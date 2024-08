Zpožděné zavazadlo při letu vám pojišťovna proplatí až po šesti hodinách

Zatímco vcházíte do příletové haly v Athénách, váš kufr se bezprizorně točí na pásu někde v Dubrovníku. I takhle může vypadat začátek dovolené, kdy se místo odpočinku budete muset dovolávat, abyste se mohli opět šťastně shledat na správném letišti. Zavazadla se vám mohou ztratit a zničit také ve vlaku, autobusu nebo třeba v karavanu. Pokud máte pojištění, bude vás to bolet o něco méně. Jde ale o to si ho správně nastavit.