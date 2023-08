Zaměstnanci chtějí víc volného času, říká Jiří Konečný z Amazonu | e15.cz

V logistice a ve skladech lidé nejčastěji pracují na osmihodinové ale i dvanáctihodinové pracovní směny, šest z deseti pak pět dnů v týdnu. Ukázal to průzkum pro společnost Amazon, realizovaný v Česku a na Slovensku. Podle Jiřího Konečného, který v ní řídí distribuční centra, mají lidé zájem o flexibilnější uspořádání pracovní doby. „Dokonce si všímáme trendu, kdy někteří naši zaměstnanci na vlastní žádost přechází z plného úvazku na zkrácený,“ říká v rozhovoru.

Experiment se čtyřdenním pracovním týdnem získává další příznivce. Jak je tento trend vnímaný u zaměstnavatelů, kteří nabízí práci na směny?

V případě logistiky a skladů se jedná často o manuální práci. Výsledky našeho průzkumu ukázaly, že se u nás můžeme nejčastěji setkat s osmihodinovými a dvanáctihodinovými směnami. Šest z deseti zaměstnanců, kteří pracují na směny, má podle výsledků průzkumu navíc klasický pětidenní pracovní týden. Jedná se přitom spíše o dělnické a skladnické profese.

Čtyři dny v týdnu pracuje pouze jeden zaměstnanec z deseti, přičemž častěji jde o pracovníky ve vedoucích pozicích. V Amazonu zaměstnanci v distribučních centrech pracují při plném úvazku čtyři dny v týdnu na desetihodinových směnách. Mají tedy vždy minimálně tři dny volné, které mohou věnovat rodině, vlastním zálibám či vyřizování osobních záležitostí. To jsme zavedli již před sedmi lety při otevření našeho prvního distribučního centra a spousta zaměstnanců tento flexibilní způsob práce oceňuje.

Logistika vyžaduje detailní plánování. Jak tedy zajišťujete, aby byl na každé směně dostatek pracovníků?

U nás zaměstnanci pracují v několika variantách směn. Je to buď v první polovině týdne, ve druhé polovině týdne nebo v takzvané „donut“ směně, kdy pracují dva dny, poté mají den volna a následně opět dva dny pracují. Dále fungují víkendové směny a zaměstnanci na částečný úvazek pracují pouze tři dny v týdnu. Samozřejmě v případě, že si z osobních důvodů potřebují směnu přehodit, mohou o to jednou za dva týdny požádat. Chod všech procesů našich distribučních center je tedy vždy dostatečně pokrytý a díky tomu můžeme zaměstnancům nabídnout větší flexibilitu.

Opět jsme si průzkumem ověřili, že to v jiných českých firmách podobného zaměření není standardem. Firmy nabízí hlavně možnosti s jednou variantou, případně dvěma až třemi variantami směnného provozu. Flexibilní směny či více variant směn pak mají zejména profese řidičů, naopak pracovníci ve skladu mají na výběr méně.

Jen sedm procent zaměstnanců ve směnných provozech má podle průzkumu částečný úvazek. Jak fungují u vás?

Někteří zaměstnanci, kteří mají zkrácený úvazek, u nás pracují pouze tři dny v týdny nebo pouze o víkendu. Typicky to mohou být maminky vracející se z rodičovské dovolené, které si chtějí něco přivydělat, ale zároveň chtějí mít dostatek času na rodinu. Dokonce si všímáme trendu, kdy někteří naši zaměstnanci na vlastní žádost přecházejí z plného úvazku na zkrácený. Pokud zaměstnanci takové přání projeví, vyhovíme jim, a přitom jim ponecháme stejné podmínky a zaměstnanecké benefity, jako při práci na plný úvazek.

Jaké jsou důvody toho, že si zaměstnanci úvazky snižují?

Vnímáme, že pro zaměstnance vzrůstá důležitost volného času a chtějí mít dostatek volna pro rodinu či své koníčky. Může se však jednat také o změnu životní situace, řekněme, pokud se musí zaměstnanec například starat o nemocného blízkého a zkrácení úvazku mu pomůže v tom, že si nemusí hledat jinou práci. Těch důvodů se dá najít spousta, je to hodně individuální.

Z průzkumu vyplynulo, že u zaměstnanců pracujících ve směnném režimu, jsou největším motivem peníze. Jak je to se zaměstnaneckými benefity?

Co se týče benefitů, i zde nám průzkum potvrdil, že zaměstnanci pracující na směny nejčastěji preferují finanční odměny. Neméně důležitý je však pro ně i volný čas například v podobě dovolené navíc. Mezi nejoblíbenějšími benefity se dostaly také příspěvky na finanční produkty, stravenky, bonusy za docházku, ale i stravování či nápoje na pracovišti. Z průzkumu dále vyplynulo, že důležité jsou pro zaměstnance i příspěvky na vzdělávání, anebo svozy do zaměstnání. Poslední zmíněný benefit oceňují zejména pracovníci ve skladnických profesích.

To můžete potvrdit?

Určitě. Zaměstnancům nabízíme dopravu do zaměstnání zdarma, což využívá okolo 90 procent z nich. Společně s dotovanými obědy za 29 korun patří tyto dva benefity mezi ty nejoblíbenější.

Co třeba vzdělávání?

Zájemce o kariérní růst podporujeme unikátním vzdělávacím program Career Choice. Zaměstnanci v něm mohou vybírat ze spektra vzdělávacích kurzů od cizího jazyka přes IT nebo účetnictví až po řidičské oprávnění na autobus či kamion. V jeho rámci Amazon finančně přispívá 95 procent na školné, celkově mohou zaměstnanci čerpat příspěvek v částce 120 tisíc korun během čtyř let. Zaměstnanec se však k ničemu nezavazuje, a pokud se rozhodne nabyté vzdělání uplatnit ke kariérnímu posunu někam jinam, nijak mu nebráníme. Tento vzdělávací program nabízíme po celém světě. Bereme to jako náš další příspěvek pracovnímu trhu, kdy na něj posíláme kvalifikovanější uchazeče o práci.

Jiří Konečný

Před nástupem do Amazonu získal první zkušenosti s logistikou a operativou během stáže v letecké přepravní společnosti na Amsterdamském letišti. V Amazonu začal v roce 2015 na pozici area manažer, kdy se podílel na spuštění distribučního centra v Dobrovízi. Aktuálně je zodpovědný za rozjezd outbound oddělení v novém robotickém distribučním centru Amazonu v Kojetíně. Z pozice manažera provozu se věnuje strategickému plánování, řízení projektů, mentoringu a rozvoji lokálního týmu.