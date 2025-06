Investiční holding EMMA Capital založil Jiří Šmejc poté, co jako akcionář opustil skupinu PPF, a od počátku ho nasměroval především do regionu jižní a jihovýchodní Evropy. „V některých z těchto zemí vidíme potenciál, jaký byl v Česku před deseti patnácti lety. Západní investoři se na tyto země dívají skrz prsty, ale my je známe a sázka na ně se nám vyplácí,“ říká Pavel Horák, partner a investiční ředitel EMMA Capital, ve výroční zprávě fondu J&T ARCH za rok 2024.

Když Jiří Šmejc v roce 2012 opouštěl skupinu PPF, byl rozhodnutý vybudovat vlastní podnikání. „Dospěl k názoru, že by v životě chtěl ještě něco dokázat nejen za PPF, jejímž byl léta pětiprocentním akcionářem a klíčovým manažerem, ale i za sebe,“ popisuje spoluzakladatel EMMA Capital Pavel Horák. Z PPF si Šmejc odnesl podíly ve firmách Home Credit a Air Bank a k tomu finanční vypořádání, z něhož zbylo asi deset milionů dolarů.

V začátcích oslovil Horáka a Tomáše Kočku, aby šli do projektu s ním. Vznikl tým tří zakládajících partnerů. Firma startovala v pronajatých kancelářích v činžovním domě, se šesti lidmi. „Ale přestože jsme začínali z nuly a na první investici do řecké sázkové společnosti OPAP jsme si museli půjčit, naše ambice byly od začátku veliké,“ říká Horák.

Rostoucí valuace a regionální strategie

EMMA Capital začínala s hodnotou mezi 200 až 300 miliony eur. Název firmy vymyslel Pavel Zuna a odkazuje na emerging markets – trhy, na které se skupina od počátku zaměřovala. „Odhad dnešní valuace skupiny je přes 1,3 miliardy eur. Účetní konsolidovaná ekvita se pohybuje kolem miliardy,“ uvádí Horák.

Skupina dnes působí v řadě zemí jihovýchodní a východní Evropy, tedy mimo trhy, které měla trojice zakladatelů důvěrně zmapované z dob působení v PPF. „Byla jiná doba. PPF šla do Číny a Ruska o mnoho let dříve, na vrcholu globalizace, kdy panovala úplně jiná představa, jak bude svět vypadat, než jak to pak dopadlo,“ vysvětluje Horák. Kromě toho by investice do těchto zemí podle něj vyžadovaly mnohem větší kapitál, než měli tehdy k dispozici.

Země jižní a jihovýchodní Evropy jsou podle Pavla Horáka pro EMMA Capital atraktivní i proto, že jim západní investoři často nedůvěřují. „V některých z těchto zemí vidíme potenciál, jaký byl v Česku před deseti patnácti lety. Sázíme na to, že západní investoři se na tyto země dívají skrz prsty a nedůvěřují jim, což není náš případ.“

Ani geopolitická nestabilita posledních let skupinu nepřiměla ke změně přístupu. „Přímý vliv současné politické situace na naše investice v tuto chvíli nevidíme. Rozhodně nás to nevede k úvahám o prodeji některých aktiv,“ říká Horák. Přiznává ale, že očekávání spojená s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nebyla naplněna. „Původně jsme se domnívali, že by změna americké administrativy mohla přispět ke snížení byrokracie a regulací v Evropě. V tom jsem ale dnes už spíš pesimista.“

Rozšiřování do zdravotnictví a logistiky

Letos v březnu oznámila EMMA Zeta, dceřiná firma EMMA Capital, akvizici společnosti Diamedix, která patří mezi největší distributory zdravotnického vybavení v Rumunsku. Výše transakce podle odhadů přesáhla miliardu korun. Firma se specializuje na laboratorní přístroje a dodávky testů. Horák potvrzuje, že akvizice znamená rozšiřování do dalších oblastí byznysu. „Klíčovými segmenty pro nás stále zůstávají gaming a energetika. Ale je pravda, že se nám rýsují dva další segmenty, ve kterých, pokud to bude možné, chceme posilovat. Jedním z nich je logistika a druhým právě prodej zdravotnické techniky.“

Nákup Diamedixu navazuje na předchozí vstup do srbské společnosti Magna Pharmacia, která je jedním z největších distributorů zdravotnické techniky v regionu. Tu skupina získala v lednu minulého roku.

