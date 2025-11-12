Ženy staví byznys na vztazích, online nástroje zanedbávají. Projekt společnosti Visa jim chce pomoci propasti v podnikání překonat
Umělá inteligence může podnikatelkám zásadně zjednodušit práci, od automatizace rutinních úkolů po marketing či finanční plánování. Přesto ji 60 procent českých žen v byznysu zatím vůbec nevyužívá. Ukazuje to aktuální průzkum společnosti Visa, který zveřejnila při spuštění druhého ročníku celosvětového projektu Visa She’s Next. Ten má pomoci ženám překonávat překážky, jež brání v rozvoji jejich podnikání.
Podíl žen mezi podnikateli v Česku se dlouhodobě pohybuje jen kolem třetiny. Podle studie Deloitte a Havel & Partners by přitom jejich lepší zapojení do ekonomiky mohlo zvýšit HDP o téměř 8 % během pěti let. Právě k naplnění tohoto potenciálu chce přispět projekt Visa She’s Next, který vzniká ve spolupráci s ČSOB a organizací Ženský byznys.
„Ženy v podnikání mají obrovský potenciál, ale některé trendy, jako digitalizace nebo síťování, jim zatím unikají. Proto vytváříme programy, které jim pomáhají tyto mezery vyrovnat,“ vysvětluje Světla Košková, marketingová ředitelka Visa a porotkyně projektu She’s Next.
Zatímco například přes šedesát procent mužů plánuje využívat nástroje umělé inteligence ve větší míře než doposud, u žen je to jen necelá polovina. A každodenně s AI pracuje pouhých 13 % podnikatelek. „Umělá intelignece přitom dokáže šetřit čas i náklady, zefektivnit zákaznický servis a poskytnout kvalitní podklady pro rozhodování. Je to obrovská šance, kterou ženy zatím nevyužívají naplno,“ dodává Košková.
Zmíněný projekt tak nabízí ženám nejen inspiraci, ale i konkrétní pomoc. Od vzdělávání, přes mentoring až po podporu v komunitě dalších podnikatelek. Zájemkyně z celé republiky se mohou přihlásit až do konce listopadu a porota zhodnotí jejich podnikatelský příběh, inovativnost i společenský dopad. Stejně jako loni pak vybere pět vítězek, které si rozdělí balíček podpory v hodnotě přes 700 tisíc korun. Jeho součástí je mentoring, právní poradenství, audit podnikání nebo třeba marketingová kampaň.
Ženy staví byznys na vztazích
Podle průzkumu Visa ženy podnikatelky nejčastěji získávají zákazníky díky osobním doporučením, spoléhá na ně více než polovina z nich. Muži naproti tomu častěji oslovují klienty přímo, konkrétně 38 %. K budování loajality proto podnikatelky volí především přátelský přístup, drobné dárky a slevy pro věrné zákazníky, zatímco online prostředí zůstává jejich slabinou. Vlastní web má jen třetina z nich a profil na sociálních sítích pouze čtvrtina.
Téměř polovina podnikatelek také podle průzkumu nespolupracuje s žádným jiným podnikatelem. U mužů je to jen třetina. A to přestože právě ženy silněji vnímají význam komunitní podpory, kdy konkrétně 60 % z nich říká, že členství v komunitě je uklidňuje, a téměř polovině dodává pocit, že nejsou na všechno samy - oproti necelé třetině mužů.
„Podnikání není jen o nápadu, ale o odvaze ho systematicky rozvíjet. Mentoring proto pomáhá ženám přemýšlet strategicky, řídit růst firmy a dělat rozhodnutí, která otevírají cestu k expanzi,“ vysvětluje další porotkyně Alžběta Králová z organizace Ženský byznys.
Pravidelný mentoring však podstupuje zatím jen třetina podnikatelek, přestože právě on bývá v začátcích nejefektivnějším způsobem, jak posunout byznys kupředu. „Z minulého ročníku také víme, že jen asi pětina přihlášených měla svůj záměr i finančně spočítaný,“ dodává Michaela Bauer, další porotkyně projektu, proč se bude letos klást důraz i na strategické myšlení a dlouhodobý růst.
Porotu bude ale mimo jiné zajímat třeba také podnikatelská etika, udržitelnost podnikání nebo přínos pro společnost. „Například jak podnikání pomáhá zachovat tradiční řemeslo, nebo podporuje jiné skupiny, třeba maminky na mateřské,“ uzavírá Králová.