionů korun. Jsme stále na začátku, ale díky expanzi věříme, že v dalších letech porosteme až trojnásobným tempem ročně.