Umělá inteligence naprosto redefinuje, jak budeme v budoucnosti využívat software

Umělá inteligence mění zajetá pravidla a zásadně ovlivňuje i firemní a podnikové dění. Společnost SAP ve svých vývojových centrech vytváří systémy se zabudovanou AI, které procesy ve firmách zefektivní a otevřou jejich budoucímu směřování nečekané možnosti. Generální ředitelka české obchodní divize Hana Součková si sice uvědomuje, že změny nejsou jenom příjemné, na druhou stranu je vnímá velmi pozitivně. „Když společnost jako SAP oznámí, že je pro nás téma umělé inteligence v nadcházejících letech hlavní prioritou a hovoříme o investici v řádech přes jednu miliardu dolarů, je to asi i odpověď na to, jak umělou inteligenci vnímáme,” nastiňuje, proč je pro ně rychlá implementace AI do klientských softwarů stěžejní.

Jak konkrétně umělá inteligence, která je aktuálně v popředí zájmu veškerého dění, proměňuje oblast byznysu?

Vrátila bych se trochu zpátky, protože umělá inteligence není v první řadě něco, co se tu objevilo před rokem. Úplně poprvé byla pojmenovaná už v roce 1956 na konferenci v Dartmouthu, kde skutečně proběhly první teoretické studie na toto téma. Řešilo se, jak by se dala počítačově modelovat lidská inteligence. Tam pojem vznikl, používá se do dnešní doby, i když se dnes už technologie posunuly dál a řekla bych, že výraz už není úplně přesný.

V jakém smyslu?

Je mnohdy zavádějící. Pod balíčkem umělé inteligence se navíc objevují technologie, které nejsou jen velkými jazykovými modely, podobně jako ChatGPT. Patří do něj i strojové učení, robotizace, prediktivní analýzy i celá řada dalších technologií. S nástupem jazykovým modelů ale došlo k tomu, že se všechny tyto technologie mohly trošičku povýšit v tom, co všechno je s nimi možné tvořit. Z tohoto pohledu se jedná o další evoluční vývoj. Realitu i podstatu úplně mění.

Když bych se na to měla podívat čistě z pohledu byznysu - Morgan Stanley teď vydali studii, která hovoří o tom, že zhruba v horizontu nejbližších tří let by mohla mít umělá inteligence dopad na světovou ekonomiku až ve výši 4,1 bilionu dolarů.

Jakým způsobem se k tomu staví SAP?

Když opomenu ChatGPT a obecné využití AI, soustředíme se na umělou inteligenci pro byznys. Generativní opravdu využívá jazykový model k tomu, že umí generovat text, případně obrázky a další, na základě logiky. V byznysové AI ale více využíváte data společnosti k tomu, abyste je nějakým způsobem povýšila. Když se podívám, kde SAP začínal a kde dnes jsme, domnívám se, že máme nejlepší startovací pozici k tomu, abychom našim zákazníkům mohli přinést to nejlepší z oblasti umělé inteligence. V současné době SAP svými technologiemi a aplikacemi prochází asi 87 procenty celosvětového obchodu. V Česku je to zhruba 80 procent HDP. To znamená, že objem datových základen, s nimiž můžeme pracovat, je skutečně obrovský. A když si vezmete, že dnes už máme skoro 300 milionů zákazníků našich cloudových služeb, je to ohromná masa těch, kteří mohou začít využívat jednotlivé benefity. Když společnost jako SAP oznámí, že je pro nás téma umělé inteligence v nadcházejících letech hlavní prioritou a hovoříme o investici v řádech přes jednu miliardu dolarů, je to asi i odpověď na to, jak umělou inteligenci vnímáme.

Je pro vás stěžejní.

Určitě. Vnímám, že je to velmi zásadní redefinice toho, jak v budoucnu budeme konzumovat software.

Redefinovat bude AI ale i pracovní pozice. Usnadní to firmám situaci, když už teď na některé pozice těžko shánějí lidi?

Nedostatek pracovních kapacit je jedním z velkých motivátorů. A pokud jde o změnu pracovních pozic - na poslední konferenci v Davosu se hovořilo o tom, že do roku 2025 85 milionů pozic z trhu zmizí. Nicméně díky umělé inteligenci zároveň 97 milionů nových pozic vznikne. Bilance je tím pádem pozitivní.

Lidi budou tedy potřeba stále.

Předpokládá se, že zhruba 25 procent naší produktivní populace v Česku bude do pěti let odcházet do důchodu. Z toho důvodu musí dojít i k regeneraci pracovní populace. A s tím souvisí také to, jaké pozice budou v budoucnu potřeba. Dívala jsem se predikce, u kterých pozic očekáváme téměř zdvojnásobení počtu v Česku. A v podstatě jde o specialisty v oboru digitální transformace. To ale nejsou vývojáři. Jsou to lidi, kteří jsou schopní aplikovat nejnovější technologie do svých jednotlivých procesů. Napříč všemi obory. Právě tam by mělo dojít k nárůstu o 58 procent. Je proto extrémně důležité pokračovat v tom, abychom se v průběhu celé naší pracovní kariéry vzdělávali. Nevychází to jen z toho, jaké potřebujeme absolventy, ale skutečně i z toho, jaké jsou potřeba stávající pracovní síly. Nedávno jsme na tiskové konferenci představovali výsledky průzkumu, která udělala Česko-německá průmyslová a obchodní komora. A ukázalo se, že největší problém digitalizace je další vzdělávání pracovníků tak, aby byli schopní nové technologie absorbovat a aby s nimi uměli pracovat.