Zásadní investicí EMMA Capital byla podle Horáka vstupní sázka na sektor gamingu. „Ta začala OPAPem, plynule se překlopila do investice do SAZKA Group, ta do investice do SuperSportu a ta zase do investice do Entain CEE. Z původně investovaných 60 milionů eur hodnota postupně vzrostla na přibližně půl miliardy – a to jsme si ještě postupně vybrali podstatnou sumu ve formě zisku,“ shrnuje Horák.

Druhým pilířem skupiny se stala společnost Premier Energy, kterou EMMA koupila ještě v době, kdy byla ztrátová a špatně řízená. „Podíl v Premier Energy jsme odkoupili na úplném začátku našeho podnikání od PPF. V té době šlo o ztrátovou společnost, která nebyla dobře vedená a porušovala spoustu ustanovení,“ popisuje Horák. „Od PPF jsme ji kupovali zhruba za čtyři miliony eur a od té doby se postupným zvyšováním efektivity a souběžnými malými akvizicemi změnila v to, čím je dnes – tedy ve společnost listovanou na rumunské burze s celkovou kapitalizací kolem 500 milionů eur.“

Odvážné kroky v těžkých časech

Investice do OPAPu přitom přišla v době, kdy se nad řeckou ekonomikou vznášela hrozba státního bankrotu. „Bylo to na vrcholu vlny, kdy se vážně diskutovalo o grexitu a ve vzduchu visela možnost řeckého státního bankrotu. To rozhodnutí nebylo jednoduché, ale přesto jsme se do této akvizice po mnoha bouřlivých diskusích rozhodli jít. Nakonec se to ukázalo jako poměrně jasnozřivé rozhodnutí,“ říká Horák.

Podobně odvážný byl i vstup na moldavský trh, kde EMMA Capital ovládla 70 procent trhu s elektřinou. Válka na Ukrajině tuto investici zásadně neovlivnila. „Ekonomické dopady nepociťujeme. Energetika je regulované podnikání, marže jsou legislativně pevně dané. Tím je i volatilita naší ziskovosti minimální,“ vysvětluje.

Základní investiční strategie skupiny EMMA Capital se za roky působení v podstatě nezměnila. Horák popisuje přístup jako pragmatický, zaměřený na stabilní růst a efektivitu. „Investujeme buď do retailových byznysů, které se zabývají dodávkami pro koncové spotřebitele, anebo do B2B společností, které jsou – řekněme – obchodního charakteru,“ říká.

Jsou však i oblasti, na které skupina cílit nechce. „Nemáme ambice jít do výroby ani do firem, které žijí z několika málo velkých zakázek,“ dodává Horák. Věří v to, že největší přidanou hodnotou je schopnost prodávat, udržet klienty a zvyšovat provozní výkonnost.

Příkladem je opět SuperSport. „Když jsme v roce 2019 odcházeli ze SAZKA Group a vstupovali do SuperSportu, produkoval EBITDA kolem 50 milionů eur. Ta dnešní je 130 milionů,“ uvádí.

Exitová strategie a pravidlo diverzifikace

Horák přiznává, že o prodejích se ve skupině uvažuje pravidelně, ale hlavní strategií zůstává dlouhodobé vedení firem a jejich rozvoj. Největším exitem byl zatím prodej tří čtvrtin společnosti SuperSport v roce 2022. „SuperSport se stal obětí vlastního úspěchu, což bylo proti jednomu z našich pravidel diverzifikace investičního portfolia. To říká, že žádná z investic nemá tvořit nadpoloviční většinu hodnoty celé skupiny.“

Z toho důvodu prodala EMMA Capital většinový podíl firmě Entain a zbytek vložila do společného podniku Entain CEE, který později koupil i polskou sázkovou společnost STS. „Takže jsme diverzifikovali tak, že nyní držíme minoritní podíly v různých firmách ve dvou zemích,“ vysvětluje Horák.

