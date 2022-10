Udržitelnost je pro Budvar velké téma, říká manažer pro strategii | E15.cz

Pijete pivo raději z lahve, nebo z plechovky?

Vůbec nejraději piji dobře načepované pivo v hospodě. Pokud je správně ošetřené, je to nejlepší a nejčerstvější pivo, které můžeme mít. Ohledně lahve či plechovky nemám jasnou osobní preferenci, oba druhy obalu zaručují pivu dobrou ochranu jeho jakosti, plechovka dokonce i před světlem.

Co z toho je ekologičtější? Co ekonomičtější pro firmu? A co pro zákazníka?

Obecně jsou ekologicky nejpříznivější vratné oběhové obaly, tedy lahve, jednorázové obaly, plechovky, pokud jsou vyrobené z recyklovaného hliníku a je zabezpečený jejich výkup a opětovné zpracování, jsou jen o něco horší. Pro firmu i zákazníky jsou ekonomičtější vratné obaly – v případě jednorázových obalů se do prodejní ceny piva samozřejmě promítá plná nákupní cena obalů.

Budějovický Budvar vyvinul se společností Mattoni 1873 tzv. nealkoholický beermix Birgo a „zabalili“ jste ho do papírových multipacků bez lepidla. Je něco podobného možné u piva?

Plechovkové multipacky balíme do papíru napříč celým naším portfoliem výrobků – tedy nejen Birgo, ale i všechna naše budvarská piva. Jde o nový obalový formát, který umí balit naše nová plechovková linka. Tu jsme uvedli do provozu letos v březnu. Papírový přebal nahradil ten z LDPE fólie a ročně tímto krokem ušetříme 85 tun potištěného plastu. Přebal obsahuje 16 procent recyklovaného papíru a je sám o sobě recyklovatelný. Zabalení multipacku funguje na mechanickém principu bez použití lepidla.

Dá se očekávat nějaká převratná novinka v obalech pro pivo? Něco jako před lety Tetra Pak? Nebo pivo navždy zůstane ve skle či v plechu?

Z pohledu ochrany kvality piva fungují skleněné lahve i aluminiové plechovky velmi dobře, jsou vůči pivu inertní a dobře pivo chrání před jeho největším nepřítelem – kyslíkem, oxidací. Na druhou stranu jednorázové skleněné lahve či plechovky mají vysokou energetickou náročnost při výrobě a následně, pokud jsou vyhozeny do odpadu či skládkovány, zanechávají za sebou extrémně vysokou uhlíkovou stopu a doba jejich přirozeného rozpadu je též velmi dlouhá.

A ta novinka?

Již několik let se experimentálně zkouší lahve na bázi papíru, některé s příměsí plastu, jejichž výroba by byla více šetrná k životnímu prostředí a zároveň by se v případě jejího vyhození či skládkování sama rozložila v rozumném čase. Velkou výzvou je samozřejmě zachování parametrů pro ochranu nápoje, kterých dosahují klasické lahve či plechovky. Domnívám se, že hlavními obalovými materiály pro pivo v nejbližších letech zůstanou sklo a hliník, ale poroste snaha o posílení oběhových vratných obalů a o zálohování a navracení jednorázových obalů k novému materiálovému zpracování.

Odkud pocházejí vaše pivní lahve? Dopadly na Budvar důsledky ruské agrese na Ukrajině, kdy tamní podniky přestaly zásobovat Evropu sklem a lahvemi?

Veškeré pivní lahve aktuálně odebíráme od našeho dodavatele v České republice – společnosti O-I Manufacturing Czech Republic, která má sklárnu v Novém Sedle u Karlových Varů. Situaci společně s dodavatelem monitorujeme a řešíme, hlavním tématem jsou zejména vysoké ceny energií, které ovlivňují cenu lahví, ale problém s jejich dodávkami jsme zatím neměli.

