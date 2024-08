Uživatelé vapingu se budou vracet k cigaretám, míní prezident komory

Podle vašich nedávných vyjádření má změna ministerské vyhlášky, zakazující drtivou většinu příchutí, fakticky znamenat zákaz vapingu jako takového. Můžete to vysvětlit?

Dosud vyhláška nastavovala jen technické parametry, které mají e-cigarety splňovat. Ministerstvo chce nyní povolit jen jedinou příchuť, která má být namíchána za 16 konkrétních látek. To v tuto chvíli ale nesplňuje žádná na trhu, ani tabáková.

Vyhláška totiž zakazuje řadu běžných látek, které v tabákových náplních nyní jsou. Dále zavádí sjednocené „odpuzující“ obaly a povinný vzhled samotných e-cigaret. V praxi to znamená likvidaci celého odvětví. Náplně, splňující daná kritéria, i samotná zařízení budou neprodejné.

Máme již připravené právní posudky, které říkají, že na něco takového nemá ministerstvo v rámci vyhlášky pravomoc. Představte si, že by se zítra rozhodlo jiné ministerstvo zrušit všechny masné výrobky kromě salámu Junior. Jen tak, jedním podpisem.

Jak to vypadá v okolních zemích?

Některé evropské země mají určitá omezení, návrh českého ministerstva zdravotnictví je ale jeden z nejdrastičtějších. Vypadá jako omezení příchutí, reálně jde však o plošný zákaz. Žádný z našich sousedů tento typ regulace nemá. I zcela neinformovanému člověku musí okamžitě dojít to, co by stalo. Češi by si náplně a zařízení sehnali jinak. V Dánsku, kde platí omezení příchutí, přes devadesát procent uživatelů uvedlo, že si i nadále umí příchutě sehnat bez větších problémů.

Opravdu věříte, že výsledkem bude návrat mnoha uživatelů ke kouření klasických cigaret?

Nevěříme, my to víme. Je to jeden z efektů, které nastaly v zemích, kde se vapování regulacemi částečně, nebo zcela omezilo. Dalším efektem bude domácí výroba nebo už zmíněný nelegální dovoz ze zahraničí. Obojí je spojeno se značnými zdravotními riziky. Doteď prodejci i stát kvalitu kontrolovali, černý trh ale žádné normy plnit nemusí.

Vláda se přitom zavázala, že bude motivovat kuřáky k přechodu na méně rizikové alternativy. A teď chce tu nejrozšířenější, tedy vaping, úplně znemožnit. To je úplný opak toho, co se píše v programovém prohlášení i ve všech koncepcích.

Proč by se ale lidé vraceli, pokud si dokážou sehnat vaping z dovozu?

Lze očekávat, že k cigaretám se vrátí část těch uživatelů e-cigaret, kteří souběžně kouří i vapují. Podle průzkumů taková skupina lidí existuje. Čistí vapeři – a těch je většina – se spíše obrátí na černý trh.

Stát argumentuje tím, že chce zavedením daně odradit od vapování hlavně mladistvé, kteří v domnění bezrizikovosti začínají velmi brzy a ve velkém objemu.

Stát ví, jak udělat rozumnou regulaci! Stačí si poslechnout adiktology, experty na závislosti a číst koncepce, které posledních pět let vznikají a schvaluje je vláda. Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, respektovaná odborná instituce, to popsala přesně. Potřebujeme komplexní pravidla pro tabák a nikotin, která postihnou nejrizikovější formu, tedy kouření, a dají prostor alternativám, jejichž rizikovost je dramaticky nižší.

Užívání nikotinu u mladistvých je samozřejmě problém. Proč ale stát nevymáhá pravidla, která platí už nyní? Zákaz prodeje mladším 18 let je u všech nikotinových výrobků. Důsledné kontroly a systematická osvěta mohou udělat opravdu hodně, ministerstvo zdravotnictví a další kontrolní orgány na to ale naprosto rezignovaly.

V říjnu také začne naplno platit spotřební daň na náplně do e-cigaret...

Na trhu jsou nyní jak náplně bez daně, tak i s daní. Lidé se samozřejmě předzásobí, ale to bude mít jen částečný odkladný efekt. Stát na tom vydělává už teď. Daň totiž musí odvést prodejce, když si koupí potřebný kolek. Takže i když se ještě zdaněné výrobky příliš neprodávají, stát už výnosy za kolky dostává. Pokud ale projde návrh ministerstva zdravotnictví, nevybere v budoucnu skoro nic.

Samotnou výši daně i její nastavení jsme kritizovali. Letos je na úrovni podobné Polsku, od ledna 2025 bude dvojnásobná a poroste tímto tempem až do roku 2027, kdy bude zdaleka nejvyšší v celé EU. Nastane tedy stejný efekt, který hrozí při zákazu příchutí. Lidé si to jednoduše seženou jinak, nebo vyrobí sami. A zdravotní rizika jsou stejná, tedy vysoká.

Máte signály, že může dojít k přehodnocení záměru?

Veřejně se o tom nemluvilo, ale dařilo se nám přesvědčovat politiky i úřady, že konečná výše daně je jednoduše likvidační. A do toho přišel pokus zničit celý sektor zákazem příchutí. Je neuvěřitelné, že vláda jednu věc říká, a dělá přitom pravý opak. K čemu stát vzdělává a platí odborníky, když se pak jejich radami neřídí?

Co tedy podle vás nastane, pokud vyhláška skutečně vyjde a vejde v platnost?

Z jiných zemí víme, že většina uživatelů zůstane u vapingu, jen si bude náplně shánět ze zahraničí. Stát přijde nejenom o spotřební daň, ale i o vše, co vybíral doposud. Tedy DPH, daně z příjmů a další platby. Pro příští rok to bude asi pět až šest miliard korun. Češi je prostě utratí jinde, třeba v Polsku. Z černého trhu se daně rovněž neplatí. A část vaperů přejde zpátky k cigaretám. Tam sice stát na daních něco vydělá, ale společenské náklady tento zisk zdaleka překonají. Snaha zničit e-cigarety je tedy škodlivá zdravotně i ekonomicky.

Alespoň jednou měsíčně užívá e-cigarety asi milion Čechů. Představa, že jim v tom nějaká regulace nebo překážka zabrání, je iluzorní. Vznikají petice, lidé se ozývají na sociálních sítích a píší politikům. Bylo by proto dobře, aby se o celém problému vedla seriózní a na faktech postavená debata.

Robert Hrdlička

Je prezidentem Komory elektronického vapování. V minulosti byl ředitelem a majitelem společnosti Valmont trading, velkoobchodu s elektronickými cigaretami.