Pavel Horák, investiční ředitel a partner ve skupině EMMA Capital | Zdroj: repro e15

EMMA Capital se zaměřuje především na investice s minimální velikostí kolem deseti milionů eur. „V praxi je to spíš dvacet. Ale pokud jde o byznys, ve kterém se dlouhodobě pohybujeme, jsme schopni přikoupit i firmy mnohem menší – investice může v takovém případě představovat třeba jen dva nebo tři miliony eur,“ říká Horák. Takové akvizice podle něj často přispívají k rozvoji již existujících projektů.

Jistou výjimkou jsou mariny, které skupina vlastní. Horák je označuje za specifický typ investice. „To je v našem portfoliu skutečně anomálie. Je to nízkovýnosová investice s omezeným rizikem. Bereme ji jako obdobu investice do realit – jako bychom si koupili třeba parkovací dům v Praze,“ popisuje.

Na rozdíl od mnoha jiných českých investorů nemovitosti nejsou oblastí, do které by skupina chtěla vstupovat. „Tomu segmentu nerozumíme, a tak se do něj ani nepouštíme,“ říká Horák. Výjimkou jsou pouze soukromé projekty jednotlivých partnerů – třeba ostrov Velaa Jiřího Šmejce, který do EMMA Capital nepatří. „Ten, jakožto jeden z nejférovějších lidí, které znám, sám řekl, že v tomhle projektu nemusí být všechno přísně racionální a ekonomické: že to hlavní, o co mu jde, je dokonalost. Proto to šlo od začátku mimo EMMu.“

Otázku umělé inteligence a nových technologií Pavel Horák přenechává svému kolegovi. „To by byla otázka spíš pro našeho partnera Tomáše Kočku, který je z nás největším technologickým vizionářem. Já jsem spíš přízemní pragmatický boomer,“ říká s nadhledem.

Zelený přístup a adaptace na Green Deal

Přestože je Premier Energy, jedna z klíčových společností v portfoliu EMMA Capital, aktivní v distribuci plynu, skupina se hlásí k odpovědnému a udržitelnému přístupu. „Premier Energy skutečně ‚zelená‘ je, má to přímo ve své DNA, protože se dlouhodobě zabývá přechodem z plynu na zelené energie. Produkce ze zelených zdrojů roste minimálně dvouciferným tempem,“ říká Horák.

Zároveň zdůrazňuje, že firma je veřejně obchodovatelná, a tudíž musí své environmentální postupy transparentně reportovat. Skupina podle něj počítá jak s variantou přehodnocení Green Dealu, tak s jeho pokračováním v současné podobě. „Sice v omezené míře, ale investujeme do distribučních sítí pro plyn..., ale zároveň to děláme tak, aby byly schopné distribuovat i vodík,“ dodává.

Horák upozorňuje, že v otázkách udržitelnosti nejde jen o regulaci, ale i o osobní přístup. „Co se týká ESG jako celku, vždy se snažíme jednat tak, abychom z toho sami měli dobrý pocit. Chceme si umět zdůvodnit, že naše podnikání je nejen výnosné, ale také přínosné.“

To podle něj platí i pro investice do přístavních marin, které jsou citlivé na životní prostředí. „Moře je mimořádně citlivý ekosystém a my se ho snažíme maximálně chránit. V nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty při čištění lodí jsme velmi úzkostliví – na rozdíl od mnoha jiných marin, kde odpad často klidně pouštějí přímo do moře,“ doplňuje.

Obdobně odpovědně se skupina staví i k provozování herního byznysu. „V gamingovém byznysu je pro nás prioritou prevence patologického hráčství a boj s černým trhem. V tomhle typu podnikání je to naprosto klíčová problematika,“ říká Horák a dodává, že formální detaily, jako je druh pohonu služebních vozů, považuje v tomto kontextu za marginální.

