Český národní pavilon přivítal těsně před koncem výstavy 1,5 miliontého návštěvníka
Světová výstava EXPO přivítala za necelých šest měsíců přes 28 milionů návštěvníků. Do českého pacilonu pak v pátek 10. října zavítal 1,5 miliontý návštěvník. Stal se jím tříletý japonský chlapeček se svojí matkou.
V průměru nyní český pavilon pojme jedenáct až čtrnáct tisíc návštěvníků, na celém výstavišti čísla sahají až ke 240 tisícům lidí denně. Až 95 procent návštěvníků tvoří Japonci, přičemž všechny návštěvnické sloty byly už posledních několik týdnů zcela vyprodané.
Pomyslné počítadlo v českém pavilonu pak ukázalo na tříletého japonského chlapečka Shikanosuke s jeho matkou Mariho Kamei. „Na EXPO 2025 jsme zavítali už potřinácté a dnes také naposled. Do Českého pavilonu ale zároveň poprvé. Mám velice ráda pivo a české pivo je tu vyhlášené, takže tuto návštěvu jsme si nemohli dnes nechat ujít. Navíc si myslím, že český pavilon je vhodný jak pro děti i dospělé, každý si najde své. Jsou v něm vystavené nádherné skleněné objekty, z Instagramu jsem navíc znala také české uniformy a českého maskota,“ okomentovala svou návštěvu Kamei a doplnila: „Ještě před tím, než jsem měla děti, jsem hodně cestovala. Nyní to není v takové míře možné. EXPO ale nabízí jedinečnou příležitost navštívit rozličné země i kultury prakticky na jednom místě. Můj syn stejně jako já zbožňuje celou výstavu a nejednou jsme zde zůstali společně až do večerních hodin.“
Rodina obdržela certifikát jeden a půl miliontého návštěvníka s národním pavilonem a maskotem Reném, podepsala se do návštěvnické knihy a dostala pozvání na odpolední kulturní program pěveckého sboru Bonifantes. K večeři si jubilejní hosté dali kulajdu, bao knedlík s kachním masem, plněný knedlík s vepřovým masem a koláč s ovocem a tvarohovým krémem.
Hranice návštěvnosti 1,5 milionu byla dosažena pouhých šest týdnů poté, co pavilon 2. září 2025 přivítal miliontého návštěvníka. Ve středu 8. října navíc padl na celém EXPO 2025 denní rekord – na výstaviště zavítalo 237 tisíc osob.
„Dnešní dosažení hranice 1,5 milionu návštěvníků je pro nás obrovským úspěchem i povzbuzením. Český pavilon se stal místem setkávání lidí z celého světa, kde se propojuje naše kultura, kreativita a inovace. Velmi si vážíme zájmu veřejnosti i odborníků – jejich podpora je pro nás potvrzením, že naše účast na EXPO 2025 má smysl a přináší konkrétní výsledky,“ říká generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.
Japonští návštěvníci na české expozici obdivují například skleněné plastiky od Ronyho Plesla a studia SIN, nástěnné malby od Jakuba Matušky aka Maskera, audiovizuální prvky od studia Lunchmeat či skleněnou instalaci Herbarium od Lavitu, jejíž dvojče se od letošního září nachází v sídle OSN v New Yorku. Pozornost poutá i skleněná instalace Crystal Grid od společnosti Preciosa, nebo také 3D tisk od Prusa Research a figurky maskota Reného, které mohou hledat po celém pavilonu. Velké popularitě se těší zejména interaktivní část ve třetím a čtvrtém patře a také české restaurace v prvním a pátém patře s nabídkou typických českých pokrmů.
V pátek 10. října 2025 byl navíc český pavilon Evropskou unií oceněn za svojí hospitality a získal sošku evropského maskota Europa.