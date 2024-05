V Česku se daří hlavně těm e-shopům, které prodávají vlastní výrobky

E-shopy zažily boom v době covidu, nyní se zdá, že jejich popularita upadá. Jaká je situace a jaký čekáte vývoj?

Podle mě nešlo o úpadek, spíš o vyrovnání blíže k normálu. Covidová doba byla extrémní, ale když pominula všemožná omezení, část zákazníků se vrátila do kamenných provozoven. Zároveň zanikl celý segment e-shopů prodávající takzvané covidové zboží – roušky, respirátory nebo dezinfekční prostředky. Pokud jde o současnou situaci, tak bych ji popsal tak, že se stabilizuje.

Jak dopadá na vás?

Nám se stále daří e-shopy oslovovat svou nabídkou. Cenu držíme na co nejnižší úrovni, máme přehledné ceníky transparentně na webu, bez hvězdiček a skrytých poplatků. Klientům dáváme na výběr z různě strukturovaných tarifů, aby si vybrali podle svých potřeb. V současnosti poskytujeme služby více než patnácti tisícům obchodníků, což nás řadí na českém a slovenském trhu ke špičce. Každý rok máme čistý přírůstek dvou tisíc nových obchodníků, díky tomu roste i objem transakcí na naší platební bráně nebo terminálech. Minulý rok jsme zprocesovali platby o objemu třiceti miliard korun, letos to vypadá, že překonáme čtyřicet miliard.

Podle vašich vyjádření se situace e-shopů i přes určité ochlazení stabilizuje. Jak si to vysvětlujete? Kolik z nich se uživí a kolik naopak během pár let bude muset zavřít?

Když se podívám na klienty, kteří jsou u nás delší dobu, a můžeme u nich tedy porovnávat, tak stále rostou tempem vyšších jednotek procent. A to i když trh celkově klesal. Myslím, že to je hlavně díky tomu, že se v hubenějších letech dokázali přizpůsobit. Zefektivnili svůj provoz, našli si prostor, ve kterém jsou dobří. Daří se především těm e-shopům, které nabízejí vlastní výrobky, jedinečnou expertízu v nějaké specifické oblasti a prvotřídní zákaznickou podporu. To je podle mě cesta, na které mohou obchodníci být úspěšní i do budoucnosti. Naopak krátkou životnost mívají třeba takové projekty, které stojí na přeprodávání zboží.

Ovšem pak jsou tu ty obří, které také neprodávají své vlastní zboží, nebo jen částečně.

Ty beru jako samostatnou a specifickou kategorii. Mají úplně jiné možnosti z pohledu investic do marketingu nebo rozvoje obchodu. Na druhou stranu, ani těm největším e-shopům se nevyhnul pokles nebo alespoň výkyv směrem dolů. Například když se podíváme na největší prodejce elektroniky, píše se o velkých problémech CZC.cz a Alza.cz také poprvé ve své historii zveřejnila pokles obratu, konkrétně za rok 2022.

Někdy se z různých reklam zdá, že založit si e-shop a vydělávat je jednoduché. Aby skutečně fungoval a generoval zisk, to asi jednoduché není.

Samozřejmě že není. Stejně jako v jiných oblastech je důležité dobře počítat a plánovat. A jak pozorujeme u našich klientů, často se daří takzvaným srdcařům. Tedy těm, kteří mají e-shop postavený na něčem, čím opravdu žijí. My jim k úspěchu můžeme přispět tak, že jim poskytneme co nejvyšší užitek za co nejnižší cenu. Naše platební brána pomáhá díky svým funkcím a výběru platebních metod k vyššímu počtu dokončených plateb, a tedy k vyšším tržbám. Navíc s ní obchodník ušetří na transakčních poplatcích.

Na český trh nastoupil globální hráč Adyen. Co to pro vás znamená?

