Usnadníme klientům cestu k dotacím a financování úspor energií, říká šéf Raiffeisen stavební spořitelny | e15.cz

K čemu jste se ve společném memorandu zavázali?

V memorandu jsme si definovali hned několik cílů. Je to zejména dostupnější financování energeticky úsporných opatření pro naše klienty, zjednodušení přístupu k prostředkům podpůrných a dotačních programů Státního fondu životního prostředí (SFŽP) nebo snížení spotřeby energií, a tedy i měsíčních nákladů našich občanů. Kromě toho chceme v kontextu konfliktu na Ukrajině posilovat míru energetické soběstačnosti jednotlivých domácností i celé České republiky a v neposlední řadě přispět ke snižování produkce emisí skleníkových plynů do ovzduší, abychom naplnili cíle státu v oblasti udržitelnosti.

Jaká bude role stavebních spořitelen při plnění těchto cílů?

Naším hlavním úkolem bude usnadnit cestu k dotacím, a to nejen prostřednictvím poradenství, ale i přímého vyřizování dotací za naše klienty. Společně se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) pak připravujeme unikátní produkt v podobě nezajištěného úvěru se zvýhodněnou úrokovou sazbou, který formou spolufinancování využije zdroje z Národního plánu obnovy. Produkt bude dostupný pouze prostřednictvím stavebních spořitelen. Je to pro nás velká příležitost a věříme, že tento potenciál dokážeme naplno využít.

Co přesně tím získají vaši klienti?

Všichni občané, tedy nejen současní klienti stavebních spořitelen, získají možnost zvýhodněného financování energeticky úsporných renovací bytů a domů, které jim v budoucnu pomohou ušetřit značnou část nákladů na energie. Současně jim zajistíme snadnější přístup k dotacím. Stavební spořitelny mají fungující systémy a rozsáhlou síť poboček a poradenských míst po celém území Česka. Pro občany se tak celý proces zrychlí a zjednoduší. Kromě toho máme třicetileté zkušenosti s financováním rekonstrukcí a velká část z aktuálních 3,2 milionu klientů klade v poslední době důraz právě na renovace, které jim přinesou úspornější bydlení.

Zmínil jste zjednodušení přístupu k financování. V čem to spočívá?

Díky možnosti kombinovat dotace a dostupné úvěry získají domácnosti dostatek financí na renovaci svých domů. Budou moci využít naše stávající produkty i nově připravovaný úvěr se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Tuto příležitost navíc budou mít i domácnosti s nižšími příjmy, které by na klasické úvěry za běžných podmínek nedosáhly.

Jak to bude fungovat v praxi?

Stavební spořitelny nabídnou svá obchodní místa a poskytnou občanům kompletní servis spojený s výhodným financováním energeticky úsporných řešení. Poradenství se bude týkat jak financování, tak i asistence s vyřízením dotací z příslušných podpůrných programů, jako je například Nová zelená úsporám. To vše na jednom místě. Stavební spořitelny pak mohou v rámci poradenství založit zájemcům o dotace bankovní identitu, aby zajistily digitalizaci celého procesu. Tato spolupráce tak přispěje i ke zjednodušení veškeré budoucí komunikace mezi státní správou a občany.

Jak široká bude distribuční síť? Budou nový produkt nabízet jen pobočky stavebních spořitelen, nebo i všechny pobočky jejich mateřských bank?

Bude záviset na rozhodnutí jednotlivých stavebních spořitelen a mateřských bank, kolik distribučních míst v rámci své sítě nabídnou. V tuto chvíli je pravděpodobné, že novou službu poskytne až 1400 obchodních míst. Jsem přesvědčený, že ve chvíli, kdy budou domácnosti zvažovat investice do energetických úspor, bude hrát dostupnost poradenství velmi důležitou roli. Díky našim kapacitám stát výrazně ušetří na nákladech spojených s poradenstvím a distribucí dotací. To je další z cílů spolupráce státu a stavebních spořitelen.

Poradenství k získání dotací tedy budou moci využít i občané, kteří nejsou klienty stavebních spořitelen a neplánují využívat jejich další produkty?

Předání základních informací bude na kontaktních místech k dispozici zdarma a pro všechny. Kompletní bezplatné poradenství pak bude připravené pro klienty, kteří získají dotovaný úvěr z prostředků Národního fondu obnovy.

Cílem spolupráce je i snížení nákladů státu na administraci podpůrných programů. Máte představu, jaká by mohla být výše úspor?

Možná úspora bude záviset na konečných podmínkách spolupráce. Ty zatím s ohledem na probíhající jednání o spolupráci a legislativní proces spojený s vládním balíčkem úsporných opatření nebyly stanoveny. Jsme ale přesvědčeni o tom, že pro stát to bude nezanedbatelná a velmi vítaná částka. Vedle úspor pak spolupráce přinese i možnost investic. Cílem nového produktu je podpora rekonstrukcí a úprav bydlení, což by mělo přispět k celkovému oživení ekonomiky.

Co tyto změny přinesou stavebním spořitelnám?

Energetická transformace a s ní spojená distribuce dotací představují pro stavební spořitelny obchodní příležitost, protože očekáváme velký zájem klientů. Objem financování odhadujeme v řádu desítek miliard korun ročně. Státní podpora stavebního spoření navíc zajistí dlouhodobě atraktivní podmínky pro vklady klientů. Stavební spořitelny také získají přístup k novým zdrojům financování, například z evropských fondů. Tím zvýší svůj potenciál a budou moci i nadále poskytovat výhodné a dostupné úvěry na modernizaci bydlení.

Stavební spoření tedy zůstává pro klienty atraktivní i po snížení státního příspěvku?

Základní pilíře stavebního spoření, kterými jsou výhodné spoření a levné úvěry s dlouhou splatností, zůstávají občanům dále k dispozici. Úvěry je stejně jako v minulosti možné využívat i na jakékoli další investice do vylepšení kvality bydlení, nejen na investice do energetických úspor. Stavební spoření je i se sníženou státní podporou stále výhodný konzervativní produkt se solidním zhodnocením garantovaným na dobu šesti let. Se státním příspěvkem tisíc korun přináší roční zhodnocení ve výši přibližně 4,5 procenta. Na českém trhu není žádný srovnatelný produkt s garancí sazby na šest let. Kromě toho je cestou k dostupnějšímu financování bydlení, protože nabízí nižší úrokové sazby než úvěry komerčních bank.

Právě možnost získat dostupnější nezajištěný úvěr na rekonstrukci nebo investici do energetických úspor je obrovskou výhodou stavebního spoření. Úvěry bez zajištění se splatností 20 až 25 let, které mohou poskytovat pouze stavební spořitelny, umožňují investice do komplexní renovace domácnosti. Ta může zahrnovat výměnu oken, realizaci zateplení i náhradu primárního zdroje tepla, čímž přispívá ke snížení nákladů na energie. Dlouhodobý úvěr také pro klienty znamená nižší měsíční splátku, dovolit si ho proto mohou i domácnosti s nižšími příjmy.

Pavel Čejka

Během své dosavadní kariéry získával zkušenosti v poradenské společnosti Arthur Andersen nebo v ČSOB. Byl mimo jiné provozním ředitelem a členem představenstva Komerční banky, později členem vedení pro mezinárodní aktivity skupiny Société Générale. Od roku 2020 je generálním ředitelem a předsedou představenstva Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS), od roku 2022 také místopředsedou Asociace stavebních spořitelen.