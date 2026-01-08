Donald Trump počítá s dlouholetou americkou správou Venezuely
- Trump v rozhovoru s The New York Times řekl, že americká přímá kontrola nad Venezuelou může trvat „mnohem déle“ než rok.
- USA podle něj mají z venezuelských zásob odebírat ropu, tlačit tím dolů její cenu a zároveň zemi posílat peníze.
Trump podle listu neuvedl přesný časový rámec politické nadvlády USA nad Venezuelou. „Řekl bych, že mnohem déle," odpověděl ale americký prezident na otázku, zda to bude trvat déle než rok. Pouze čas podle něj ukáže, jak dlouho bude jeho administrativa požadovat přímou kontrolu nad latinskoamerickou zemí.
„Přebudujeme ji velmi výnosným způsobem. Použijeme ropu a budeme ji odebírat. Snižujeme ceny ropy a budeme Venezuele dávat peníze, které zoufale potřebuje," popsal v NYT Trump plány na řízení Venezuely.
Americký ministr energetiky Chris Wright ve středu oznámil, že USA budou prodávat venezuelskou ropu na mezinárodních trzích bez časového omezení. Výnosy budou uloženy na speciální účet pod americkou kontrolou, vysvětlil ministr. „Dávají nám vše, co považujeme za nutné. Nezapomeňte, že nám tu ropu před lety vzali," prohlásil Trump v narážce na to, že Venezuela před lety znárodnila svůj ropný průmysl.
Zadržení venezuelského prezidenta
Američané 3. ledna bombardovali několik míst ve Venezuele a jejich speciální síly v prezidentském paláci zajaly prezidenta země Nicoláse Madura a jeho ženu. Pár nyní v USA čelí obviněním z pašování drog. Při americkém útoku podle Caracasu zemřelo 100 lidí. Prozatímní prezidentkou se pak stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost. Trump jí pohrozil dalším vojenským zásahem, pokud s USA nebude spolupracovat.
Trump neodpověděl na otázky NYT, proč ve vedení země podpořil Rodríguezovou místo šéfky opozice a nositelky Nobelovy ceny za mír Maríe Coriny Machadové. Rovněž odmítl sdělit, zda s prozatímní prezidentkou Venezuely hovořil. "Marco s ní ale mluví pořád. Řeknu vám, že jsme v neustálém kontaktu s ní a její administrativou," řekl Trump s odkazem na amerického ministra zahraničí Marka Rubia.
Krátce poté, co se reportéři NYT s Trumpem sešli, prezident rozhovor přerušil, aby přijal telefonát od kolumbijského prezidenta Gustava Petra. Trump v posledních dnech Kolumbii hrozil, že by tam mohl podniknout podobnou vojenskou akci, jako ve Venezuele. Šéf Bílého domu Petra opakovaně obviňuje, že má továrny na kokain, který prý posílá do USA.
Trumpův telefonát s Petrem, který trval asi hodinu, podle NYT rozptýlil bezprostřední hrozbu vojenského útoku USA na Kolumbii. Trump podle deníku vyjádřil názor, že odstranění Madura z čela Venezuely zastrašilo ostatní latinskoamerické lídry a přimělo je, aby se Washingtonu podřídili.