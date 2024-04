Továrnu v Kutné Hoře čeká radikální změna, říká šéfka Philip Morris ČR Andrea Gontkovičová

Generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti Philip Morris ČR Andrea Gontkovičová je i Paní IQOS. Byla to totiž právě ona, kdo na český trh uvedl bezdýmnou alternativu IQOS. Mise se ji v tomto případě zdařila, ale teď čeká firmu v tomto směru další výzva – bude zásadně transformovat známou tabákovou továrnu v Kutné Hoře.

„Výsledky našeho podnikání v roce 2023 ukázaly, že stojíme na pevných základech, a to i s přihlédnutím ke kombinaci externích negativních faktorů, které nás významně ovlivňovaly.“ To říkáte ve výroční zprávě Philip Morris ČR. Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH jste vykázali ve výši 20,6 miliardy korun a konsolidovaný čistý zisk 3,3 miliardy, což je méně než v roce předtím. Jak jste s tím spokojena?

Že skutečně stojíme na pevných základech. Že některé trendy, jako je snižování prodeje klasických cigaret, a naopak rostoucí přesun zákazníků směrem k bezdýmným alternativám, jsou nezvratitelné. Že minulý rok zatřásly naším byznysem velké a silné negativní externality. A že mě osobně těší, že jsme to velmi dobře zvládli.

Jaké jsou největší negativní faktory působící na trh?

Pořád přetrvávají fenomény v přeshraničním prodeji, které jsou pro nás negativní. Před covidem se v České republice v přeshraničním prodeji německým zákazníkům prodávalo kolem šesti miliard kusů cigaret ročně, loni to byly méně než dvě miliardy. Naopak čeští zákazníci nyní nakupují levnější tabákové výrobky v Polsku. Z průzkumů vidíme, že například v okresech Karviná, Opava nebo Havířov už každá druhá cigareta nebyla zakoupena v Česku, v okrese Liberec každá třetí. Shrnuto: velká většina německých zákazníků nám odešla a český spotřebitel si kupuje zhruba pětinu výrobků v zahraničí, konkrétně v Polsku. Tím se zmenšil domácí český trh.

Jak to ovlivňují ceny v jednotlivých zemích?

Velmi výrazně. V Německu stojí krabička cigaret zhruba osm eur, v Česku kolem 6,40 eur a v Polsku 4 až 4,50 eur. Výsledkem je, že i německý zákazník nakupuje více v Polsku než u nás.

V Bibli se popisuje sedm ran, které mají přijít až skončí takzvaná doba milosti. Když to budu parafrázovat na váš byznys, tak vidím těchto sedm ran: Covid, odliv zákazníků z Německa a Rakouska, zvyšování daní, zákaz kouření na mnoha místech, vysoká inflace, nákupy tabákových výrobků Čechy v Polsku a snížení spotřeby. Už se blíží nějaká stabilizace?

Stabilizace přichází postupně. Pandemie covidu nás naučila pracovat i při limitovaném kontaktu se zákazníky, posílili jsme naše online postupy, vlastní prodejní kanály a ve výsledku nyní máme s našimi zákazníky daleko silnější osobní kontakt než dříve. Provozujeme dnes 36 vlastních prodejen a 75 partnerských prodejen. Vysoká inflace je snad za námi. I v případě vzpomínaných německých zákazníků se pokles prodeje už stabilizoval. Pokud jde o Polsko, dokud se tam nezačne měnit daňová a cenová politika, je těžké budoucí vývoj odhadnout. A celková spotřeba se doufám letos začne vracet k vyšším číslům.

Váš byznys je pod tlakem velkých regulací, vysokých daní a dalších omezení. Jak se v takovém prostředí podniká?

Nutí nás to k tomu, abychom byli stále nejlepší. V cigaretách jsme to zvládali celé 20. století, vytvořili jsme nejlepší značku na světě, dokonce byla označena za celkově nejúspěšnější značku minulého století. A chceme být nejlepší i v nových kategoriích bezdýmných alternativ. Dáváme proto obrovské investice do inovací a technologií nejen u zahřívaného tabáku, rozšiřujeme každý rok naše portfolio o další výrobky tak, aby si každý dospělý kuřák mohl vybrat tu svoji alternativu a navždy cigarety opustil.

Jak se díváte na daňové zatížení v České republice?

Především by se měl zachovat rozdíl mezi zdaněním klasických cigaret a bezdýmných alternativ. Protože spotřební daň je jedním z faktorů korekce chování uživatelů. Pokud máme produkt, jako jsou bezdýmné alternativy, které jsou zdravotně prokazatelně méně škodlivé, tak by rozdíl v daních měl být zřetelný.

Reaguje na to politická scéna?

Ano, v daňovém kalendáři, který zvyšuje daně u tabákových a nikotinových výrobků do roku 2027, je princip diferenciace zohledněn, zvyšování daní je předvídatelné, jasně dané. Dodala bych však, že co se týká ceny cigaret, představují daně u jedné krabičky 80 procent její ceny. Je důležité si to uvědomit, protože spotřební daně jsou v tomto případě u nás o více než pětinu vyšší než v Polsku. Přitom máme volný pohyb zboží, takže spotřebitel na tento rozdíl promítnutý do ceny přirozeně reaguje.

Andrea Gontkovičová, Philip Morris ČR|PMI

Přesto říkáte, že vaše společnost stojí „na pevných základech“. Na kterých?

