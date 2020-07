Vývojáři z eManu vidí v krizi šanci. Pro kapitál jdou na burzu | E15.cz

Těžkých časů se nebojí. Naopak se v nich pouštějí do zásadních kroků. V roce 2010, kdy se světová i česká ekonomika pomalu sbírala z propadu vyvolaného finanční krizí, úspěšně rozjeli softwarovou firmu eMan. Nyní, když si Česko teprve zvolna ulevuje od sevření koronavirovou pandemií, ale svět ještě zdaleka nemá vyhráno, míří s významným podílem své společnosti na burzovní trh pro menší podniky.

„Všechny formální povinnosti máme téměř splněny. Finální verzi našeho prospektu dostane počátkem července Česká národní banka a v půli srpna by měl začít úpis našich akcií,“ říká výkonný šéf a jeden ze čtyř spoluvlastníků eManu Jiří Horyna. Navzdory výpadku, který koronavirus způsobil ekonomice, jsou podle něj signály ohledně výsledku emise optimistické. „Nechci nic zakřiknout, ale ohodnocení odpovídá našemu očekávání a zpětná vazba od potenciálních investorů je pozitivní,“ říká Horyna.

Současní majitelé si chtějí ponechat kontrolní většinu, tedy minimálně 51 procent. Tři procenta získali během června zaměstnanci a pro burzovní investory tak bude k dispozici až 46procentní podíl ve firmě, která by úpisem akcií chtěla získat 40 až 50 milionů korun.

Kdo je online, vítězí

Nový kapitál má eManu ulevit od splácení bankovního úvěru, s jehož pomocí společníci před dvěma lety vykoupili zpět 60 procent firmy od někdejšího investora – společnosti Jablotron. Na významu však nabývá hlavně druhý důvod vstupu na burzu, kterým jsou peníze na další rozvoj. „Patřím mezi ty, kteří očekávají ekonomickou krizi. Každá krize znamená příležitost a my na ni chceme být připraveni. Chceme posílit finanční stabilitu, abychom měli zdroje tuto příležitost využít,“ vysvětluje Horyna.

Svou vizi opírá o vlastní i všeobecné očekávání, že sektoru informačních technologií by se zpomalení ekonomiky nemělo až tolik dotknout. „Firmy přehodnocují své priority a mnohem více uvažují o digitalizaci. Řada z nich převedla v době karantény zaměstnance na práci z domova a zjistily, že na to nejsou dobře připraveny. Ještě větší prostor pro IT ale představuje mnohem větší zájem o komunikaci se zákazníky přes různé online kanály,“ vysvětluje Horyna. Vítězi v době karantény totiž byly zejména e-shopy a další online byznys.

Nás to prostě pořád baví

Podobné projekty vznikající za časů koronaviru budou podle šéfa eManu teprve postupně začínat. Firma ale vidí příznivě už tento rok. Proti loňskému obratu 165 milionů korun naplánovala mírný růst na 170 milionů korun. A už nyní si její vedení troufá říci, že pokud se nestane nic mimořádného, tento cíl bude naplněn.

„V poslední době jsme dodali PPL poměrně významný projekt pro parcelshopy, což je jeden z jejich klíčových systémů. Pak třeba s německou společností ConstellR pracujeme na komplexním řešení pro zpracování dat ze satelitů. Máme nové projekty s Lesy ČR a také jsme nedávno, navzdory covidové nejistotě, získali nového klienta ve Spojených státech,“ vypočítává důvody pro optimismus Horyna.

Tomáš Čermák a Jiří Horyna, dva ze zakladatelů společnosti eManAutor: eMan

Společnost, která stavěla svůj byznys na budoucnosti mobilních aplikací už v době, kdy svět žil ještě tlačítkovými telefony, během dekády své existence vyrostla ve středně velkého IT hráče a dodává komplexní softwarová řešení. Mezi její zákazníky se řadí automobilky, jmenovitě třeba Škoda Auto, významní hráči energetiky, jako E.ON, Bohemia Energy nebo MND, ale také banky (ČSOB) či průmyslové podniky. „Historicky jsme měli hodně nabídek od různých subjektů, že by do naší firmy kapitálově vstoupily. Jenomže velcí investoři chtějí zpravidla většinu. Burza nám dává smysl i proto, že nad firmou neztratíme kontrolu. Nás to prostě pořád baví,“ říká šéf eManu Jiří Horyna.