TOP 10 udržitelných podniků v Evropě: V soutěži SME EnterPRIZE se umístila i česká firma

Z více než 8 900 mikro, malých a středních podniků v Evropě bylo vybráno TOP 10, které obdržely prestižní ocenění nazvané „Sustainability heroes“. Jednou z oceněných se stala i Ameba Production, která pořádá festival Rock for People dle principů udržitelnosti. Skupina Generali ve spolupráci s SDA Bocconi School of Management představila čtvrté vydání Bílé knihy.

Ve středu 26. března se konalo mezinárodní kolo soutěže SME EnterPRIZE, které pořádá pojišťovací skupina Generali. Do čtvrtého ročníku se kromě České republiky zapojilo dalších devět evropských zemí (Rakousko, Chorvatsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko). Účastníci v jednotlivých zemích soutěží ve dvou kategoriích udržitelného přístupu – pozitivní dopad na životní prostředí a rozvoj komunit, zaměstnanců a jejich rodin.

Z více než 8 900 evropských mikro, malých a středních společností, které jednají udržitelně, vybrala porota TOP 10. Ty získaly prestižní ocenění „Sustainability heroes“. Kromě toho skupina Generali představila nové vydání Bílé knihy o udržitelném podnikání firem SME segmentu. Součástí dokumentu je i výzkum italské SDA Bocconi School of Management, který se zaměřuje na potřebu posílit klimatickou odolnost těchto firem, což je obzvláště důležité v době, kdy se extrémní klimatické jevy stále častěji a silněji vyskytují.

Philippe Donnet, generální ředitel skupiny Generali, řekl: "Už jsou to čtyři roky, co skupina Generali spustila soutěž SME EnterPRIZE. V době globálních finančních výkyvů, geopolitických napětí a rychlých technologických změn čelí malé a střední podniky každodenním výzvám. Přesto jsme přesvědčeni, že udržitelný přechod může těmto firmám přinést mnoho výhod, a proto se zavazujeme je na této cestě podporovat. Jedním z hlavních cílů SME EnterPRIZE je také podpořit diskusi s evropskými politiky a odborníky z oblasti financí, aby se vytvořil regulační rámec, který skutečně umožní malým a středním podnikům zaměřit se na udržitelnost. Tento složitý proces bude vyžadovat čas, ale vidíme shodu s prioritami Evropské komise, a proto jsem přesvědčen, že společně pokročíme směrem ke konkurenceschopnější, odolnější a udržitelnější Evropě."

Akce se konala pod záštitou polského předsednictví v Radě EU a zúčastnili se jí přední evropští politici včetně Martina Hojsíka, místopředsedy Evropského parlamentu a odborníka na životní prostředí, Valdise Dombrovskise, evropského komisaře pro obchod, Raffaele Fitta, místopředsedy Evropské komise a Marcose Neta, náměstka generálního tajemníka OSN a ředitele Úřadu pro politickou a programovou podporu UNDP (United Nations Development Programme). Ročníku 2024 se účastnili i akademičtí lídři a také nejvyšší vedení skupiny Generali včetně vedení Generali České pojišťovny.

„Udržitelnost je klíčovým faktorem pro budoucí úspěch malých a středních podniků v Evropě. V dnešním dynamickém obchodním prostředí je nezbytné, aby společnosti nejen splňovaly legislativní požadavky, ale také aktivně přispívaly k ochraně životního prostředí a sociální odpovědnosti. A právě soutěž SME EnterPRIZE je důkazem toho, že se to děje. Je skvělé, kolik zajímavých projektů a firem existuje, jak v Evropě, tak i u nás v České republice. Jedním z inspirativních příkladů je Ameba Production, která nás reprezentovala ve 4. ročníku mezinárodního kola v Bruselu. Právě oni dokazují, že udržitelnost má své místo v každé oblasti, dokonce i v rámci organizace hudebních festivalů. Věřím, že malé a střední podniky mají potenciál stát se lídry v oblasti udržitelnosti a přispět k lepší budoucnosti pro nás všechny," uvedl Roman Juráš, generální ředitel a předseda představenstva Generali České pojišťovny.

Bílá kniha – čtvrté vydání

Dokument vznikl na základě diskusí s více než 1 260 malými a středními podniky z celé Evropy. Zachycuje výzvy a příležitosti, kterým čelí tyto podniky. Klíčovým cílem je vytvořit větší povědomí mezi malými a středními podniky o přínosech, které může přinést zavedení udržitelného podnikání v jejich firmách. Kniha dále obsahuje nápady na vytvoření rámce udržitelnosti, který by pomohl vést malé a střední podniky na jejich cestě k udržitelnému podnikání.

