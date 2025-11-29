Výdejní boxy pod náporem rekordních Vánoc. Problémy prý nehrozí, někteří zákazníci hlásí opak
- Vánoční nákupní sezona je v plném proudu a přepravní společnosti už čelí vysokému počtu objednávek.
- Nejpopulárnějším způsobem vyzvednutí zásilek se v posledních letech staly výdejní boxy.
- Jejich provozovatelé problémy s doručováním zásilek až na výjimky nehlásí. Ze strany mnohých zákazníků však dopravci čelí kritice.
Období předvánočních nákupů je v plném proudu. V době kolem Black Friday, který letos připadl na 29. listopadu, množství objednávek kulminuje a následně se drží vysoko až do Vánoc. „Například loni byl rekordním dnem 16. prosinec,“ říká ředitel přepravní společnosti GLS v Česku Petr Pěcha. Znamená to tedy, že začíná období, kdy mají doručovací společnosti vůbec nejvíc napilno.
Nejpopulárnějším způsobem vyzvedávání zásilek se staly výdejní boxy, kterých bude na konci letošního roku podle odhadů Asociace pro elektronickou komerci (APEK) v Česku kolem 15 tisíc. „Ve vztahu k vánočním objednávkám uvedlo 57 procent respondentů z řad uživatelů internetu, že budou své objednávky směřovat do výdejních boxů,“ potvrzuje jejich popularitu výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.
Popularitu potvrzují i jednotliví přepravci. „Ve srovnání s loňským rokem posílila obliba doručení do AlzaBoxů. Letos ho preferuje 74 procent dotázaných, zatímco loni to bylo 71 procent,“ uvádí PR manažerka Alza.cz Eliška Čeřovská.
Přepravci: Doručovat stíháme
Zásilek je letos podle některých dopravců rekordní množství. „Už před týdnem jsme překonali náš historický rekord a vypadá to, že tento rekord bude letos ještě několikrát překonán,“ uvádí Pěcha z GLS. Přesto podle něj nehrozí, že by se zásilky až na výjimečné případy zpožďovaly nebo čelily jiným problémům.
Problémy nehrozí ani podle Zásilkovny. „Boxy jsou vytížené v podstatě stejně jako loni, ale mezitím jsme mnoho dalších boxů přidali, takže zásilek je v boxech meziročně více, ale kapacita díky novým boxům dostačuje. Spolu s kamennými výdejnami si tak lidé mohou nechat poslat zásilku na bezmála 10 tisíc míst a mají tedy opravdu na výběr,“ říká mluvčí společnosti Ondřej Luštinec.
Další dopravce, PPL, připouští, že určité komplikace mohou nastat z hlediska místa doručení. „Vzhledem k vysoké poptávce během vánoční sezony může v některých případech dojít k tomu, že z důvodu kapacitních omezení bude zásilka doručena na jiné výdejní místo,“ uvádí tisková mluvčí Michaela Tůmová. Generální ředitel DPD Miloš Malaník zase zmiňuje možné externí vlivy na dobu dopravy. „Samozřejmě mohou nastat situace, které nedokážeme nijak ovlivnit, například sněhová kalamita nebo ledovka,“ komentuje.
Kritika zákazníků
Přestože jednotlivé přepravní společnosti problémy až na výjimky nepřipouštějí, na jejich facebookových profilech sdílejí mnozí zákazníci negativní zkušenosti s doručením. „A balík, který přes AlzaBox jde přes týden, je v pořádku? Nikomu nedoporučuji…“ napsal kupříkladu nedávno jeden z komentujících pod příspěvek na profilu Alzy.
Podobné komentáře se objevují i u dalších přepravců. „Bohužel Zásilkovna jde od desíti k pěti. Objednaný balíček do Z-BOXu, bohužel žádná SMS na vyzvednutí, jenom potom SMS, že balíček je poslaný nazpět. Psala jsem e-mail, doteď žádná odpověď,“ stěžuje si jedna z uživatelek na Facebooku dopravce. Kritika se však nevyhýbá ani ostatním doručovacím společnostem.
Kratší úložní doba i flexibilní doručení
I když dopravci explicitně žádné větší problémy nezmiňují, někteří reagují na předvánoční sezonu úpravami svých pravidel a postupů. „Abychom zvýšili plynulost doručování během špičky, dočasně jsme zkrátili dobu uložení zásilek na výdejních místech One Point na tři pracovní dny z původních pěti,“ uvádí mluvčí Allegro.cz Monika Brichtová.
K obdobnému kroku se uchýlila i Alza. „Ke každému AlzaBoxu přistupujeme individuálně a podle jeho vytížení upravujeme dobu pro vyzvednutí zásilek. Tento přístup nám umožňuje obsloužit co nejvíce zákazníků během náročného vánočního období,“ popisuje Čeřovská. Většina dopravců však plánuje držet dobu vyzvednutí zboží z boxů na dvou dnech.
Zásilkovna zase spouští v rámci všech dep sobotní doručení. „To znamená, že do Z-BOXů, na kamenná výdejní místa a případně i na adresu budeme v sezóně doručovat také o sobotách,“ doplňuje Luštinec s tím, že firma zároveň spustila možnost preferenčního doručení, kdy může zákazník upřednostnit rychlost nebo naopak konkrétní výdejní místo.
Výdejních boxů bude přibývat
Všichni dopravci se shodují, že do budoucna počítají s navyšováním počtu výdejních boxů. „Zájem Čechů o doručení do boxů meziročně roste, a proto rozšiřujeme nejen jejich počet, ale i strategické rozmístění po celém Česku,“ říká Tůmová z PPL, která má v tuzemsku momentálně kolem 2200 boxů.
V rozšiřování pokračuje i Alza. Čeřovská zároveň připomíná, že v mnoha obcích v Česku zatím výdejní boxy chybějí – zejména v těch menších. Podle květnového průzkumu agentury Nielsen Admosphere není žádný k dispozici ve 28 procentech obcí do 5000 obyvatel.