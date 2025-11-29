I stovky procent za den. Sedmička blížících se IPO, která mohou vydělat balík
- IPO efekt nastává, když firma nově vstupující na trh nabízí akcie za poměrně solidní/nízkou upisovací cenu, aby zajistila upsání celé emise.
- Jde o potenciální cestu k vysokému krátkodobému výdělku.
- IPO efekt není investiční strategií a často velmi rychle vyprchá.
Je libo 180 procent za jediný den? Nestává se to často, ale jde to. Jednou z cest k natolik opulentnímu výdělku je jev nazvaný IPO efekt. Jde o to, že čerstvě příchozí firma na trh, která není zrovna nositelem superbrandu á la Birkenstock nebo třeba Reddit, nabízí investorům své nové akcie zpravidla za poměrně solidní cenu, aby se celá emise upsala a nebyla z toho ve finále velká ostuda.
Na to ale čekají spekulanti, kteří někdy tuší (a občas dokonce i správně předpokládají), že upisovací cena je tak nízko a investorů, na něž se nedostalo, je takové množství, že akcie udělá krátce po vstupu na burzu raketu. Zmíněné procento z úvodu odstavce jste tak například mohli vydělat tento týden v hongkongském IPO společnosti Quantgroup.
Příkladů z poslední doby ale najdeme podstatně více, a to v zásadně méně exotických oblastech. Jelikož Wall Street považujeme dlouhodobě za akciového krále, ač může mít tu a tam i poloviční výnos než kupříkladu burza pražská, jak vidíme zrovna letos. Pojďme hledat zlato do Ameriky.
Rychlý start
Vezměme si třeba firmu Figma, která vstoupila na newyorskou burzu letos v červenci. Během jediného dne vyskočila ze 33 až na 115 dolarů. Ano, až na třiapůlnásobek startu. Z jednatřiceti dolarů na úpisu se první den dostal až nad 83 dolarů Circle, hezký startovní průběh měla i Klarna, Hinge Health či CoreWeave. Obecně vzato pak letos platí, že IPO efekty jsou nadprůměrné. Ostatně trh roste, investoři jsou chamtiví a věčně při penězích, no, vždyť to znáte.
IPO efekt samozřejmě není univerzální spásou a něčím, co by šlo označit za investiční strategií. Warren Buffett by si nad hovorem o IPO efektu odplivl a zakousl se do hamburgeru, ale pro spekulanty, kteří navíc i v této disciplíně mohou diverzifikovat, to může být zajímavou prémií k jejich jinak počestně investičnímu životu.
Problémem efektu je, že často nejen velmi rychle vyprchá, ale navíc se mnohdy přelije do negativního sentimentu a akcie je pak dlouhé měsíce vláčena v prachu a ostudě pod svou upisovací cenou. Bývá mrzení, otrava, blbá nálada a tenhle splín se musí prostě vysedět. Proto pokud budeme mluvit o IPO efektu, bude nás zajímat jen prvních pár dní po vstupu na burzu. Pak je ideální příliš dlouho se neopájet nepochopitelně vysokým ziskem a raději v tichosti zmizet.
Dnes nahlédneme do budoucnosti a poznamenáme si do svých investičních diářů pár důležitých dat anebo přibližných termínů, kdy by mělo v nejbližších měsících dorazit na burzu nové zboží, u kterého by se, dá-li investiční bůh, dal očekávat solidní start a potenciálně i nějaký ten IPO efekt. Jinými slovy, představíme si nejočekávanější akciové emise příštích měsíců, které přinejmenším stojí za to vzít v potaz a udělat si na ně v portfoliu třeba i trochu místa. Pojďme na to.
Konec roku bývá pro IPO tradičně slabší, výjimkou je přímo v těchto dnech FireFly Automatix, menší firma z oblasti automatizace. U menších emisí často rozhoduje primárně nálada vůči segmentu small caps, která je aktuálně poměrně dobrá – index Russell 2000 agregující „čučkaře“ je na svém historickém vrcholu. Začátkem prosince se pak chystá na trh biomedicínská Regentis Biomaterials, obdobně velmi spekulativní emise, kde bude záležet na tom, jak se firma trefí do nálady trhu. Větší věci se ale budou dít v prvních měsících příštího roku.
Databricks je velká firemní platforma pro práci s daty a nasazování umělé inteligence. Pokud na burzu skutečně dorazí, a může to být už v prvním pololetí příštího roku, může těžit jednak z obliby tématu AI, jednak z toho, že jde o firmu stojící v základech firemní IT infrastruktury. O tom, jak se bude akcie vyvíjet po startu obchodování, rozhodne hlavně cena při uvedení, a to, zda se podaří udržet tempo růstu i mimo největší zákazníky.
Grafici znají
Canva je masově používaná platforma pro tvorbu grafiky, prezentací a marketingových výstupů, stále víc míří i na firmy. Jako známý brand může mít silný start a zároveň dlouhodobější prostor pro růst, pokud bude zvyšovat podíl platících uživatelů a firemních předplatných. Klíčové bude, jestli ji nové funkce s umělou inteligencí skutečně pomohou víc prodávat, nebo jen přiostří konkurenci. Termín je nejasný, ale příští rok pravděpodobný.
Kraken, který by mohl dorazit během prvního čtvrtletí, patří mezi nejvýraznější kandidáty s potenciálem rychlé reakce trhu, zejména pokud bude nálada kolem kryptoměn příznivá. Současně může nabídnout i delší příběh o postupném pronikání krypta do běžných financí. Největší proměnnou ale zůstává cykličnost: vývoj ceny bude citlivý na výkyvy kryptotrhu i na regulatorní zprávy.
Infrastruktura a bitcoiny
BitGo nabízí úschovu digitálních aktiv a bezpečnostní infrastrukturu pro instituce. Investoři ho mohou vnímat jako méně spekulativní způsob, jak se podílet na růstu kryptosektoru, protože stojí spíš v jeho zázemí než přímo na obchodování. V praxi ale pořád platí, že trh mu může dát podobnou nálepku jako celému sektoru – tedy vyšší kolísání a závislost na náladě kolem krypta. Na burzu by mohl dorazit potenciálně i zkraje příštího roku.
Plaid je infrastrukturní firma: propojuje bankovní účty s aplikacemi a rozšiřuje služby i směrem k ověřování identity a prevenci podvodů. Není to jméno na „ohňostroj“ prvních dnů, ale může nabídnout dlouhodobější růstový příběh, pokud si udrží schopnost zpeněžit své služby a rozšíří zdroje příjmů. Rizikem je tlak na ceny a změny pravidel pro sdílení bankovních dat. Termín je nejistý, příští rok je ale pravděpodobný. Good luck!