Jak vlastně Budějovický Budvar zasahuje do výroby lahví nebo plechovek? Nebo je dostáváte jen jako hotový výrobek pro plnění pivem?

Naše lahve jsou individualizované, protože na sobě mají vystupující logo pivovaru, jsou vyráběné ve formách, které mohou být použité jen pro výrobu našich lahví. U plechovek jde o standardizované plechovky různých velikostí (zejména 330 mililitrů a 500 mililitrů), které jsou následně potištěny designem pivovaru. Technologie výrobců obalů se posouvá dopředu, obecně je vidět trend v poklesu jejich hmotnosti, což je příznivé pro snížení spotřebované energie při výrobě a pro snížení pro uhlíkové stopy. Snahou výrobců je též vyrábět nové obaly z co největšího procenta recyklovaného materiálu, což v případě lahví či aluminiových plechovek lze velmi dobře, protože se tyto materiály dají recyklovat téměř nekonečně. To je parametr, který nás při nákupu velmi zajímá. Aktuálně naše plechovky obsahují 74 procent recyklátu a lahve mezi 70 a 75 procenty.

Pro představu, kolik lahví a plechovek piva naplníte za měsíc, za rok?

Ročně hovoříme o stovkách milionů kusů, přičemž plechovky představují třetinu.

Budějovický Budvar se připojil k iniciativě Zálohujeme.cz. Kdy se Česko posune aspoň na úroveň Slovenska a především ostatních evropských států, kde se skutečně zálohují PET lahve a plechovky?

To nevím, ale věřím, že v nejbližších letech. Aby zálohový systém fungoval, musí být mandatorní a tedy kodifikován státem. Na začátku je tedy nejdůležitější vůle státu a státní správy tento systém zavést. Příprava zálohového systému a jeho nastavení je práce na dva až tři roky. K iniciativě Zálohujeme.cz jsme se připojili proto, že aktuálně fungující sběr kovových odpadů, a tedy i plechovek, přes šedé kontejnery a sběrné nádoby pokládáme za nepostačující. Dle odhadů se z trhu z deseti prodaných plechovek vrátí k materiálovému zpracování pouze čtyři. V evropských zemích, kde fungují zálohové systémy, většinově společně pro nápojové lahve z PET a nápojové plechovky z hliníku, se vrátí ke zpracování devět plechovek z deseti. Rozdíl je to tedy obrovský.

Kolik z vaší výroby zůstane v Česku? A kam nejčastěji dodáváte do zahraničí?

V roce 2021 jsme uvařili a prodali 1,8 milionu hektolitrů piva, z čehož jsme 70 procent vyvezli a 30 procent jsme prodali zákazníkům na českém trhu. Jsme tedy výrazně proexportně orientovaný pivovar. Naším hlavním trhem je jednoznačně Evropa, ta tvoří více než 90 procent našich exportních prodejů. Největším trhem je Německo, následované Polskem, Slovenskem, Velkou Británií, Rakouskem a Švédskem.

Jak se na přepravě a logistice podepisuje současná situace se stoupajícími cenami nejen energií, ale také nafty?

Cena přepravy a logistiky je součástí ceny piva. Vzhledem k rostoucím nákladům, zejména na pohonné hmoty, jsme nuceni platit více našim dodavatelům i v rámci naší vlastní logistiky a následně zvýšené náklady promítat do ceny piva. To vždy nejde v plné míře, ale i tak cena piva roste, což se následně může projevit ve snížené spotřebitelské poptávce. Kromě růstu nás zejména trápí to, že nejsme schopni predikovat další vývoj situace, která je velmi nestálá.

Budějovický Budvar si pořídil tahač na LNG, ale cena této komodity stoupá. Jak tuto investici hodnotíte? Jde především o příspěvek k udržení životního prostředí? Nebo o ekonomickou výhodu na německých dálnicích, kde vozy LNG neplatí mýto.