Celkově lze říci, že přechod k udržitelnosti malých a středních podniků (SME) v Evropě zůstává nadále pevný, i přes mnoho výzev, kterým tyto společnosti čelí. 44 % SME využívá udržitelné principy ve svém podnikání, což představuje významný posun oproti 34 % z roku 2020. Udržitelnost v rámci podnikání přináší mnoho benefitů například 83 % dotazovaných SME hlásí lepší dopady na životní prostředí. Přibližně 75 % SME deklaruje zvýšení spokojenosti zaměstnanců a zákazníků, zatímco 67 % uvádí zlepšení svých konkurenčních výhod. Největší zlepšení lze pozorovat u finančních přínosů, kdy 63 % SME uvádí lepší úvěrové podmínky, což je 8 % nárůst ve srovnání s rokem 2023. Avšak mnoho SME stále čelí výzvám. Malé a střední společnosti uvádějí hlavně nedostatek veřejných pobídek a nadměrnou byrokracii.

Zvláštní část Bílé knihy je věnována odolnosti vůči klimatu, která zdůrazňuje, že povědomí o klimatických rizicích se v prostředí malých a středních firem výrazně liší, přičemž lídři v oblasti udržitelnosti vykazují 69 % rozpoznání rizik ve srovnání s 50 % průměrem. Celý dokument doporučujeme k prostudování zde.

Hrdinové udržitelnosti

Mezinárodní porota vybrala z více než 8 900 evropských mikro, malých a středních společností TOP 10 nejlepších podniků, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na životní prostředí a sociální oblast. Těm udělila prestižní ocenění „Sustainability heroes“.

Mezi vybrané vítěze (v abecedním pořadí) patří:

Adopta un Abuelo (Španělsko), podnik nabízející společnostem firemní dobrovolnické programy v oblasti pečující o seniory nebo pomáhající předcházet vyloučení seniorů.

Ameba Production (Česká republika), organizace pořádající jeden z největších hudebních festivalů v České republice dle principů udržitelnosti a sociální odpovědnosti.

Compocity (Maďarsko), průkopník v oblasti městské cirkulární ekonomiky, který vyvinul vnitřního komunitního kompostovacího robota, CompoBot, aby přeměňoval odpad na materiál regenerující půdu.

CréaWatt (Francie), výrobce ultralehkých solárních panelů, které lze přizpůsobit různým střechám bez potřeby strukturálního zesílení. Kromě organizování školení také podporují profesní reintegraci a zaměstnávání vězňů.

EcoXperience (Portugalsko), firma vyvíjející inovativní čisticí řešení přeměnou použitého kuchyňského oleje na ekologické detergenty.

Fedabo (Itálie), konzultační společnost zaměřená na zlepšování energetické, ekonomické a environmentální výkonnosti soukromých i veřejných společností.

Hrvatski Kišobran (Chorvatsko), výrobce deštníků, který aktivně integruje osoby se zdravotním hendikepem do své společnosti.

O.K. Energie Haus (Rakousko), podnik, který vyniká v plánování, výrobě a montáži energeticky úsporných dřevěných budov, jako jsou domy, školy a zdravotní střediska.

Pribinovina-Korenika (Slovinsko), farma kombinující ekologickou produkci, rozvoj venkova a sociální inkluzi, poskytující pracovní příležitosti osobám se zdravotním hendikepem a dalším znevýhodněným skupinám.

vomFASS (Německo), online i kamenný obchod, jehož iniciativa na doplňování umožňuje zákazníkům nakupovat octy, oleje, lihoviny a vína s výběrem množství a nádoby pro jejich nákupy, přičemž se také zavazuje, k CO₂-neutrálním výrobním procesům a k ochraně biodiverzity.

Český hrdina

Ameba Production, která se dostala mezi tři nejlepší v tuzemském kole soutěže SME EnterPRIZE 2024, byla vybrána do mezinárodního kola a porota jí udělila titul „Sustainability hero“. Firma již desítky let pořádá jeden z největších festivalů v Česku – Rock for People, který se řadí mezi lídry a průkopníky v oblasti udržitelnosti. Pracuje na snižování uhlíkové stopy, zavádí do praxe principy cirkulární ekonomiky, předchází vzniku odpadu, navyšuje podíl bio, bezmasé a rostlinné stravy, fandí sdílené a hromadné dopravě, šetří vodou, pečuje o biodiverzitu, podporuje diverzitu a integraci.

Manažerka CSR a ESG projektů Radka Hájková z Rock for People a Roman Juráš (generální ředitel a předseda představenstva General České pojišťovny) | Adam Váchal

„Kromě toho testujeme a postupně přecházíme k využívání obnovitelných zdrojů energie. Zavádění principů cirkulární ekonomiky a prevence vzniku odpadu jsou jedny z našich klíčových kroků. Aktuálně se nám podařilo sesbírat data pro výpočet uhlíkové stopy a náš první ESG report, který bude za rok 2024, by měl vyjít v červnu,“ dodává Radka Hájková, manažerka CSR a ESG projektů z Ameba Production.