Evropská komise dělá problémy Amazonu. Plánuje blokovat převzetí firmy iRobot

Evropská komise (EK) plánuje zablokovat plán americké technologické společnosti Amazon převzít za 1,4 miliardy dolarů (téměř 32 miliard Kč) firmu iRobot, která je výrobcem vysavače Roomba. S odvoláním na své zdroje o tom ve čtvrtek informoval deník The Wall Street Journal (WSJ). Akcie firmy iRobot na zprávu zareagovaly propadem téměř o 40 procent.

Představitelé EK na čtvrtečním jednání upozornili zástupce Amazonu, že dohoda bude pravděpodobně zamítnuta, napsal WSJ. Společnost Amazon se k věci nevyjádřila.

Americký technologický gigant do 10. ledna nenabídl nápravná opatření, která by reagovala na obavy antimonopolního úřadu, že by dohoda mohla omezit hospodářskou soutěž na trhu robotických vysavačů, uvedla EK.

„Pokud je cílem větší konkurence v odvětví domácích robotů, nedává to smysl,“ řekl Matt Schruers, který je prezidentem lobbistické skupiny Computer and Communications Industry Association. „Zablokování dohody může způsobit, že spotřebitelé budou mít méně možností. Regulační orgány nemohou tuto skutečnost zamést pod koberec,“ dodal.

Amazon akvizici oznámil v srpnu 2022. Společnost se snaží rozšířit si portfolio chytrých zařízení, mezi něž patří hlasový asistent Alexa, chytré termostaty, bezpečnostní zařízení a nástěnné monitory.

Akvizici už schválil britský antimonopolní úřad CMA. Návrhem transakce se zabývá také Federální obchodní komise (FTC) ve Spojených státech.