Nechce se jim přistoupit na změnu?

Před padesáti lety, když SAP vznikal, se diskutovalo na téma podvojného účetnictví. Tenkrát se také všichni děsili toho, co přijde. To stejné nastalo, když přišel internet a najednou se začaly nahrazovat faxy. Proběhla revoluce v tom, jakým způsobem dnes obsluhujeme zákazníky. Jakým způsobem spolu firmy komunikují. Také tu ale panovaly veliké obavy. Ačkoliv přichází možná nejvýznamnější technologická revoluce našeho století, nemůžeme ji brzdit ani zastavit. Struktury se opravdu rozbíjejí a budou vznikat nové. Já v tom ale naopak spíše než hrozbu vidím velkou příležitost. Protože každá redefinice těchto struktur může vyústit v to, že se zbavíme věcí a procesů, které už dlouhodobě nefungují. Nereflektují to, co aktuálně potřebujeme. Zkusme se na to dívat pozitivně.

Vaši zákazníci nástup AI také vnímají pozitivně?

Určitě ano. Máme přes 27 tisíc zákazníků, kteří s námi sdílí svá data. Díky tomu umíme naši byznysovou AI učit. Je velký rozdíl mezi generativní umělou inteligencí a přístupem, který má SAP. ChatGPT má snímky informací do určitého data a následně pracuje na principu historických dat. Kdežto byznys umělá inteligence pracuje se stávajícími aktuálními daty naší společnosti a umí je nějakým způsobem zpracovat i predikovat. Je zkrátka aktuální. Naše zákazníky jsme postupně oslovili se souhlasem, jestli s námi budou data sdílet. Anonymizujeme jejich data a na tomhle základě naši byznysovou AI trénujeme. Protože je zákazníků tak velký počet, automaticky se nabízí i odpověď, zda vnímají změnu pozitivně i oni.

Takže jednoznačně ano.

Shodují se na třech hlavních motivátorech, co od přínosu byznys AI očekávají. První je inovace. Pokud chcete zůstat konkurence schopná, je jedním z klíčových motivátorů. Druhá věc je personalizace a třetí optimalizace - což znamená, že stále hledáme cesty ke zvyšování efektivity a produktivity, kde může umělá inteligence pomoct. Uvedu konkrétní příklad: Řešíte nějakou situaci a potřebujete další informace, abyste mohl pokračovat. V tu chvíli máte možnost zeptat se umělé inteligence. Nemusíte dělat vlastní rešerše nebo posílat maily kolegům. Tím, že kolegové a týmy mohou s umělou inteligencí pracovat, dostanou odpověď mnohem rychleji. Máme už teď zákazníky, u kterých došlo z časového hlediska o 80 procentní snížení doby odpovědi na tyto dotazy. A je velký rozdíl, zda budete čekat na to, abyste mohla pokračovat, dvě nebo deset hodin.

To souhlasím.

Vzdělávání, jak jsme se bavily, je také zásadní. Jeden z nástrojů, který je, řekla bych, opravdu nejzajímavější pro rychlou adopci, je asistence při vzdělávání. AI vám umí pomoct v tom, že pro vás navrhne, jaké potřebujete školení. Není obecné, pro všechny. Je personalizované. Pak je i efektivita vzdělávání výrazně rychlejší. Další věcí je pak firemní kultura - když umím personalizovat a pracovat se svými zaměstnanci, je rychlost změny a její pochopení výrazně efektivnější.

Zajímavá je z mého pohledu i otázka on-boardingu. Když zaměstnáte nové lidi, pak je toúnik produktivity a efektivity. Trvá, než je zapracujete. A k tomu máte tým, v němž má každý svoje povinnosti, potřebuje je držet. Když ale nováčky denně provází umělá inteligence a oni se jí mohou ptát, nemusí to řešit s kolegou. Pak dochází k 50 až 60 procentnímu zkrácení doby, kdy dokážete zaměstnance dostat do procesu. Podobně to funguje v oblasti bezpečnosti dat. To jsou všechno věci, o kterých s našimi zákazníky mluvíme.

Jak jejich data na druhou stranu chráníte?

Jako první v Evropě jsme vytvořili externí poradní panel pro etické využívání umělé inteligence. Není složený jen ze zástupců SAPu, ale i z odborníků z různých oborů podnikání. Tento panel nejprve vyhodnocuje jednotlivé procesy i to, jestli je může umělá inteligence podpořit. Když proces určí, následně komise kontroluje, že skutečně nebudeme porušovat základní principy etiky z pohledu umělé inteligence. Prověřuje se relevantnost dat, jejich spolehlivost i odpovědnost za ně, že je skutečně nebudeme žádným způsobem zneužívat ani šířit. Na základě toho pak jednotlivě navržené změny nebo inovace posouváme do naší road mapy.

