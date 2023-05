Začíná další etapa rekonstrukce Barrandovského mostu | e15.cz

V pondělí 15. května 2023 vyjedou na Barrandovský most stavební stroje a začnou tak hlavní práce druhé etapy rekonstrukce mostu. Řidiči nicméně musí počítat s postupným omezováním dopravy již od soboty 13. května. V letošním roce se bude v rámci rekonstrukce odstraňovat mostní svršek a stávající vybavení na severní polovině jižního mostu a na barrandovské rampě z ulice K Barrandovu. Opravy by měly skončit v druhé polovině srpna.

V rámci rekonstrukce Barrandovského mostu je v plánu také výměna mostních dilatačních závěrů, sanace spodní části nosné konstrukce jižního mostu a další práce. Druhá etapa rekonstrukce Barrandovského mostu bude zároveň s ohledem na dopravu náročnější než ta první. Hlavní město proto apeluje na řidiče, aby byli v rámci rekonstrukce trpěliví a ohleduplní při svých cestách a pokud to bude možné, aby se cestování přes most vyhnuli, případně využívali ve zvýšené míře dopravní aplikace. Posílena bude také městská hromadná doprava.

Od 15. května až do druhé poloviny srpna bude mimo jiné uzavřena kvůli rekonstrukci rampa z ulice K Barrandovu, kterou v běžném provozu využívá až dvojnásobný počet vozidel než rampu ze Strakonické ulice opravovanou v loňském roce. Na Barrandovském mostě bude doprava vedena ve třech provizorních jízdních pruzích v každém směru, tedy tři pruhy směrem na Smíchov a tři pruhy směrem na Braník. Jeden jízdní pruh ve směru Jižní spojka bude převeden do protisměru. Objízdná trasa povede po Pražském okruhu Lochkovským tunelem a po Strakonické ulici zpět na Barrandovský most a Jižní spojku.

Částečná omezení na mostě budou nicméně již od soboty 13. května, kdy je v plánu instalace orientačního dopravního značení na objízdné trase. Po dokončení umístění dopravního značení se o víkendu uskuteční kontrola v místě mostu a na příjezdových komunikacích, aby hlavní město eliminovalo možné problémy v prvních pracovních dnech po zahájení prací. Dále budou, podobně jako v loňském roce, připraveny v blízkosti mostu odtahové vozy na klíčových místech tak, aby v případě nehody nebo poruchy vozidla byl možný průjezd po mostě v co nejkratší době.

Po dobu rekonstrukce bude na vyznačené objízdné trase přes Pražský okruh možné jezdit bez dálniční známky. Je ovšem nutné z dálnice sjet v místě, kde ji objízdná trasa opouští, neboť v dalším úseku dálnice je již nutné mít zaplacenou známku. Detailní informace k celé rekonstrukci jsou k dispozici zde: https://barrandak.cz/.