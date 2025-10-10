Českého maskota Reného vyrábějí v Ósace i 3D tiskárny. Do dneška jich vypustily víc než tisícovku
Produkce výrobků pomocí 3D tisku se neustále rozšiřuje. Na světové výstavě EXPO stroje společnosti Prusa Research dokonce tisknou maskoty české účasti jménem René. Některé z nich pak návštěvníci hledají skryté na různých místech českého pavilonu podobně jako kešky.
Zájemci mohou na návštěvnické cestě v Českém národním pavilonu obdivovat živou ukázku 3D tisku až do 13. října. Tiskárny jsou neustále v provozu a už vytiskly přes tisíc kusů maskota a více než šest set kusů dalších drobných i větších předmětů z 3D tisku. Různá barevná provedení Reného lze také najít skrytá na různých místech v pavilonu. Společnost Prusa Research je partnerem české účasti na EXPO 2025.
„EXPO 2025 vnímáme jako skvělou příležitost ukázat lidem, že 3D tiskárny nejsou jen specializované stroje do výroby, ale univerzální pomocník pro jakýkoliv projekt. A kde jinde tento koncept propagovat než v Japonsku, kde jsou vyspělé technologie běžnou součástí každodenního života. Vidíme, že se nám daří návštěvníky pavilonu nadchnout tím, jak snadný 3D tisk je,“ říká zakladatel společnosti Prusa Research Josef Průša. Tiskárny Průša jsou otevřené uživatelským úpravám a v rámci software i firmware se firma snaží co nejvíce uplatňovat principy open source.
Prusa Research, založená teprve v roce 2012 se během několika let vypracovala z malého startupu v Praze na globálního hráče, jehož 3D tiskárny dnes využívají zákazníci ve více než 160 zemích světa. Klade důraz na maximální využití lokálně vyrobených dílů, u svých strojů také dbá na co nejvyšší spolehlivost, uživatelskou přívětivost a prostor pro další technologický rozvoj. Ve své pražské továrně provozuje jednu z největších 3D tiskových farem na světě, kde více než šst set tiskáren vyrobí každý měsíc součástky pro více než deset tisíc dalších strojů.
Tisk patnáct centimetrů vysoké figury Reného na EXPO trvá vždy přibližně čtyři hodiny. Na tiskárně také již vznikly popisky k vystaveným a nástěnným dílům, QR kódy, mapa Česka ve formě puzzle, které si lidé můžou při návštěvě složit, či organizéry nebo dveřní zarážky. To dokládá široké možnosti využití této technologie.
„Když jsme v květnu zahájili tisk našich maskotů René na 3D tiskárně, netušili jsme, že se z nich stane takový fenomén. Maskoti byli natolik jedineční, že si je návštěvníci začali spontánně odnášet domů. Místo abychom tomu bránili, rozhodli jsme se tento zájem proměnit v hravou aktivitu – začali jsme maskoty po pavilonu schovávat. Návštěvníci je tak nyní hledají podobně jako v Česku oblíbené kešky. Zájem je obrovský a mnozí se k nám vracejí opakovaně – před dvěma týdny jsme například přivítali paní, která k nám přišla už poosmnácté,“ říká ředitelka českého pavilonu Akiko Sagae a dodává, že maskoty z 3D tisku nelze zakoupit, pouze najít v pavilonu nebo je případně obdržet jako dárek.
„Prusa Research je skvělým příběhem české zručnosti a toho, že česká kreativita a otevřenost novým nápadům a technologiím si ve světě umí najít četné příznivce. Návštěvníkům českého pavilonu ukazujeme, že 3D tisk je dostupný a užitečný nástroj nejen pro profesionály, ale i pro běžné uživatele. Během provozu na pavilonu je obsluhují naši attendanti neboli průvodci,“ doplňuje generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.