Gambrinus končí s PET lahvemi | E15.cz

Pivovar Gambrinus přestane od začátku příštího roku stáčet pivo do PET lahví. Majitel pivovaru Plzeňský Prazdroj tak chce snížit produkci plastů o stovky tun ročně. Odklon od plastových obalů ovšem nepředstavuje pro pivovar velký risk, volilo je jen asi pět procent zákazníků.

Gambrinus uvádí, že zastavením prodeje piva v 1,5 litrových PET lahvích reaguje na přání spotřebitelů. Pivovar zároveň začne používat plně recyklované plastové obaly, do kterých jsou baleny větší počty plechovek. Obě opatření mají dohromady snížit spotřebu plastů o 334 tun za rok.

Výrobu a distribuci piva v PET lahvích Gambrinus ukončí 1. ledna 2020, z nabídky prodejců by tak mělo zmizet na přelomu ledna a února. Mezi zákazníky přitom gambrinus v plastové lahvi nebyl žádným velkým tahákem. „Podíl PET lahví na celkových prodejích je zhruba pět procent,“ řekl mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář.

Gambrinus by v odklonu od PET lahví mohly časem sledovat i další značky Plzeňského Prazdroje, které pivo v plastových obalech nabízejí, tedy Radegast a Velkopopovický Kozel. „Přemýšlíme, jak dál. Gambrinus je první, časem budeme řešit i další značky. Zatím ale nemáme vyvinutou vhodnou ekologickou náhradu za velké balení,“ uvedl Kovář.

Pivovar nedokáže odhadnout, zda zákazníci, kteří dosud kupovali pivo v plastu, přejdou ke skleněným vratným lahvím, nebo dají přednost plechovkám. I ty jsou ale podle Gambrinusu ekologičtější než PET lahve. „Plechovky se dají recyklovat prakticky do nekonečna,“ dodal Kovář.

Podle nedávné analýzy agentury Reuters ale nevyznívá srovnání plastových lahví a plechovek jednoznačně. „Výrobci hliníku se mohou opřít o tvrzení, že jejich produkt je nekonečně recyklovatelný, a mají pravdu,“ řekl pro Reuters Martin Barrow z britské poradenské společnosti Carbon Trust. Výroba hliníku, a tudíž i plechovek, je ale energeticky náročná a v závislosti na zdroji energie vyprodukuje zhruba dvojnásobek skleníkových plynů ve srovnání s produkcí stejně velké PET lahve.

Je tedy plechovka méně ekologická než PET lahev? Odpověď není jednoduchá, do hry vstupuje i to, že plechovky díky tenkým stěnám zabírají méně místa při transportu a před prodejem nápoje je lze snáze vychladit. Ve výsledku záleží i na tom, kolikáté kolo recyklace „točí“ hliník, ze kterého je vyrobená konkrétní plechovka, dodávají odborníci. Šírší využití plechovek každopádne znamená méně odpadů spláchnutých do světových oceánů.