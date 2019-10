Zkratky, technologie a řeč těla. Vyzkoušejte si, zda jste mistry komunikace | E15.cz

FYI (For Your Information) = Pro tvoji informaci. Zkratka užívající se často při přeposílání emailu kolegovi, aby byl v obraze. TBA / TBC (To Be Announced / To Be Confirmed) = Bude upřesněno / Bude potvrzeno. Tato zkratka informuje, že přesné údaje budou teprve potvrzené, například čas a místo schůzky. ASAP (As Soon As Possible) = udělat požadovanou činnost co nejdříve je to možné – s nejvyšší prioritou. BYLO (Before You Leave Office) = Ještě než opustíš kancelář. Silnější ASAP. EOB (End of Business Day) = Konec pracovního dne. Uvádí se často ve spojení s něčím, co je potřeba udělat ještě ten den. 1-2-1 / 1-TO-1 (Meeting face to face) = Setkání ve dvou, například s manažerem nebo kolegou, aby se prodiskutovala nějaká práce. Patří sem například i pozvánka na osobní školení ve stylu „jeden na jednoho“. FTFY (Fixed that for you) = Opravil jsem to za tebe. RfQ (Request for Quotation) = Žádost o zaslání cenové nabídky. Jedná se o standardní obchodní proces, jehož účelem je vyzvat dodavatele, aby podal nabídku. V tomto dokumentu se kromě ceny vyskytují například platební podmínky nebo délka smlouvy. RSVP (répondez s'il vous plaît) = Prosím odpověz. Využívá se například jako žádost o potvrzení schůzky či akce, kdy musí pozvaná osoba potvrdit, zda se zúčastní či ne. TBD (To be discussed) = Bude projednáno. BTW (By the way) = Mimochodem