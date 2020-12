Už svítila i v barvách české vlajky. Teď k nejvyšší budově světa lákají umělce pro další projekty | E15.cz

Developerská společnost Emaar, která 828 metrů vysoký unikát provozuje, otevřela soutěž o umělecké návrhy videomappingových projekcí na věži Burdž Chalífy. Svá díla z oblasti light designu a 3D videomappingu mohou do výzvy přihlásit jednotlivci nebo skupiny z celého světa.

Sbírka přihlášek potrvá do 31. prosince a každý týden bude vybrán vítězný návrh, jenž bude promítán na víc než 100 tisíc metrů čtverečních plochy budovy. Rozsvěcení monumentu na různé motivy se stalo v poslední době stále častější. Na svátek vzniku Československa 28. října například stavbu na chvíli v rámci připomenutí tohoto významného dne obarvila česká trikolóra.

نضيء الليلة #برج_خليفة لنحتقل باليوم الوطني لجمهورية التشيك، متمنين لهم المزيد من الازدهار والنمو



To commemorate Czech Republic's national day, #BurjKhalifa lights up in their flag, wishing them prosperity pic.twitter.com/EIZVNFnWm1