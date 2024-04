Ještě před osmi týdny vypadalo pro TikTok vše téměř idylicky. Debaty o definitivním zákazu, kterým hrozil v roce 2020 tehdejší prezident Donald Trump, utichly a na čínské sociální síti si založila účet úřadující hlava Spojených států Joe Biden, aby mohl oslovit 170 milionů tamních uživatelů v podzimních prezidentských volbách.

Pak se ale začaly věci komplikovat: skupina padesáti amerických politiků z řad demokratů a republikánů představila zákon, který postavil vlastníka TikToku před dilema. Mateřská společnost ByteDance musí TikTok buď prodat, nebo ho stáhnout ze svého největšího - tedy amerického - trhu.

Na případném zákazu by jistojistě vydělaly americké technologické firmy Meta (Facebook, Instagram), Alphabet (YouTube, Google), Snap (Snapchat) a Amazon. Poslednímu jmenovanému do oboru TikTok zasahuje zavedením služby TikTok Shop, tedy přímým prodejem z platformy. Zakladatel Mety Mark Zuckerberg dlouhodobě považuje TikTok za jedinou relevantní hrozbu pro jeho impérium, poprvé proti němu vystoupil už v roce 2019.

„Zatímco naše služby, jako je WhatsApp, používají protestující a aktivisté všude na světě díky silnému šifrování a ochraně soukromí, v čínské aplikaci TikTok, která se rychle rozšiřuje po celém světě, jsou zmínky o těchto protestech cenzurovány, a to i v USA,“ řekl. „Je tohle internet, který chceme?“ ptal se tehdy na půdě Georgetownské univerzity.

TikTok je reálným ohrožením Facebooku, což potvrdil i fakt, že nezabrala obvyklá taktika největší sociální sítě na světě, kterou běžně proti nové konkurenci uplatňuje: tedy okopírování populární funkce. Takto se Zuckerbergovi povedlo eliminovat riziko Snapchatu, když na jeho úspěch zareagoval zavedením funkce Stories na Instagramu. TikTok chtěl zadupat do země spuštěním služby Reels, formátu krátkých videí, a to opět na Instagramu. Ani to ale nedokázalo zabrzdit růst TikToku.

Podle odhadů analytické společnosti eMarketer by si mohla korporace pod vedením Marka Zuckerbrega sáhnout až na 27 procent tržeb, které v současné době plynou na americkém trhu do TikToku.

Jak zrušit účet na TikToku

Jak zrušit účet na TikToku

„Případný zákaz TikToku by pravděpodobně vedl k migraci části uživatelů směrem k platformám společnosti Meta či Snapchatu. Takže z tohoto hlediska by byl pro tyto firmy pozitivní,“ myslí si portfolio manažer ze společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Na druhou stranu upozorňuje, že tlak na TikTok může také předznamenat obecně tvrdší přístup k regulaci technologických gigantů.

Bez povšimnutí by také neměl zůstat fakt, že někteří američtí zákondárci, kteří se svým hlasem podíleli na hladkém schválení legislativy, si v nedávné době koupili akcie Mety, tedy společnosti, která by měla na zákazu nejvíce vydělat. Jedním z nich byl například kongresman Michael McCaul, který si před schválením zákona koupil podíl v Metě za 700 tisíc dolarů.

Nicméně se zdá, že tímto směrem prozatím Spojené státy nejdou, nemají ve svém právním řádu nástroje jako Evropská unie. Ta zavedla Akt o digitálních službách, který jasně stanovuje, za jakých podmínek může dojít k zákazu některé ze sociálních sítí. Případný zákaz tak hrozí v zemích EU stejným způsobem Facebooku i TikToku.

Naopak prodělat by na celém případu měl byznysmen Jeff Yass, jehož společnost Susquehanna International Group byla před deseti lety jedním z prvních investorů do TikToku. Konkrétně do něj v jeho začátcích poslal zhruba dva miliony a osmdesát tisíc dolarů, současná hodnota jeho podílu se odhaduje zhruba 30 miliard dolarů. Yass je zároveň největším sponzorem republikánů v tomto volebním cyklu, poslal jim 46 milionů dolarů.

Teoreticky by to mohlo být v budoucnu mnohem více, tržní kapitalizace konkurenční Mety se pohybuje kolem 1,25 bilionu dolarů. Přesná hodnota TikToku není jasná, ještě o něco méně je zřejmé, kolik by stála americká „pobočka“. Odhady se liší a pohybují se od 20 až ke 100 miliardám dolarů. Není totiž ani zřejmé, zda by součástí transakce byl i propracovaný algoritmus, který umí precizně odhadnout profil daného uživatele a na základě toho mu servírovat obsah.

Američtí politici pro zákaz sítě argumentují zejména ohrožením národní bezpečnosti, tedy že Čína, odkud firma původně pochází, může zneužívat osobní údaje amerických uživatelů, případně mezi nimi šířit propagandu, která vyhovuje čínskému režimu. Každopádně vlastníkem mateřské společnosti ByteDance jsou ze 60 procent institucionální investoři původem ze Spojených států, zbytek vlastní spoluzakladatelé a zaměstnanci společnosti.

Samotná mateřská společnost podle agentury Bloomberg považuje možný prodej TikTok za krajní řešení. Zároveň také není vůbec jasné, jestli schválená legislativa obstojí před soudem. Když se stát Montana loni pokusil zakázat TikTok, soud jeho rozhodnutí zrušil. Nicméně tentokrát se na tvorbě zákonu podíleli kongresmané, legislativci z Bílého domu i z ministerstva spravedlnosti. Dá se tak čekat, že tento zákon bude více připravený na soudní řízení, ke kterému zcela jistě dojde.

Druhou neznámou, která může do celého případu výrazně promluvit, je možné střídání v Bílém domě. V podzimních volbách se proti sobě postaví Joe Biden a Donald Trump. Ten se sice také v minulosti pokusil prosadit blokaci TikToku ve Spojených státech, postupem času nicméně otočil a nyní se postavil proti. Zřejmě ho k tomu vedl fakt, že zákaz čínské sociální sítě prospěje zejména Facebooku. Ten bývalého prezidenta po útoku na Kapitol šestého ledna ze své platformy odstranil a Trump mu to zřejmě neodpustil.

ByteDance má čas prodat TikTok do 19. ledna příštího roku, což je přesně den před inaugurací nového prezidenta. Teoreticky by se tak mohli právníci TikToku pokusit alespoň zdržet případný prodej do doby, než dojde k výměně na prezidentském postu a doufat, že by se po zvolení Donald Trump pokusil prosadit obrat v tomto aspektu politiky.