TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA PRO ŽENY: Vodafone - pomoc v mobilu pro oběti domácího násilí | E15.cz

Společnost Vodafone se velmi angažuje v různých programech a akcích týkajících se lidských práv včetně těch, které se zabývají rovnoprávným přístupem k ženám. „Vodafone podporuje celkově otevřenost a rozmanitost. Není to jen firemní strategie, jak získat a udržet talentované zaměstnance. Cílem je, aby se lidé v práci cítili dobře bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci či identitu nebo specifické potřeby. Samozřejmě že na problematiku rovnoprávnosti žen se klade velký důraz,“ říká manažerka pro diverzitu a inkluzi Jana Vychroňová.

Vodafone má dva dlouhodobé globální cíle. Stát se do roku 2025 nejlepším zaměstnavatelem pro ženy a do roku 2030 mít 40 procent žen ve vedení. U výběrových řízení na manažerské pozice se proto dodržuje pravidlo 2 z 5. Tedy že z pěti kandidátů, kteří se dostanou do nejužšího kola výběrového řízení, musejí být minimálně dvě ženy.

Ve vedení společnosti je v současné době 27 procent žen a celkově jich ve firmě pracuje 48 procent.

U talentových programů, při kterých se interně vybírají zaměstnanci s potenciálem na vedoucí místa, se už drží poměr mužů a žen padesát na padesát. V pracovních inzerátech se používá generově neutrální jazyk. Společnost také pořádá workshopy pro manažery o náboru zaměstnanců se zaměřením na odstraňování nevědomých předsudků.

Firma hledí i na spravedlnost při odměňování. „Napřed je třeba zdůraznit, že ve Vodafonu jsme vždy muže a ženy odměňovali spravedlivě a tuto skutečnost ověřujeme v rámci každoročního Fair Pay auditu,“ upozorňuje Jana Vychroňová. Audit se skládá z analýz, které sledují průměrné srovnání mužů a žen dle pracovních úrovní či funkčních skupin.

Ženám a dívkám nabízí firma nejrůznější projekty od studia technologických oborů přes podporu matek v práci až po pomoc obětem domácího násilí.

Digitální dovednosti

Vždy v dubnu firma pořádá den otevřených dveří, takzvaný Girls Day, kde středoškolačky mají možnost seznámit se s prací v telekomunikační a datové společnosti. „Zároveň pro ně a matky na mateřské pořádáme týdenní kurzy, kde se například učí programovat a designovat webové stránky,“ popisuje kurz Vychroňová.

Ženy na mateřské

„Matkám po mateřské dovolené nabízíme návrat na zkrácený úvazek čtyři dny v týdnu za plnou mzdu po dobu půl roku. V roce dítěte pak kompenzujeme rozdíl mezi peněžitou pomocí státu za prvních 16 týdnů mateřské a původní mzdou,“ vysvětluje Vychroňová a dodává, že návratnost žen na pracoviště po rodičovské dovolené je až 70 procent a ženy oceňují možnost zkrácených úvazků a flexibilitu.

Společnost také podporuje ženy po takzvané kariérní pauze. „Nabízíme jim v případě zaměstnání časovou flexibilitu, finanční motivaci a v neposlední řadě pomoc ve formě koučování a mentoringu,“ líčí Vychroňová.

Oběti domácího násilí

Zaměstnanci mohou využít pomoc psychologů a právníků. Zároveň manažeři procházejí školením, aby zvládali situace, když se jejich kolegyně, kolega stane obětí násilí. „Spolupracujeme s neziskovým sektorem a se státními institucemi, jako je například ROSA, ministerstvo práce a sociálních věcí, policie, a to především při konkrétní pomoci pro zaměstnance a pravidelnými přednáškovými akcemi.

Pomoc v telefonu

Přes Nadaci Vodafone podporujeme adaptaci aplikace, která pomůže obětem domácího násilí, na české prostředí,“ říká Vychroňová a doplňuje, co aplikace dokáže. „Předně svým uživatelům umožňuje po zadání momentální polohy vyhledat nejbližší pomoc. Jinak kromě kontaktů nabízí i krátký dotazník sloužící ke stanovení míry bezpečnosti ve vztahu nebo informace o různých formách násilí, možnostech pomoci, o tom, co je třeba mít na paměti, pokud se oběť rozhodne odejít z nebezpečného vztahu, nebo jak nejlépe pomoci známé osobě, pokud se stane obětí domácího násilí.“

Vodafone vydal i směrnici o domácím násilí, která nabízí obětem podporu ve formě až 10 dnů volna.