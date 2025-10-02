Evropa následuje Wall Street. Akcie jsou na rekordu, táhnou technologie a zdravotnictví
Panevropský index STOXX Europe 600 kolem půl desáté středoevropského času zdolal rekordní hranici 568,8 bodu. Evropské akcie tak navázaly na středeční růst na Wall Street, kde jsou klíčové indexy rovněž blízko rekordu.
V Evropě se daří hlavně technologiím, zájem je ale také o akcie firem ze zdravotnického sektoru. Zpevňuje i většina trhů v regionu, hlavní index frankfurtské akciové burzy přidával 0,8 procenta nad 24 311 bodů.
Technologické akcie tahouny
Dílčí index technologických firem vykazoval růst o 2,3 procenta. Ke zlepšení nálady mezi investory přispěla i zpráva, že jihokorejské firmy Samsung Electronics a SK Hynix podepsaly předběžné smlouvy o dodávkách paměťových čipů pro datová centra americké společnosti OpenAI.
Akcie technologických firem ASML a ASMI po zahájení přidávaly více než čtyři procenta, v indexu STOXX tak patřily k titulům s největším zhodnocením.
Akcie z odvětví zdravotní péče pak jako celek vykazovaly růst o jedno procento. Navázaly na středeční růst, který byl výsledkem úterní dohody mezi americkou vládou a společností Pfizer o dodávkách léků a cenové politice. Dohoda pomohla v tomto sektoru zmírnit část nejistoty vyvolané zaváděním cel a dlouhodobou nespokojeností amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli vysokým cenám léků.
VIDEO: Nejdůležitější u investování je odhodlat se začít. Vyplatí se to i s tisícovkou, radí Kubín z Amundi ve FLOW
Zájem je také o akcie některých automobilek, jejich dílčí index vykazoval růst o více než dvě procenta. Akcie automobilky Ferrari přidávaly 3,2 procenta, čímž reagují na zlepšení doporučení od analytiků HSBC. Ti dosud investorům radili akcie Ferrari držet, nyní je doporučují nakupovat.
Investoři kromě toho sledují vývoj kolem ochromení činnosti úřadů americké vlády. Kongres ještě neschválil zvýšení rozpočtových výdajů od nového fiskálního roku, který začal ve středu. Část federálních úřadů tak funguje provizorně.