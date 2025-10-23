Trump zrušil plánovaný summit s Putinem v Budapešti. Uvalil na Rusko nové sankce
Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek řekl, že zrušil plánovaný summit s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné. Důvodem je také nedostatečný pokrok v diplomatických snahách ukončit válku na Ukrajině, informovala stanice CNN a agentura Reuters. Spojené státy ve středu večer také uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti ve snaze ukončit konflikt, který Rusko zahájilo v únoru 2022.
Šéf Bílého domu minulý týden po telefonátu s Putinem prohlásil, že jejich schůzka by se mohla uskutečnit do dvou týdnů. Některá média ale tento týden s odvoláním na vysoce postaveného představitele z Bílého domu napsala, že setkání prezidentů se v bezprostřední době neplánuje.
„Nezdálo se mi, že bychom se dostali tam, kam se dostat musíme - tak jsem to zrušil, ale v budoucnu to uděláme,“ řekl podle webu CNN novinářům v Oválné pracovně. Rozhovory s Putinem o ukončení války na Ukrajině jsou podle Trumpa sice dobré, ale nakonec nikam nevedou, napsala agentura AFP. Americký prezident podle Reuters v této souvislosti vyjádřil frustraci z uvázlých jednání.
Americký ministr financí Scott Bessent jen krátce předtím oznámil, že Spojené státy uvalují sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a desítky jejich dceřinných společností. Jako důvod uvedl, že Putin odmítá „tuto nesmyslnou“ válku ukončit, a proto uvaluje sankce na společnosti, které financují „kremelskou válečnou mašinérii“.
„Jedná se o obrovské sankce, a doufáme, že nebudou trvat dlouho. Doufáme, že válka bude ukončena,“ řekl podle AFP Trump.
Americké sankce na ruské ropné společnosti uvítali šéfové NATO i Evropské
Rozhodnutí Spojených států, které ve středu večer oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti, uvítali mimo jiné představitelé Evropské komise, NATO nebo Velké Británie. Spojené státy se sankcemi snaží přimět ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil přes tři roky trvající válku na Ukrajině.
Opatření oznámil americký ministr financí Scott Bessent. Jelikož Putin odmítá ukončit podle něj nesmyslnou válku, resort uvalil sankce na ropné společnosti Rosněfť, Lukoil a desítky jejich dceřiných společností.
„Tento krok přichází po četných pokusech dát Rusku šanci zahájit skutečná jednání o ukončení války. Rozhodnutí je plně v souladu s důsledným postojem Ukrajiny: mír je možný pouze prostřednictvím síly a tlaku na agresora s využitím všech dostupných mezinárodních nástrojů,“ napsalana sociální síti X ukrajinská velvyslankyně v USA Olha Stefanišynová.
„Spojené království minulý týden uvalilo sankce na dvě největší ruské ropné společnosti, které financují Putinovu válečnou mašinerii. Jsem rád, že se k nám nyní připojily Spojené státy a uvalily na tytéž dvě ropné společnosti podstatné sankce. Putin musí zaplatit cenu za svou zbytečnou agresi. Zabíjení musí skončit hned teď,“ reagoval britský premiér Keir Starmer.
Generální tajemník NATO Mark Rutte při středeční návštěvě Bílého domu uvedl, že vítá zavedení sankcí, a zároveň vyzval k většímu tlaku na Moskvu, aby válku ukončila.
„Oceňuji rozhodnutí resortu financí uvalit sankce na velké ruské ropné společnosti vzhledem k nedostatečnému zapojení Ruska do mírového procesu. S blížícím se přijetím 19. balíčku EU je to jasný signál z obou stran Atlantiku, že budeme i nadále vyvíjet společný tlak na agresora,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Von der Leyenová odkazovala na středeční oznámení, že se členské země Evropské unie shodly na přijetí nových odvetných opatření vůči Rusku. Patří mezi ně například opatření v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Pokud se žádná z unijních zemí proti balíčku nevysloví, bude schválen ve čtvrtek v 8:00 na vrcholné schůzce představitelů zemí EU v Bruselu.