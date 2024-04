Evropská komise by už dnes mohla oznámit, že začíná vyšetřovat americkou technologickou společnost Meta Platforms, vlastníka sítí Facebook či Instagram. Napsal to britský list Financial Times (FT). Unijní orgány se podle jeho zdrojů obávají, že Meta nedělá dost pro boj s dezinformacemi v období před volbami do Evropského parlamentu (EP), a to nejen proti dezinformacím ruským. Volby do EP se konají v červnu.