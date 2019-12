Havana Club Tributo nabízí v Česku 90 lahví. Mohou být investicí | E15.cz

Jednou ze zajímavých investičních možností v případě rumu je kubánská legenda Havana Club. Ta patří mezi pět nejprodávanějších značek rumu na světě a v posledních letech nabízí i limitovanou edici Havana Club Tributo. Ta obsahuje pouze 2500 speciálně vyrobených lahví, z nichž do Česka putuje tento rok 90 kusů.

Když degustujete Havana Club Tributo 2019, tak nejdříve ucítíte poměrně ostřejší výraznou chuť, pak následují sladké tóny třtinové šťávy a sušeného ovoce s nádechem dubového dřeva. Experti ještě rozeznají velmi jemnou vanilkovou chuť či pražené mandle. Samotné španělské slovo tributo znamená česky pocta a v tomto případě se jedná o poctu umění výroby kubánského rumu, které je ztělesněno uměním a zkušeností místních expertů.

Na Kubě totiž existuje i velmi zvláštní povolání, kterému se říká „Maestro del Ron Cubano“. Těchto lidí je v současnosti jenom osm, požívají ohromné vážnosti a česky bychom je mohli nazvat mistři kubánského rumu či „mistři míchači“. Pro výrobu letošní edice Havana Club Tributo se spojily hned tři generace těchto mistrů kubánského rumu: Don José Navarro, Asbel Morales a Salomé Alemanová. Každý z nich si vybral vzácnou, extra stařenou bázi rumu vystihující styl každého tohoto mistra během dekády jejich jmenování (ve stejném pořadí v letech 1970, 1990 a 2010). Jednotlivé báze, včetně jedné, která zrála ve vzácných sudech po koňaku, byly zkombinovány a následně finálně blendovány s více než pětadvacetiletým rumem z francouzských dubových sudů.

Pozoruhodné je, že na nové edici, která v minulých dnech doputovala i do Česka, pracovala také Salomé Alemanová, protože to je první a jediná žena na pozici Maestro del Ron Cubano.

Mistr Asbel Morales k letošní edici pak říká: „Kolekce Havana Club Tributo oslavuje bohatost a rozmanitost stylů, které formují základ kategorie pravého kubánského rumu. Každá tato edice je unikátní a zaměřuje se na různé fáze ve výrobním procesu od prastarých rumových bází až po experimentování se sudy pro zrání.“

Podle manažera marketingu importovaného portfolia společnosti Jan Becher Pernod Ricard, která se o Havanu Česku stará, Petra Poláka má tato limitovaná série i vysokou investiční hodnotu. „Za několik let se prodejní cena podle našich zkušeností může zvýšit o vysoké desítky procent. Důkazem velkého zájmu je také to, že edice Havana Club Tributo z předešlých let 2016, 2017 a 2018 se u nás už zcela vyprodaly,“ poznamenává Polák.

Lahev z nové edice se prodává za necelých 11 tisíc korun a podle distributora se už část této limitované série dostala právě k těm zájemcům, kteří považují prémiový drahý alkohol za výhodnou investici.

„I nová kolekce Havana Club Tributo patří k sběratelským edicím a proto věříme, že i nadále zůstane v hledáčku znalců a milovníků prémiových rumů po celém světě,“ dodává Nick Blacknell, ředitel globálního marketingu Havana Club International.

Jak by reagoval na limitované edice rumů na začátku zmíněný slavný básník lord Byron (žil v letech 1788 až 1824), to netušíme. Dá se předpokládat, že za nejlepší investici by považoval jejich rychlé vypití. A u toho by ale určitě nebyla zpochybněna ani jeho pevná víra.

Autor je spolupracovník redakce.