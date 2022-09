Toyota startuje velkou jízdu napříč Českem. Představí kampaň na alternativní pohony | E15.cz

České zastoupení automobilky Toyota navazuje na svou kampaň zaměřenou na představení alternativních pohonů s názvem Beyond Zero velkou roadshow po celém Česku. Potrvá dva měsíce a začíná už ve středu 7. a čtvrtek 8. září na pražském Černém Mostě.

Praha – Černý most, dealerství Emil Frey. To je startovací bod velkého seriálu pod názvem Toyota Roadshow. Značka, která vystoupala v Česku v prodejích aut do velké čtyřky, tím chce upozornit na to, že jako jedna z mála automobilových značek nabízí všechny typy alternativních pohonů: od plně hybridních přes plug-in hybridní modely až po bateriové a vodíkové elektromobily.

Za hranice nuly

„Kampaň Beyond Zero, která běžela celé léto, pro nás znamená, že chceme jít za hranice toho, co nabízí běžná automobilka. Roadshow na ni plynule navazuje,“ říká marketingový manažer české Toyoty Michal Velička.

„Naše starost o planetu nekončí tím, že uděláme technologicky nejvyspělejší auto na trhu. Chceme jít dál, za hranice nulových emisí a nabídky veškerých možných alternativních pohonů,“ dodává.

Za hranice běžného cestování

Myslí tím takzvanou uhlíkovou neutralitu. „Jak ji vidíme my, zahrnuje přístupy a iniciativy zaměřené na vynulování celkových emisí CO2 napříč celým životním cyklem vozidla – včetně výroby, distribuce, provozu, recyklace a konečné likvidace,“ vysvětluje

Michal Velička

„Beyond Zero znamená přinášet výhody pro celou společnost, pro životní prostředí i pro každého jednotlivce. Zároveň ale nezapomínáme na emoce, a tak jdeme i za hranice běžného cestování autem. Naše modely jsou a dál budou snazší na ovládání, bezpečnější i zábavnější na řízení," dodává.

Roadshow po Česku začíná

Roadshow Beyond Zero pojede po celé České republice: od severu na jih, od západu na východ. Tedy od Liberce po České Budějovice, od Karlových Varů po Zlín či Uherské Hradiště.

Startuje se tuto středu a čtvrtek v prodejních prostorech společnosti Emil Frey na pražském Černém Mostě a pokračuje hned v pátek a v sobotu ve firmě Autobond rovněž v Praze v Kolbenově ulici a pondělí a úterý v Tsusho Modřany. Pak už naváže Kladno, Karlovy Vary, Jihlava…

A na co se můžete těšit? „Ukážeme jednotlivé modely reprezentující to nejnovější v každé kategorii. Plně hybridní modely bude reprezentovat Corolla Cross s nejnovějším hybridem páté generace, plug-in hybridy výkonná RAV4 plug-in, vodíkový pohon druhá generace vodíkového modelu Mirai a bateriové elektromobily model Toyota bZ4X. Kromě jednotlivých modelů představíme interaktivní formou i jednotlivé technologie,“ uzavírá Michal Velička.