Tahač na LNG pro naši dálkovou přepravu do Německa je pilotní projekt, který jsme spustili v roce 2022. Při jeho zvažování jsme posuzovali jak environmentální, tak i ekonomický přínos a smysl. Z pohledu environmentálního nás zajímala nižší uhlíková stopa v porovnání s klasickou naftou a v ekonomickém pohledu jsme zvažovali všechny benefity. Tedy dojezd a výsledně nižší cenu za pohonné hmoty na 100 kilometrů, možnost dotace na pořízení tahače, ale i absenci povinnosti platit mýto v Německu.

Zvažujete nákup elektrických dodávek či tahačů?

Rozjíždíme testování elektrovozů pro osobní přepravu, kde prozatím vidíme větší smysl a flexibilitu pro využití tohoto média. Pivo je „těžký“ produkt a pro jeho distribuci obecně potřebujeme vozidla s vyšším výkonem a dojezdem. Do budoucna se možná budeme zabývat využitím elektroaut pro lokální distribuci v oblastech s nižším nájezdem kilometrů, tedy ve městech, a místech s vhodným profilem terénu.

Za váš akční plán ke snížení 20 procent emisí CO2 do pěti let jste získali jako první v republice ocenění Lean&Green Award pro udržitelnou logistiku. Jak se vám ho v současné krizové době daří plnit?

Program Lean&Green je založený na dlouhodobé iniciativě a přístupu firem, které se do něj přihlásily. Současné krizové období neznamená prakticky žádné narušení v plnění tohoto plánu. Cílem je snížit uhlíkovou stopu, pokud uhlíkovou stopu budeme snižovat přes cílená opatření, budeme šetřit i energie a pohonné hmoty a tím i peníze. Krize tedy implementaci opatření a plnění cílů urychlí, nikoliv zpomalí.

Pivo se neobejde bez vody. Ale vody v Česku bývá nedostatek. Jak se s tím vypořádáte?

Vodu pro vaření piva bereme z vlastních artézských 300 metrů hlubokých studní. Vodu čerpáme v souladu s vodohospodářským povolením, které bere v úvahu hydrogeologické poměry v Českobudějovické pánvi. Víme, že voda je cenný zdroj, nechali jsme si zpracovat vodní koncepci, která ukazuje různé scénáře, jak bychom mohli s vodou v budoucnu ještě více šetřit. Jedním z hlavních směrů je udržení provozní vody, tedy té na mytí obalů, či v pastérech, v delším koloběhu, čistění odpadní vody, zlepšení měření a regulace, záchyt dešťové vody pro zálivku zelených ploch. Na druhou stranu nechceme uhnout z cesty, jak pivo vaříme – klasickým českým dekokčním rmutováním a dvoufázovým kvašením a ležením, což vyžaduje o něco více vody.

Co si představit pod pojmem „zelený pivovar“?

Máme krásnou vizi zcela zeleného pivovaru, který bude zeleně žít i vypadat. Pivo chceme vařit udržitelným způsobem. Udržitelnost hraje velkou roli ve všech našich procesech, nicméně mnohdy jde o aktivity, které nejsou navenek vůbec vidět. Chtěli bychom i fyzicky z pivovaru vytvořit "zelené" místo, jehož součástí bude veřejný prostor, který bude zajímavý a atraktivní pro návštěvníky, naše zaměstnance i všechny „Budějčáky“. Pivovar chceme celkově ozelenit za použití zelených fasád a střech, umožnit návštěvníkům se dostat až do srdce pivovaru a zlepšit místní mikroklima.

Robert Chrt (56 let)

Manažer pro strategii a business development národního pivovaru Budějovický Budvar. Vystudoval Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. V devadesátých letech minulého století se zabýval exportním prodejem v segmentu FMCG, později pracoval v bankovnictví. V Budvaru působí od roku 1994, z toho 20 let na obchodních pozicích, aktuálně třetím rokem na pozici manažera pro strategii. Mezi koníčky řadí lyžování, kolo, knihy, cestování. Je ženatý a má tři děti.