Dostupnost a kontrola jako investiční kritéria

Zatímco mnozí čeští investoři v posledních letech regionálně diverzifikují kvůli geopolitickým rizikům, EMMA Capital se drží spíše blízkých trhů. „My až na výjimky neinvestujeme pasivně. I když máme v té které firmě minoritní podíl, vždy se snažíme podílet na řízení,“ vysvětluje Horák.

Podle něj je důležité mít možnost být na místě, pokud se situace vyvíjí nečekaně. „Upřímně řečeno, těžko můžete z Prahy něco řídit v Asii, Austrálii nebo v Americe. Do zemí, kde působíme, doletíme z Prahy maximálně za tři hodiny, takže když se někde něco děje, umíme být velmi brzy na místě.“

V roce 2023 získal fond J&T ARCH Investments podíl 8,1 procenta v EMMA Alpha Holdingu za částku sto milionů eur. Přesto podle Horáka nešlo o transakci motivovanou pouze zájmem o logistickou firmu Packeta. „Tam došlo k souběhu dvou věcí, které spolu nesouvisely. Spojení s J&T ARCH bylo iniciováno dlouholetým přátelstvím mezi Jiřím Šmejcem a Patrikem Tkáčem,“ říká Horák. Dvojice se dohodla, že spolupráce dává smysl pro obě strany, a po dvouměsíčním vyjednávání fond do holdingu EMMA Capital skutečně vstoupil.

Aktivní přístup i u minoritních podílů

I tam, kde EMMA Capital drží minoritu, si zakládá na aktivní roli. „Máme pouze dva významné minoritní podíly – jeden z nich je Entain CEE, kde držíme 22,5 procenta. Tou druhou významnější investicí je Packeta Group,“ říká Horák.

Entain CEE aktuálně exekutivně vede Radim Haluza, někdejší šéf chorvatského SuperSportu. „Vstupy ze strany Entain CEE na úrovni manažerského řízení jsou vcelku minimální, jde spíše o nějaké regulatorní procesy a podobně. Realita je taková, že firma pro nás není černá skříňka, kde bychom byli nějakým pasivním minoritním investorem – a to nám vyhovuje.“

Ve skupině Packeta Group drží majoritu CVC Capital Partners. I zde je ale EMMA aktivní. „Veškerá rozhodnutí přijímáme společně. Obě tato partnerství byla koncipována tak, že zahraniční partner přináší kapitál a my lokální znalost trhu a prostředí,“ vysvětluje Horák.

Ten zároveň zdůrazňuje, že vztahy a reputace jsou pro EMMA Capital zásadní i při výběru partnerů. „S partnery se snažíme spolupracovat tak, abychom se s nimi v případě potřeby mohli v budoucnu přátelsky setkat u dalšího společného projektu. Takže i když něco není smluvně zakotveno, držíme slovo, které jsme si na začátku dali, a nesnažíme se ze spolupráce vyždímat něco navíc.“

Podle něj jde o strategii, která se dlouhodobě vyplácí. Vzpomíná například na spolupráci s KKCG ve skupině SAZKA Group nebo s PPF. „Prostě se snažíme být chápající a spolehlivý partner, na trhu se o tom dobře ví, a to nám dává příležitost uzavírat další a další partnerství.“

Z auditora investorem

Horák vzpomíná i na svou vlastní profesní cestu, která odstartovala v auditorské firmě. „Tím hlavním důvodem, proč jsem se stal investorem, bylo pro mě setkání s Jiřím Šmejcem, se kterým spolupracujeme už 25 let.“ Po krátké epizodě v České spořitelně nastoupil jako finanční ředitel do TV Nova, kde se Šmejcem navázal úzkou spolupráci. Společně pak oba pokračovali v PPF, kde měl Horák na starosti finance celé skupiny.

„V PPF na té pozici nešlo tolik o operativu, ale měla mnohem blíž k investicím a financování. Trochu jsem se tím na začátku prokousával, ale nakonec jsem si zvykl,“ tvrdí Horák s tím, že nakonec je stejně nejdůležitější, jaké lidi má člověk kolem sebe.