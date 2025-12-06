Elon Musk po evropské pokutě pro síť X vyzval ke zrušení EU
- Evropská komise uložila síti X pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun) z důvodu nedostatečné transparentnosti,
- Konkrétní porušení transparentnosti zahrnovala klamavý design modré fajfky, nedostatečnou transparentnost reklamního úložiště a neposkytnutí přístupu k veřejným datům pro výzkumníky.
- Majitel X, Elon Musk, v reakci vyzval ke zrušení EU a návratu suverenity jednotlivým zemím.
Americký miliardář Elon Musk reagoval na pokutu, kterou EU uložila jeho službě pro krátké zprávy X, prohlášením, že by EU měla být zrušena. Napsal to ve svém příspěvku na síti X. Kvůli nedostatečné transparentnosti uložila v pátek Evropská komise síti X pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun).
"EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany," napsal Musk. Ve svých příspěvcích neuvedl, zda se proti rozhodnutí odvolá. Svoji výzvu ke zrušení EU ale připnul na svůj profil, aby ji nové příspěvky nemohly odsunout. EU napadl také v řadě dalších příspěvků, obvinil ji z cenzury a podpořil požadavek na sankce USA proti Bruselu, napsala agentura DPA.
Evropská pokuta pro X rozhněvala také amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Ten ji označil za útok na všechny americké technologické platformy a na americký lid ze strany zahraničních vlád.
EK uložila X pokutu za porušení povinností v oblasti transparentnosti podle nařízení o digitálních službách (DSA). Mezi porušení patří klamavý design její modré fajfky, nedostatečná transparentnost jejího reklamního úložiště a neposkytnutí přístupu k veřejným datům pro výzkumníky.
Musk síť X koupil v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.
Již ve čtvrtek reagoval na blížící se rozhodnutí EU americký viceprezident J. D. Vance. "Kolují zvěsti, že Evropská komise vyměří síti X pokutu v řádu stovek milionů dolarů za to, že se nezapojuje do cenzury," uvedl na sociální síti X viceprezident. "EU by měla podporovat svobodu projevu, a ne útočit na americké společnosti kvůli nesmyslům," dodal.