Evropská komise posílí dohled nad Airbnb a jinými krátkodobými pronájmy | E15.cz

Evropská komise (EK) dnes představila návrh nařízení, které má vnést větší transparentnost do sféry krátkodobých pronájmů na platformách, jako je Airbnb. Pro provozovatele těchto webů i poskytovatele ubytování by nařízení vytvořilo nové požadavky ohledně sdílení dat s úřady a v upravené formě také se statistiky. Tyto údaje by mohly sloužit ke zmírňování problémů, k nimž patří nadměrná koncentrace turistů či nedostatek dostupného bydlení.