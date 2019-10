TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA PRO ŽENY: L’Oréal - méně práce v létě | E15.cz

Společnost L’Oréal má nejenom rozsáhlý program podpory zaměstnaných matek či žen na mateřské dovolené, ale myslí i na schopné a talentované zaměstnankyně, které by chtěly dosáhnout vyšších met. „Mezinárodní program pro ženy ve vedoucích pozicích EVE si klade za cíl utvářet silné a inspirující osobnosti, které mohou přinést do organizace změnu,“ říká PR manažerka české pobočky společnosti Ivona Karvinen. „Sdílením zkušeností získávají představu o případné kariéře a v neposlední řadě posilují své sebevědomí,“ vysvětluje. Co dalšího mohou ženy ve firmě očekávat?