Nastoupil skutečně impozantně. Své služby poskytuje mimo jiné pod hlavičkou ShoptetPay a stahuje na sebe velký počet klientů zejména ze segmentu mikro, s měsíčním objemem plateb v desítkách tisíc korun. Jejich ceny patří k nejvyšším na trhu, ale pro začínající e-shopy asi nejsou transakční poplatky tak důležité. Adyen je určitě smysluplnou volbou i pro e-shopy prodávající do celého světa, třeba i do Asie nebo Jižní Ameriky. My se soustředíme na to, abychom rostli v segmentu středních a větších obchodů, které prodávají v Evropě.

Technologický vývoj zase zrychlil a s ním i aktivity různých podvodníků a útočníků. Jak to ovlivňuje vás? Nutí vás to k nějakým změnám, investicím?

Do bezpečnosti investujeme neustále. Zpracováváme platby, je pro nás samozřejmostí, že zabezpečení procesů je naprostou prioritou. Musíme splňovat přísné předpisy, máme například nejvyšší certifikaci PCI DSS pro bezpečné zpracování plateb kartou. Jsme pod dohledem České národní banky i ministerstva financí.

Snažíte se neustále inovovat. Je to snahou být napřed, nebo vás k tomu nutí trh?

Obojí. Dříve jsme jako inovátory vnímali konkurenty ze společnosti GoPay, kteří odvedli velký kus práce. Poté, co je koupila nadnárodní společnost Worldline, jsme od nich zaznamenali odchody některých klíčových lidí. Štafetu inovátora jsme tak převzali my, jako první jsme do platební brány integrovali nové metody jako QR platby, odložené platby Twisto, Skip Pay nebo PlatímPak, platby na tři splátky bez navýšení nebo splátkový prodej. Na platební bráně nabízíme nejpokročilejší integraci populárních plateb Apple Pay a Google Pay, to vše proto, abychom obchodníkům stále pomáhali zvyšovat počet dokončených plateb a byli pro ně nejvýhodnějším řešením.

Jde jen o svobodu volby pro klienta, nebo se odložené platby a podobně reálně využívají?

Odložené platby u nás zatím nejsou tak populární jako například ve skandinávských zemích, jejich využití je tady nízké. Nám jde ale hlavně o to, aby platící zákazníci měli možnost jejich volby. Mezi našimi klienty jsou i e-shopy, které mají vysokou průměrnou hodnotu objednávky, u nich jsou tyto formy platby velmi užitečné. Na náš provoz nemá vliv, která platební metoda je jak využívaná. Naším cílem je poskytnout výběr každému, kdo chce zaplatit. Chceme dosáhnout u každého obchodu, který používá naši platební bránu, co nejvyššího počtu dokončených plateb. A nehraje pro nás až takovou roli, jakou konkrétní platební metodou probíhají. Když se daří našim klientům, daří se i nám.

Člověk by si vás představil spíše jako technologickou firmu, avšak se splátkami do vaší práce vstupuje i práce s rizikem. Nebo je to jinak?

Pokud jde o splátkové platební metody, riziko neneseme my ani obchodník. Vždy jde o smlouvu mezi poskytovatelem konkrétní platební metody, jako jsou Twisto, Cofidis, ESSOX, HomeCredit a další, a platícím zákazníkem. Naše role je v tom, že tyto možnosti zpřístupňujeme plátcům. Jak už jsem říkal, pomáháme obchodníkům k co nejvyššímu počtu dokončených plateb. Zároveň se ale neprofilujeme jako čistě technologická firma. Nechceme zakrnět, tak se rozhlížíme po nových možnostech. Například jsme před rokem začali klientům poskytovat podnikatelský úvěr. A v budoucnosti od nás určitě můžete čekat další novinky.

Jak moc uživatelé podnikatelské úvěry využívají? Má na to vliv doba drahých, byť teď už mírně zlevňujících peněz?

Využití podnikatelských úvěrů je silně pod naším očekáváním. Máme pro to několik hypotéz, které postupně ověřujeme. Věřím, že i v této oblasti nabídneme tu nejlepší službu.

Jakub Ouhrabka

je ředitelem společnosti Comgate, poskytující více než 20 let platební brány e-shopům a platební terminály do prodejen. Působí v ní již od roku 2000, kdy začínal jako vedoucí vývoje informačních systémů. Od roku 2017 je jejím ředitelem. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy.