Žhavé tipy, kam v roce 2021 investovat | E15.cz

Akciové trhy začátkem roku výrazně oslabily, avšak následně přidaly desítky procent a dosáhly na nová maxima. Ukázkově to dokládají příklady dvou světoznámých společností, Facebook a PayPal. Pravdou je, že na minulosti už nikdo nevydělá a mnohem zajímavější je tak prognóza dalšího vývoje akciových trhů. Při hledání odpovědi na otázku, které akciové tituly by mohly být úspěšné v roce 2021, má ale ohlédnutí do minulého roku bezpochyby svoji cenu.

Facebook je stále levný

Společnost Facebook zná mnoho z nás zejména z uživatelského hlediska. Pod „Facebook rodinu“ patří, vedle samotného Facebooku, například i Instagram či Whatsapp. Zmíněné aplikace používají přibližně tři miliardy lidí, což je téměř polovina světové populace. To představuje pro Facebook obrovský trh potenciálních zákazníků, díky kterým jsou inzerující společnosti ochotné platit peníze za reklamu, která je prakticky jediným zdrojem příjmů firmy.

Facebook ale neposkytuje pouze nový prostor pro reklamu. Pro řadu inzerentů, zejména různé malé firmy či živnostníky, inzertní prostor dokonce vytváří. Umíte si představit, že by si malý podnikatel platil drahou reklamu v novinách či v televizi? To zřejmě ne, avšak Facebook poskytuje prostor a nástroje pro dobré cílení reklamy prakticky pro každého.

Akcie Facebooku však od březnových minim přidaly přibližně 100 procent. Vyčerpal tedy tento titul prostor pro další růst a stal se už drahým?

Klíčové finanční údaje:

Tržní kapitalizace: 777 miliard USD

P/E (cena akcie / zisk na akcii): 30

Zisk na akcii: 8,78 USD

Růst tržeb: 18,70 %

Zisková marže: 32 %

Pokud se podíváme na ocenění Facebooku z hlediska ceny v poměru k očekávaným ziskům (Forward P/E), zjistíme, že akcie se momentálně obchodují kolem úrovně 23, což představuje pro růstovou firmu, která počítá s výrazným růstem tržeb i zisků v příštích letech, překvapivě nízkou hodnotou. Jen pro srovnání, na podobných hodnotách se obchodují typické hodnotové akcie jako Coca-Cola či Procter & Gamble. Facebook je tedy na růstovou společnost levný a ve srovnání s jinými velkými technologickými společnostmi s kapitalizací nad bilion dolarů (Apple, Amazon, abeceda, Microsoft) je dokonce výrazně levnější než tyto firmy.

V poslední době akcie Facebooku část zisků zkorigovaly v souvislosti s novými regulacemi a monopolním šetřením v USA. Z finančního hlediska je ale firma zdravá, pravidelně vydělává každým rokem více, není zadlužená a disponuje dostatkem hotovosti. Další výhodou je, že i kdyby pandemie v tomto roce neskončila, fungování Facebooku by to pravděpodobně jen posílilo, neboť segment online retailu je na vzestupu a stále více společností své fungování přesouvá z fyzického světa právě sem.

PayPal nadále poroste

PayPal je jednou z nejznámějších platebních společností na světě. Společnost byla založena před více než 20 lety a podařilo se jí zachytit rostoucí potenciál sektoru digitálních plateb. Od té doby prosperuje, když firma pravidelně vykazuje dvouciferný růst tržeb.

Pandemie koronaviru e-commerce scéně významně prospěla, což znamenalo podporu také pro PayPal, a to díky síti více než 25 milionů obchodníků využívajících platformu. Pandemie zajisté mohla přispět k trvalému posunu ve spotřebitelských návycích a i když ne všechny nákupy budou prováděny online, je pravděpodobné, že význam elektronických plateb poroste. Společnost rovněž pokračuje v inovaci svých služeb. Nejnovější inovace umožňuje zákazníkům provádět platby prostřednictvím kryptoměn, protože popularita krypto aktiv stále roste a PayPal nechce zůstat pozadu.

Klíčové finanční údaje:

Tržní kapitalizace: 288 miliard USD

P/E (cena akcie/zisk na akcii): 93

Zisk na akcii: 2,65 USD

Růst tržeb: 24,70 %

Zisková marže: 15,50 %

Akcie Facebook a PayPal jsou pouze dvěma tipy společnosti XTB, předního mezinárodního on-line brokera. Jistě ne jedinými, kompletní přehled a analýzu ostatních vybraných akciových titulů můžete získat zdarma zde.