Může být AI i v určitém ohledu hrozbou nebo komplikací?

Stoprocentně ano. Na druhou stranu nejsem velkým zastáncem širší regulace. Evropa je rozčleněná na několik trhů a ty podléhají různé regulaci. Neměla by se ale nechat stáhnout do toho, že nám ostatní neevropské trhy utečou. Podle mě je velmi důležité najít v tom, co se bude dít z pohledu regulace, balanc. Samozřejmě je pak umělá inteligence dostupná i pro takzvané „bad guys”. Na ně žádná regulace platit nebude. I na to musíme být připravení, včetně toho, že budeme umět detekovat, co jsou dezinformace, jak se pozná fake video a podobně. V tomto ohledu je před námi ještě velká výzva.

Vaše společnost působí globálně. Máte vývojové týmy po celém světě? Včetně Česka?

Ano. Na to jsem ohromně pyšná, protože v Česku máme více než tři tisíce kolegů, jsme po Německu druhá největší pobočka v Evropě a z pohledu počtu zaměstnanců pátá celosvětově. V tomto ohledu se povedlo ukázat i tak velké korporaci, jako je SAP, kouzlo talentu, které tu v Česku máme. A pro SAP zůstáváme i dál strategickou lokací z pohledu dalších investic.

Třetina zaměstnanců, kteří působí v České republice, se věnuje oblasti výzkumu a vývoje. Nedávno jsme tu měli našeho globálního CEO Christiana Kleina a připravovali jsme mu ukázky některých řešení, které vyvíjíme přímo v Česku. Některá z nich mě naprosto nadchla.

Jaká konkrétně?

Máme jedno řešení, které se věnuje travel managementu a zpracování drobných výdajů. A kolegové vytvořili nástroj, jenž vám při výběru vlaku rovnou připraví i informaci o tom, jaká bude jeho uhlíková stopa.

Napadá mě, že se hodně řeší, že firmy si s ESG reporty neví moc rady. To by jim mohlo být skvělou pomůckou.

Určitě. Ale nejde jen o reporty. Jedna z největších výzev dneška je dodavatelsko-odběratelský řetězec. Ať už covidem, válečnými konflikty, nebo jinými hrůzami, které se dějí, je dodavatelsko-odběratelský řetězec extrémně zasažený. A to, co platilo dříve, například, že firmy věděly, že mají v únoru objednat, aby pak mohly vyrábět, najednou nefunguje. Historické zkušenosti neplatí. V takové chvíli uteče vám spousta času, než si vytvoříte nové. Kdežto umělá inteligence umí vyhledat závislosti, které vy tak rychle najít neumíte, a může tím podnikům zásadním způsobem pomoct hledat nové prvky. Jsou to ale i věci vztahující se k nabídce. Protože poptávka se mění také velmi rychle. Pak zase potřebujete vědět, co a jak vyrábět, aby to dávalo smysl. Dokonce vám AI už nabídne, jakým způsobem byste měli zákazníka oslovit. Umělá inteligence do všeho přináší budoucno a inspiraci, jak se na věci začít dívat jinak. Prostupuje vším.

Bude mít AI vliv i na konkurenční boj?

Výhodou umělé inteligence je, že je přístupná už úplně všem. To znamená i menším a středním podnikům. Mně se třeba velmi líbí, kolik roste start-upů, které AI využívají k tomu, aby svůj nápad dostaly mnohem rychleji na trh. Myslím, že nastane nějaká přirozená disrupce některých oborů podnikání. Ale i elektrifikace a parní stroj v podstatě byznys redefinovaly.

A jaké bude další směřování českého SAPu? Kromě posunu k AI?

Mám tři taková přání. Máme možnost díky velikosti SAPu podporovat více i menší nebo střední české společnosti. Je to moje osobní mise, kterou jsem si sama sobě dala. Chtěla bych přinést to nejlepší ze světového SAPu do Česka a pomoct společnostem stát se světovými. Druhým přáním je, že bych jako občanka chtěla, aby i náš stát při poskytování služeb svým občanům využíval nejmodernější technologie, které může. SAP v rámci softwaru pro státní správu patří celosvětově mezi špičku ve svém oboru, proto zase tou svojí velikostí dokáže nabídnout některé inovace, které se domnívám, že jdou ruku v ruce s tím, jakým způsobem se vláda staví k tématu digitalizace. Aktivním dialogem se snažíme ukazovat, inspirovat a přinášet příležitosti z celého světa tak, abychom nemuseli znovu vymýšlet kolo. Protože vymýšlení toho, co už někde je, nás jen brzdí.

A jaké je to třetí přání?

Poslední věcí je, že máme v Česku 1400 zákazníků, SAP tu působí 32 let. A osmdesát procent hrubého domácího produktu je nějakým způsobem dotčených SAPem. To pro nás představuje ve vztahu k našim zákazníkům obrovský závazek. Proto chceme na český trh přinášet i zajímavé pracovní příležitosti pro všechny věkové kategorie ve všech možných oborech, ať už jako SAP nebo u našich partnerů a zákazníků.