Celkový podíl Philip Morris na českém trhu je 39 procent, to je pevný a dobrý základ. U zahřívaných tabákových výrobků jsme náš prodej dokonce loni mírně zvýšili. Přitom evropská legislativa minulý rok zakázala prodej náplní s příchutěmi, což byla polovina našeho portfolia, přesto jsme v tomto segmentu uspěli. Jedním z našich nejsilnějších pilířů je i továrna v Kutné Hoře, na kterou jsem velmi hrdá.

Před téměř osmi lety jste uvedli na český trh bezdýmné výrobky, konkrétně IQOS. Tehdy to tak nevypadalo, ale vyvolali jste tím revoluci, přidaly se i další firmy. Změnilo to také celkový pohled na užívání tabáku. Jak to vypadá dnes?

Česká republika byla mezi prvními zeměmi na světě, kde se objevily výrobky na zahřívaný tabák. Byla to tehdy moje osobní mise, chtěla jsem alternativy přinést na český a slovenský trh co nejdříve. Dovolím si tvrdit, že dnes v češtině značka IQOS zdomácněla natolik, že je v případě zahřívaného tabáku podobným synonymem jako byl v kopírkách Xerox a v případě vysavačů legendární Electrolux, respektive lux.

Kolik uživatelů IQOS máte v Česku?

Více než půl milionu dospělých uživatelů. Především ale přes 70 procent z nich přestala úplně kouřit klasické cigarety, z čehož mám největší radost.

Když jsou tyto alternativy zdravotně méně škodlivé, jak na to reaguje třeba ministerstvo zdravotnictví?

Regulátor, vědečtí i zdravotní experti by měli věnovat alternativám více pozornosti, protože mohou pozitivně ovlivnit veřejné zdraví. Kuřáci jsou totiž velmi konzervativní a těžko mění své návyky, dostupné alternativy pro řadu z nich mohou být cestou, jak skutečně odejít od hořících cigaret.

Andrea Gontkovičová, Philip Morris ČR|PMI

Jak se budou dál alternativy rozvíjet?

Musíme být nejlepší v technologiích, výrobky neustále vylepšovat. Pustili jsme se do výroby čistě nikotinových produktů, které vůbec neobsahují tabák. Proto říkám, že už nejsme tabáková, ale nikotinová firma. Rozšiřujeme dál naše portfolio produktů, například i v Česku představíme naše nikotinové sáčky. V našem odvětví jsme průkopníky v kontaktu se zákazníky, 90 procent z nich máme v případě alternativ registrovaných, jsme s nimi v intenzivním spojení a velmi přísně dbáme na to, aby to byli pouze dospělí uživatelé. Máme síť vlastních prodejen, což jsou zároveň servisní centra, máme call centrum, v komunikaci jsme začali využívat i umělou inteligenci. Zásadní je pro nás také zpětná vazba od zákazníků, protože z ní vychází další vývoj našich produktů.

Za posledních deset let se objevilo ohromné množství různých alternativ. Je to až překotný vývoj.

Souvisí to v prvé řadě s tím, jak se mění preference spotřebitelů, ruku v ruce s rozvojem vědy, výzkumem, inovacemi i užitím moderních technologií v praxi. Zejména na tom posledním stále usilovně pracujeme. Čekejte další změny, ale dopředu nemohu nic prozradit.

Ve vašem závodě v Kutné Hoře, který patří mezi nejstarší tabačky v Evropě, stále vyrábíte cigarety. V loňském roce jste ale oznámili miliardovou investici do výroby bezdýmných produktů. Co se stane s továrnou v Kutné Hoře?

Loňský rok byl v Kutné Hoře naprosto špičkový, vyrobili jsme tam téměř 39 miliard kusů cigaret. To byla největší produkce v tomto závodě za celou jeho historii. Kromě vysoké efektivity je už také nastaven na udržitelnou výrobu. Podrobnosti, jak se továrna transformuje směrem k výrobě bezdýmných produktů, budeme znát v létě. I když tam zatím zůstane zachovaná i část výroby cigaret, továrna se přemění na výrobu jiných nikotinových alternativ. Bude to jedna z našich nejmodernějších továren na světě.

Avizovali jste, že jednou Philip Morris přestane vyrábět cigarety. To je ta cesta, kterou časem uvidíme i v Kutné Hoře?

Určitě.

Jak se pak změní Philip Morris do deseti dvaceti let? Nejste už tabáková, ale nikotinová firma, pořád rozšiřujete paletu svých výrobků. Může jít společnost nějakým úplně jiným směrem?

Podstata našeho byznysu se mění. Určitě půjdeme i nad rámec nikotinu. Půjdeme daleko.

Kam?

Hodně daleko. Myslím si, že přijde brzy generace, která si už možná ani nevzpomene, že Philip Morris byl ve 20. století jedničkou ve výrobě cigaret. Máme zkušenosti v oblasti inhalace, jsme technologicky špičková firma, dokážeme naše vize měnit v realitu. Mnoho lidí bylo před lety skeptických, když jsme přišli s bezdýmnými alternativami, ale nám se podařilo otevřít tento koridor, rozjet vlak, být jeho lokomotivou. I v Česku se nám úspěšně podařilo transformovat celý náš byznys.

Jste tedy taková Paní IQOS ve střední Evropě?

Možná, ale já se dívám dopředu. Transformace naší společnosti pokračuje, chceme otevřít další možnosti, další koridory.